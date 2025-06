Jasmine Paolini conquista i quarti di finale a Bad Homburg: superata Fernandez dopo una battaglia di nervi: “Non so come ho fatto a vincere! Domani? Mi farò le unghie”

Jasmine Paolini avanza sull’erba di Bad Homburg, centrando i quarti di finale nel torneo WTA 500 tedesco dopo una partita tiratissima contro Leylah Fernandez, conclusa 7-6(8) 7-6(6) in favore dell’azzurra. Un match da montagne russe, vissuto punto su punto e chiuso solo dopo oltre due ore di grande tensione.

Paolini in tabellone direttamente al secondo turno grazie al bye dell’esordio, ha trovato davanti a sé un’ostica Fernandez, protagonista di una prestazione solida e aggressiva, specie con il servizio e nei momenti chiave. Jasmine, però, non si è lasciata intimorire: ha risposto colpo su colpo, ha saputo soffrire e ha portato a casa la vittoria grazie ad una tenuta mentale davvero invidiabile.

Entrambi i set si sono risolti al tie-break, segno di un equilibrio che non si è mai spezzato. Nel primo, Paolini ha dovuto annullare tre set point all’avversaria dopo aver mancato un vantaggio iniziale di 4 a 2, chiudendo poi il tiebreak con uno splendido scambio fatto di tocco, pallonetto e uno smash fintato che ha fatto esultare il pubblico tedesco.

Nel secondo set, l’azzurra avanti per 5 a 2 sembrava aver messo il match in cassaforte dopo aver mancato anche un match point, trovando poi altri tre match point consecutivi sul 6 a 5 e battuta per la canadese, ma Fernandez si è aggrappata con le unghie al match portando tutto ancora una volta al tie-break. Alla fine dopo essere stato sotto nel tiebreak per 4 a 6 e dopo aver annullato due palle set, è stato un ace sul 6 pari e il dritto inside out della canadese che si spegneva in rete a regalare a Jasmine l’urlo liberatorio e la meritata qualificazione ai quarti di finale per 8 punti a 6.

Il doppio tie-break vinto fotografa perfettamente la determinazione della toscana, che ora attende ai quarti la vincente della sfida tra Elina Svitolina e Beatriz Haddad Maia.

Nel post partita l’azzurra ha raccontato con la solita schiettezza le sue sensazioni, tra orgoglio, leggerezza e un pizzico di autoironia:

“Non so come ho fatto a vincere, ho cercato di restare lì su tutti i punti. Sembrava più un campo su terra rossa!” ha raccontato Jasmine, lasciandosi scappare una risata. “Sono soddisfatta di come ho lottato su ogni punto e alla fine ho ottenuto la prima vittoria su erba del 2025.”

Nonostante le difficoltà incontrate sulla superficie meno amata dagli italiani, la tennista toscana mostra di essersi adattata bene: “È divertente secondo me giocare su questa superficie, però bisogna adattarsi bene e bisogna avere fiducia nel proprio tennis. Ogni partita è una storia a sé, i rimbalzi possono essere imprevedibili, ma l’importante è restare positivi e continuare a crederci.”

E sul suo programma per la giornata di riposo, Paolini scherza e si concede un po’ di normalità: “Cosa farò domani nel giorno libero? Probabilmente le unghie!” Un tocco di leggerezza che racconta il carattere solido e sorridente di Jasmine, ormai protagonista nel circuito anche sull’erba.

La prima vittoria stagionale su questa superficie rappresenta una spinta in più per la campionessa italiana, pronta ora a giocarsi l’accesso in semifinale con entusiasmo e consapevolezza.

WTA Bad Homburg Leylah Fernandez • Leylah Fernandez 0 6 6 0 Jasmine Paolini [2] Jasmine Paolini [2] 0 7 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi