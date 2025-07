Kyrgios e Sabalenka vogliono una nuova “Battaglia dei Sessi”: sfida in vista tra i due fuoriclasse

A cinquant’anni dall’epico match tra Billie Jean King e Bobby Riggs, uno degli eventi più iconici della storia del tennis con oltre 90 milioni di spettatori in tutto il mondo, il tennis sogna una nuova “Battaglia dei Sessi” in chiave moderna. Protagonisti? Due dei personaggi più carismatici del circuito attuale: Nick Kyrgios (quasi un ex) e Aryna Sabalenka.

L’idea – che circola da tempo come indiscrezione, ma che ora trova nuova linfa – è stata rilanciata dallo stesso Kyrgios sui social, lasciando intendere che l’evento potrebbe andare in scena a fine stagione, con regole speciali pensate proprio per rendere la sfida il più avvincente e spettacolare possibile. Il campo di Kyrgios, ad esempio, sarebbe ridotto rispetto al normale e il talento australiano avrebbe a disposizione un solo servizio per ogni punto, a differenza dei soliti due.

“Sto davvero pensando di farlo – ha scherzato Nick – anche se sono un po’ nervoso, perché Aryna è nel momento migliore della sua carriera. Però sono fiducioso, credo che potrei superarla, anche se non sarà facile!”. Con la solita ironia che lo contraddistingue, Kyrgios strizza l’occhio al grande show, mentre Aryna Sabalenka, oggi tra le regine del tennis mondiale, non si tira certo indietro di fronte a una sfida che promette spettacolo e tanto interesse mediatico.

Sarebbe una rivisitazione in chiave contemporanea di una sfida che fece la storia del tennis e non solo, riflettendo anche sul confronto – oggi molto più equilibrato rispetto a cinquant’anni fa – tra il livello del tennis maschile e quello femminile. Non resta che attendere l’evoluzione dell’idea e vedere se davvero, a fine stagione, Kyrgios e Sabalenka regaleranno agli appassionati una nuova, attesissima, Battaglia dei Sessi.