US Open 2025, rivoluzione nel doppio misto: top player e coppie da sogno, Alcaraz-Raducanu e Sinner-Navarro in campo. Presenti anche Errani-Vavassori e Paolini-Musetti

Il mondo del tennis è pronto a vivere un’edizione storica degli US Open, grazie ai rivoluzionari cambiamenti apportati nella categoria del doppio misto per il 2025. La Federazione americana ha deciso di puntare forte su questa specialità, trasformandola in uno degli eventi più attesi della settimana che precede il main draw: il risultato è che ben nove membri della top 10 ATP e altrettante della top 10 WTA hanno confermato la loro partecipazione.

Un vero parterre de rois, con alcuni abbinamenti da sogno che promettono spettacolo ed emozioni a New York. La formula, che avrà più il sapore di una grande esibizione che di un classico tabellone tradizionale, vede la presenza anche di molti protagonisti assoluti del circuito.

A sorprendere di più sono sicuramente la presenza di Carlos Alcaraz, che farà coppia con Emma Raducanu, e quella di Jannik Sinner, che giocherà insieme a Emma Navarro. Spazio anche alla coppia glamour formata da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, il celebre duo ribattezzato “Tsitsidosa”, così come ai fuoriclasse Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, impegnati rispettivamente con Olga Danilovic e Grigor Dimitrov.

Il tabellone è una vera e propria parata di stelle, che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico americano e degli appassionati di tutto il mondo. Tra le coppie confermate, infatti, ci saranno anche Swiatek-Ruud, Fritz-Rybakina, Medvedev-Andreeva, Osaka-Kyrgios e molti altri.

Tutte le coppie del doppio misto US Open 2025:

* Qinwen Zheng / Jack Draper

* Jannik Sinner / Emma Navarro

* Jasmine Paolini / Lorenzo Musetti

* Tommy Paul / Jessica Pegula

* Mirra Andreeva / Daniil Medvedev

* Taylor Fritz / Elena Rybakina

* Aryna Sabalenka / Grigor Dimitrov

* Olga Danilovic / Novak Djokovic

* Frances Tiafoe / Madison Keys

* Iga Swiatek / Casper Ruud

* Stefanos Tsitsipas / Paula Badosa

* Emma Raducanu / Carlos Alcaraz

* Ben Shelton / Taylor Townsend

* Naomi Osaka / Nick Kyrgios

* Belinda Bencic / Alexander Zverev

* Sara Errani / Andrea Vavassori

Questi cambiamenti, almeno nei primi riscontri, stanno già ripagando: l’interesse mediatico è altissimo e i tifosi non vedono l’ora di scoprire chi conquisterà questa edizione speciale. L’US Open 2025 si prepara così a riscrivere la storia del doppio misto, puntando su stelle, spettacolo e innovazione.





Francesco Paolo Villarico