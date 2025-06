ATP 500 Halle: Cobolli – Fonseca, che match! Vince Flavio al tiebreak decisivo, salvando un match point (Sintesi Video)

Grande tennis ad Halle, con Flavio Cobolli bravissimo a reggere la potenza e “sfuriate” di un Joao Fonseca tanto talentoso quanto ancora da disciplinare sulle scelte di gioco, e anche sovrastarlo in momenti chiave. Il romano rimonta un set di svantaggio e si aggiudica una gran bella partita per 5-7 7-6(3) 7-6(8), annullando un match al tiebreak decisivo nel quale si è ritrovato sotto per 5 punti 3, ma dove non ha mai mollato la presa. Flavio conferma le sue straordinarie doti di fighter: non si dà mai per vinto e alla fine trova lo spazio, il tempo, la energia per piazzare la giocata. Dopo il bruttissimo inizio di stagione, il romano è cresciuto in modo esponenziale nella tenuta mentale: regge come pochi altri la frustrazione di momenti difficili e non molla niente, restando aggrappato alla partita anche quando l’avversario sembra superiore (ha salvato 4 palle break nel terzo set, senza averne nessuna a suo favore) e dandosi sempre l’opportunità di vincere, con potenza, con grinta, con qualità.

Fonseca ha condotto maggiormente l’incontro, ma non ha risposto bene, alternando qualche pallata di qualità a troppi errori. Anche nella selezione dei colpi Joao mostra la sua giovane età e poca esperienza, tanto che quando Cobolli è riuscito a reggere in difesa la maggior velocità del diritto del rivale è poi riuscito a ritrovare una buona posizione e spostarlo, portandolo all’errore. Anche un pizzico di presunzione di Fonseca in alcuni passaggi, del resto con il suo talento e la sua “potenza di fuoco” è normale che sia così, ma bravo è stato Cobolli a non accettare solo il braccio di ferro da fondo campo, cercando con intelligenza il rovescio del nativo di Rio anche con palle più cariche e meno rapide, portandolo all’errore. Favoloso poi come “Cobbo” sia riuscito a trovare alcune difese eccellenti con il diritto cross che, da difensivo, ha preso più volte in contro piede Fonseca, ancora non così rapido nei cambi di direzione e caduto a terra più volte sull’erba del Centre court di Halle. Anche nel punto decisivo del tiebreak sul 8 pari, scivolata che è costata la sconfitta al carioca. Davvero bene Flavio, che ha chiuso con ben 45 vincenti a fronte di 44 errori (32-49 il bilancio per il brasiliano). Un Cobolli tosto, cresciuto al servizio (ben 11 Ace) e che si è meritato il successo con tenacia ma anche un’eccellente copertura del campo e tanta sostanza. Al secondo turno aspetta Shapovalov o Humbert.

L’incontro si accende nel terzo game, quando Cobolli (al servizio) subisce l’aggressività in risposta di Fonseca e quindi la potenza disarmante del suo diritto. Sul 30 pari Flavio commette doppio fallo, concede una palla break ma la annulla con un Ace esterno. Il romano salva anche una seconda palla break con un buon diritto cross (che mette a nudo una relativa lentezza di Joao nel correre a tutta a destra). 2-1 Cobolli, mentre i game di servizio del brasiliano sono assai più rapidi (due Ace nel quarto gioco). Potenza ma anche tocco: fantastica la volée bassa di Fonseca in apertura del sesto gioco, eccellente anche il lavoro delle gambe. Rischia tanto il nativo di Rio, sfrutta tutta la dinamite del suo braccio, a costo di commettere qualche errore. Cobolli ha preso ritmo con il primo colpo dopo il servizio, riesce a far correre Fonseca e lo infila con le sue accelerazioni di grande energia, ma anche venendo a rete quando può (ottimo lo schema nel nono game, un fulmine nel correre sul net). Sul 5-4 Fonseca al servizio sbaglia ben tre diritti, con Cobolli bravo a reggere la potenza del teenager. Ai vantaggi Joao trova una magia, una demi-volée eccezionale, che mette in mostra tutta la mano del sudamericano, e in che momento del set… Sul 5 pari Fonseca in risposta sale in cattedra: favoloso il ritmo e precisione imposto da sul 15 pari, poi Cobolli (senza prima palla) è aggredito dal brasiliano con l’ennesimo diritto a tutta, 15-40. Joao si prende il break alla seconda chance con un errore col diritto di Flavio, mandato fuori giri da un taglio di rovescio. Fonseca chiude il set 7-5 tra mazzate a tutto braccio e anche un altro tocco perfetto sul set point.

Cobolli riparte nel secondo set con un buon turno di servizio (1-0). Meno preciso Fonseca nel suo primo turno di servizio, concede una palla break ma la annulla con un servizio più lavorato di spin e preciso, che sorprende Cobolli in risposta. Joao inizia a prendere il campo in risposta nel quinto game, Cobolli spara un Ace sul 30 pari e poi un altro bel servizio, necessarie a respingere l’assalto del rivale (3-2). Poco dopo Cobolli si procura un’altra palla break (30-40) con una risposta profonda col diritto, lento Fonseca all’uscita dal servizio; spreca un po’ Flavio, gli vola via una risposta che comunque non sarebbe stata vincente. Non è preciso il rovescio di Cobolli, 3 pari. Ancora nell’ottavo game Flavio va avanti 15-30 e poi 30-40 reggendo benissimo in difesa il forcing del carioca. Nemmeno stavolta è quella buona, la risposta del romano non passa la rete. 4 pari. Serve bene l’azzurro, due Ace lo portano 5-4. Fase non esaltante del match, più errori forzati che vincenti. Ne trova uno molto bello e importante Fonseca sul 5 pari, una risposta a tutta che lascia immobile Cobolli e forza il game ai vantaggi. Con coraggio Joao è bravo ad attaccare subito con lo slice di rovescio, e il passante dell’italiano, non impossibile, è largo. Palla break Fonseca, la prima del set. Cobolli si difende a tutta, è bravo a reggere la spinta del brasiliano col diritto e alla fine è Joao a sbagliare col rovescio. Cobolli con un diritto vincente da sinistra salva il game e si porta 6-5. Flavio riesce a contenere il diritto del rivale, bravo a correre avanti sul 30-15 e chiudere di volo. Con una risposta potente l’azzurro strappa un Set Point sul 30-40, ma il servizio salva ancora Fonseca. Tiebreak Time. Fonseca sbaglia un rovescio nel secondo punto, 2-0 Cobolli, poi un altro per il 3-1. Si gira 4-2 (fuori di pochissimo un recupero in allungo di Flavio). Sul 4-3 Cobolli tira uno smash vincente e Fonseca crolla pesante a terra perdendo l’appoggio. Brutta caduta ma si continua. Con l’Ace l’azzurro vola 6 punti a 3, con 3 Set Point di fila. Chiude al primo Cobolli, sfonda col diritto. 7-3, si va al terzo.

All’avvio del terzo set Cobolli regala malamente una palla break sbagliando una volée accademica ai vantaggi. Annulla la chance al rivale con un bel servizio potente, poi un’altra reggendo molto bene col rovescio e portando Fonseca all’errore (in piena corsa la precisione di Joao è assai minore). 14 punti e due PB salvate da Cobolli, per l’1 pari. Più incerto il brasiliano nello scambio, con più di una scelta discutibile, ma il servizio lo sostiene. Il set scorre sui game di servizio senza particolari acuti, il martellamento col diritto di Fonseca (bene anche col servizio), la pressione e intensità di Cobolli. Sul 4-3 l’azzurro si fa riprendere da 30-0 e quindi spedisce malamente un diritto in rete, gli costa la palla break sul 30-40. Resta in campo di un niente un rovescio di Flavio e Joao alla fine sbaglia per primo. Il brasiliano non molla la presa, stavolta è col rovescio a sfondare, PB #2. Ace, Cobolli trova il jolly (decimo dell’incontro). Il brasiliano fila via liscio nei suoi game (5-4), Cobolli nonostante un doppio fallo ritrova sicurezza al servizio (5-5). Il match si decide al tiebreak. Flavio spara un Ace a ben 220 km/h, gli vale il 2-1, ma Fonseca non è da meno. Un errore col diritto costa il mini-break a Joao (nel primo scambio), 3-2 Cobolli. Flavio restituisce il vantaggio con una stecca col diritto (profonda la risposta di Fonseca). Giocata fantastica di Flavio sul 4-3, Joao tocca corto e l’italiano arriva e con la punta della racchetta trova un passantino stretto imprendibile. 5-3 per il romano, poi 5.4, che ora ha due servizi. Purtroppo Joao impatta bene in risposta e il diritto di Flavio non passa la rete, un po’ fermo con i piedi in questo caso. 5 pari. L’errore manda fuori giri l’azzurro, sbaglia un diritto totalmente regalato dal centro, e c’è Match Point Fonseca, al servizio. Con veemenza Cobolli aggredisce la risposta di rovescio, lungo linea profondo e chiusura con lo smash. Che attributi… 6 punti pari. Ora è Fonseca a sbagliare col diritto, incredulo, c’è il Match Point per Cobolli. Fonseca rischia e attacca, e gli va bene. 7 pari. Tensione a mille. Cobolli trova un altro jolly con un diritto difensivo che si trasforma in un cross quasi imprendibile. 8-7, secondo Match Point Cobolli, ma Fonseca serve bene. 8 punti pari. Joao avanza ma scivola pesantemente a metà campo. Cobolli ha il terzo match point sul 9-8. È quello buono: diritto aggressivo e chiude. Che partita, che finale! Bella vittoria di un Cobolli mai domo, fighter massimo.

Marco Mazzoni

ATP Halle Joao Fonseca Joao Fonseca 7 6 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 7 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* ace 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1