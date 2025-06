ATP 500 Halle: Darderi cede a Tsitsipas al tiebreak decisivo, con discreti rimpianti (Video partita)

Un film già visto, o quasi. Luciano Darderi dopo ‘s-Hertogenbosch esce di scena all’esordio anche sull’erba di Halle, sconfitto nuovamente al tiebreak decisivo, stavolta da Stefanos Tsitsipas in due ore esatte di una buonissima partita, 6-4 3-6 7-6(5) lo score a favore del greco. Ce l’ha messa proprio tutta Darderi a “rovinare” l’esordio della nuova coppia Tsitsipas-Ivanisevic, e c’è andato piuttosto vicino visto che nel terzo e decisivo set le chance per ottenere il break le avute tutte lui, ben 5 in due diversi turni di risposta, ma non è riuscito a sfruttarne alcuna e alla fine è arrivata un’altra amara e ben poco meritata sconfitta. Chiaro che nel tennis saper giocare al massimo i punti importanti è il sale della disciplina, e quindi applausi alla maggior freddezza e lucidità del greco; ma dispiace perché Luciano dopo un primo set davvero ben condotto dall’ex n.3 ha alzato nettamente la qualità al servizio e col diritto è stato quasi intrattabile, bravissimo a schiacciare il rovescio di Tsitsipas, che ancora non ha mostrato evidenze tecniche di novità dei primi giorni di lavoro con il coach croato. Uno che conosce l’erba come pochi e che infatti nel corso del match ha intimato a Stefanos a più riprese di avanzare, impattare la palla col rovescio con uno swing più breve e diretto nella palla, rischiare col diritto per prendersi il punto. Qualche momento di maggior efficacia per Tsitsipas, ma anche i suoi soliti problemi, messi a nudo dalla potenza e piglio eccellente di Luciano, come al solito impeccabile in campo per attitudine.

La sconfitta dell’italiano nato in Argentina viene dal tiebreak, dove ha fatto una scelta pessima con una smorzata che non ci stava e con una seconda palla troppo lemme, punita immediatamente dal rivale; ma ancor più per non esser riuscito a rispondere di più in campo nel terzo set, quando è perso nettamente superiore per spinta e qualità rispetto al greco, ma con troppi errori diretti in risposta. E non solo sulle 5 palle break non sfruttate che, ovviamente, potevano far girare la partita dalla sua parte. Il tabellino di fine partita recita 30 vincenti e 26 errori per Tsitsipas, contro i 29-24 di Darderi, numeri che confermano quanto la partita sia stata complessivamente ben giocata e di qualità. Luciano l’ha giocata con i suoi mezzi: potenza, determinazione, spinta a tutta anche dopo un errore. Testa bassa sotto il cappellino e via, a martellare a tutta con il suo diritto a tratti inarrestabile. Peccato che proprio nella stretta finale del match si è un po’ incaponito a toccare la palla da tre quarti campo invece di tirare la sua “solita” bordata che controlla assai meglio e che, almeno in un paio d’occasioni, gli avrebbe quasi certamente portato il punto. Tuttavia è anche corretto sottolineare come uno Tsitsipas forse anche non al meglio fisicamente (trainer nel terzo set, schiena) abbia retto l’impatto della potenza dell’italiano, abbia resistito a qualche errore di troppo col rovescio e abbia scelto buoni momenti per attaccare, prendendosi molti punti.

Serviranno altre partite per valutare l’impatto di Ivanisevic sul tennis dell’ateniese. Nella prima parte del match si è visto qualche tentativo in risposta col rovescio, con un impatto più secco davanti al corpo, in anticipo, …esattamente quello che gli manca per trasformare quella debolezza in colpo più incisivo; e anche una propensione maggiore per l’attacco immediato, senza quel colpo interlocutorio a metà campo che tutti gli avversari più aggressivi e potenti ormai sfruttano per prendersi un chiaro vantaggio. Darderi purtroppo ha due sconfitte in altrettanti tornei su erba, nonostante due prestazioni più che discrete. Non resta che continuare ad insistere, perché con questo piglio la vittoria arriverà. Ma più attenzione in risposta: sui prati rispondere bene è tanto decisivo quanto servire bene.

Marco Mazzoni

La cronaca

Si scatta con una… falsa partenza! Serve Luciano, la palla sembra buona, ma il controllo elettronico non va. Niente, si ripete il punto ripartendo da zero. Poco male, Darderi vince un buon game con prima palla in campo. Inizia col doppio fallo Tsitsipas, poi si riprende tirando anche un Ace perfetto sul 15 pari, sotto gli occhi di Mr. Ace, Goran Ivanisevic, suo nuovo coach. Tennis scarno, scambi ridotti all’osso con entrambi i giocatori focalizzati sul proprio servizio e spingere forte sul rovescio dell’avversario. Stefanos impatta lo score 2 pari con ben 4 Ace, ed una propensione immediata a venire a rete dopo un diritto “pesante”. Ivanisevic ha parlato della necessità di Tsitsipas di entrare forte in risposta, anche col rovescio. Un esempio la risposta fulminante col lungo linea sullo 0-15, se rispondesse sempre così… Con un taglio maligno il greco si prende due palle break sul 15-40. Lo slice di rovescio di TsiTsi manda fuori giri il diritto di Darderi, che spara in rete e subisce il BREAK, 3-2 e servizio per il 25enne di Atene. Darderi è poco efficace in risposta, mentre è assai ficcante la risposta di Tsitsipas, che anche nel settimo game si porta 15-40. Stavolta Luciano annulla le due palle break con servizi potenti al corpo. Darderi salva il game (4-3), e poi in risposta prende ritmo, tanto da portarsi 0-30. Bene Tsitsipas, si butta avanti con coraggio rischiando uno schiaffo al volo col diritto da tre quarti campo per niente facile. Applaude Goran al diritto vincente che vale il 30 pari a Stefanos. Con uno splendido diritto vincente, aspettando un attimo per vedere dove si muoveva il rivale, Tsitsipas si prende un bel punto e poi col servizio è 5-3. Bel livello del greco, molto incisivo e soprattutto rapido nelle scelte, anche nel decimo game, praticamente ingiocabile col servizio. 6-4 Tsitsipas. Un set è niente per vedere qualche cambio nel gioco di un tennista, ma è indubbio che Tsitsipas ha preso questo primo match con Ivanisevic “di petto”: scelte di gioco molto rapide e attesa pari a zero. Anche un discreto uso del back di rovescio. Darderi non è riuscito imporre la potenza del diritto.

Tsitsipas meno incisivo col servizio all’avvio del secondo set e la musica cambia. Il greco da 30-0 concede una palla break con un errore col diritto, out di un niente (30-40). Darderi è bravo a sfruttare l’occasione aggredendo a tutto braccio la seconda di servizio e poi affondando con una spallata delle sue in lungo linea. BREAK Darderi, bravo a servire come un metronomo e volare 3-0 con un altro diritto potentissimo in lungo linea. Il greco vince il quarto game ritrovando alcuni buoni servizi (3-1) ma ha perso smalto in risposta, in particolare col rovescio, assai meno fluido e incisivo rispetto al primo set. Bravo Luciano, tante prime palle e spinta, tennis scarno ma efficace. 4-1. Prima rispondere sul 4-2 Ivanisevic parla con il suo nuovo pupillo, il gesto sembra dire “più avanti in risposta”, ma è di nuovo il rovescio a penalizzare il greco, difficile per lui contenere la potenza dell’italiano nato in Argentina. Con un’altra bordata di servizio Darderi si porta 5-2. Tsitsipas resta in scia con un buon turno di battuta, di nuovo molto efficace col diritto (5-3), Darderi serve per il secondo set. E serve bene: Ace per il 30-0 e poi un altro sul primo Set Point. 6-3 Darderi, eccellente il suo 74% di prime palle in gioco, con l’88% dei punti vinti. Si va al terzo.

Forte del set vinto, Darderi entra a tutta nel terzo set. Due risposte di una potenza assoluta, e 0-30. Bravissimo Tsitsipas per come ha giocato un rovescio davvero difficile su di un’altra risposta poderosa dell’italiano e attaccare con veemenza. 15-30. Darderi non molla la presa, altra risposta di diritto incisiva che Stefanos non riesce a gestire. 15-40, due palle break immediate. La salva il greco, gran servizio slice sulla prima e poi diritto incisivo cross sul 30-40. Fortunato Darderi ai vantaggi, un rovescio mal centrato diventa un lob imprendibile… terza PB del game per Luciano, ma ancora la battuta salva il greco. Tira su un bel game Stefanos, con Ivanisevic che gli intima con una certa durezza “Shorter”, ossia un movimento di rovescio più breve e dritto nella palla. 1-0 Tsitsipas. Più sicuro il gioco di Darderi, che vince agilmente il suo turno e ancora si porta 0-30 in risposta del terzo game. Bellissimo l’attacco e chiusura sul net del greco sul 15-30, mette in mostra tutta la qualità della sua mano. 30 pari. Col servizio, 2-1 Tsitsipas, resta avanti. Tutto più facile per Darderi, game a zero – sostenuto dal diritto, in grande spolvero – e 2 pari. Sul 3 pari Tsitsipas si imballa col diritto, nel sbaglia due malamente e crolla di nuovo sotto 0-30. Con il terzo diritto sbagliato nel game Tsitsipas si ritrova ancora con due palle break da difendere sul 15-40. Uff, ne tira uno a tutto braccio lungo linea con coraggio e pizzica la riga… 30-40. Spreca sulla seconda Luciano con la risposta, di poco lunga Si salva ancora il greco e si porta 4-3. Arriva il trainer a massaggiare la zona lombare sinistra del greco, che appare discretamente sofferente. La pausa non ha freddato il braccio di Luciano, potentissimo anche col servizio. Tre prime palle intrattabili e 4 pari. C’è sempre la sensazione Darderi sia lì lì per scappare avanti, ma non riesce. Fantastico il suo recupero da lontanissimo e tocco vincente sulla stop volley del greco, che resta avanti in pratica di solo servizio e con un diritto velocissimo sul 40-30 (5-4). Incredibile la schermaglia sul net sul 30-0, con il greco che non riesce a chiudere un punto fatto, buon per Darderi che approfitta di un diritto fuori di un metro del rivale e sale 5 pari. Stefanos ancora scherza col fuoco… altra palletta corta a campo aperto, punito dalla corsa ottima di Luciano. Però “Luli” non è preciso in risposta, ne sbaglia qualcuna di troppo volendo entrare a tutto braccio, e Tsitsipas si porta 6-5. Nonostante una pessima smorzata, Darderi va di martello e si assicura il tiebreak decisivo. Cattiva scelta di Darderi nel primo punto: in controllo cerca una palla corta pessima e Stef lo trafigge col rovescio, 1-0. Tsitsipas approfitta della seconda di servizio non così carica di spin dell’italiano sull’1 pari, attacco ficcante e 2-1 per il greco, poi bravo a giocare un S&V accademico, 3-1. Restituisce il vantaggio Tsitsipas steccando un diritto, 3-2. Regna il caos: Darderi attacca ma non lo fa con i tempi giusti, la volée è centrale e sul secondo passante niente può. 4-2 Tsitsipas. Fortunato il greco con un diritto centrato con poche corde che s’impenna e cade in campo, molto difficile da rigiocare. 5-2 Tsitsipas, e servizio. Con un servizio preciso ecco 4 Match Point. Bravo Luciano a cancellare il primo con un drop shot stavolta eccellente. Pure il secondo, pressing vincente sul rovescio del greco, 6 punti a 4. Via anche il terzo, ottimo martellamento. 6-5 ora serve il greco. Sulle due ore esatte, vola via la risposta di Darderi. Sconfitta con molta amarezza, vista la prestazione forse superiore a quella del greco, ma incapace di sfruttare le 5 palle break nel terzo set.