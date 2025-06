Fognini, emozione e ironia prima della sfida con Alcaraz: “Giocare contro di lui mi rende felice, i miei figli saranno in tribuna”

Fabio Fognini non è solito concedersi spesso ai media, ma l’occasione di affrontare Carlos Alcaraz al primo turno del suo ultimo Wimbledon meritava un’eccezione. L’azzurro, ormai giunto alla fase finale di una carriera che ha saputo emozionare e dividere, si è concesso una chiacchierata distesa con AS e EFE, regalando spunti ironici e riflessioni sincere alla vigilia di quello che potrebbe essere il suo addio al Centre Court dell’All England Lawn Tennis Club.

Fognini non nasconde la soddisfazione per essere di nuovo protagonista, proprio su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale: “Giocare contro Alcaraz mi rende molto contento”, ha dichiarato. Per lui non sarà un match qualunque, ma una sfida dal sapore speciale, resa ancora più unica dalla presenza dei suoi figli tra il pubblico: “Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto che voleva venire a vedere la partita. Quando poi ci siamo incrociati con Alcaraz, gli ho detto di non salutarlo perché è il mio avversario domani… mio figlio si è ‘arrabbiato’!” ha raccontato con il suo solito sorriso.

Nell’atmosfera rilassata della vigilia, Fognini ha mostrato il suo lato più autentico, quello di un papà orgoglioso, ma anche di un giocatore che non ha perso la voglia di scherzare, nemmeno davanti a uno degli avversari più forti del circuito. Il match contro Alcaraz, per lui, sarà soprattutto una festa: un modo per chiudere un cerchio, vivere un ultimo grande momento di tennis e condividere tutto questo con la sua famiglia.

Fabio Fognini si prepara così a salutare Wimbledon, con la leggerezza e l’ironia che lo hanno sempre contraddistinto, ma anche con una punta di emozione in più: quella di chi sa che, comunque vada, la vera vittoria è stata il viaggio vissuto dentro e fuori dal campo.





Francesco Paolo Villarico