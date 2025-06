Emilia-Romagna Tennis Cup 2025: Brancaccio, Cecchinato, Weis, Fonio, Bocchi e Napolitano al secondo turno delle qualificazioni

Va in archivio la prima giornata di qualificazioni della quarta Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ai campi dello Sporting Club di Sassuolo.

Tra i match più combattuti quello del palermitano Marco Cecchinato che, sul campo centrale, ha avuto la meglio sul concittadino Gabriele Piraino con il punteggio di 64 76(2). «È stata una partita molto dura a livello fisico contro un giocatore che conosco molto bene – commenta “Ceck” a fine match – Sono contento per la vittoria, anche se potevo chiuderla prima sul 5-3 e il servizio a disposizione. Andare al terzo set, con queste temperature, sarebbe stato proibitivo quindi bene averla chiusa in due partite. Ora avanti con il prossimo step, quello di Sassuolo è un torneo a cui tengo molto, spero di entrare in main draw e fare più strada possibile».

Sullo stesso campo è andato in scena un altro derby italiano, quello tra Jacopo Berrettini (testa di serie numero 7) e Stefano Napolitano vinto da quest’ultimo per 76(7) 64 al termine di un match durato due ore e 35 minuti «È stata veramente tosta. Ho grande stima di Jacopo, quando sta bene è veramente forte – dice il 30enne di Biella – Lui è partito meglio, ma sono riuscito a ribaltarla. Vincere il tie break mi ha dato fiducia anche per il secondo set. Non è facile tenere alto il livello con questo caldo. Qui a Sassuolo, dove ho disputato qualche anno fa la serie A, mi sento a casa ed è sempre un piacere giocare davanti a questo pubblico».

Match tutto italiano anche sul campo 5 dove Giovanni Fonio e Federico Iannaccone hanno dato vita a un serrato confronto vinto dal novarese per 63 36 75.

Bella affermazione anche per Raul Brancaccio. Il 28enne di Torre del Greco ha avuto la meglio per 64 60 dell’ex numero 34 al mondo, lo slovacco Alex Molcan. Dopo un primo set combattuto, Brancaccio ha preso il largo mettendo in seria difficoltà il suo avversario. «Sapevo che sarebbe stato fondamentale conquistare il primo set – commenta l’italiano – Conosco bene Molcan, quest’anno ci siamo affrontati un paio di volte e sono contento di questa vittoria perché conosco il suo valore. Il caldo è una condizione che sopporto bene allenandomi in Spagna, ora l’obiettivo è guardare avanti partita per partita riconquistando gradualmente confidenza e serenità».

In ambito italiano, è andata meno bene a Gianluca Cadenasso battuto nettamente 63 62 dall’ucraino Oleg Prihodko, testa di serie numero 5, che soprattutto con il servizio ha messo alle corde il tennista ligure.

Ha approfittato del ritiro del suo avversario invece Alexander Weis, bravo a ribaltare una situazione che sembrava compromessa e a portare a casa un match complicato contro il tedesco Marko Topo (36 66 rit). Ritiro anche per l’azzurro Gianluca Mager sul 75 per il suo avversario, l’olandese Ryan Nijboer.

Vittoria anche per il coreano Gerard Lee Campana 76(5) 64 su un Laurent Lokoli troppo falloso (6 doppi falli e 38 errori non forzati per l’esperto tennista francese) e per lo slovacco Andrej Martin sul giovane greco Stefanos Sakellaridis (63 63). Rientrato in gioco per il forfait di Tomic lo svedese Elias Ymer ha avuto la meglio del francese Janvier con un doppio tie break.

Gli ultimi due match di giornata hanno visto imporsi lo spagnolo Oriol Roca Batalla con un netto 61 60 sullo statunitense Ryan Seggerman e, a sorpresa, l’italiano Lorenzo Bocchi (ripescato dopo il forfait dell’ungherese Piros) sul giapponese Uchida.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 GIUGNO

Domani, lunedì 16 giugno, si comincia con il secondo turno delle qualificazioni:

Dalle ore 10 in campo Cecchinato-Martin, Brancaccio-Ymer, Weis-Napolitano, Prihodko-Campana Lee, Fonio-Roca Batalla e Nijboer-Bocchi.

A partire da domani prenderà il via anche il tabellone principale con la testa di serie numero 1 Carlos Taberner impegnato sul centrale non prima delle 15:30 contro il 32ennes slovacco Jozef Kovalik, mentre a seguire, sullo stesso campo, il numero 2 del seeding, il lituano Vilus Gaubas sfiderà il messicano Rodrigo Pacheco Mendez.

In campo anche l’enfant du pays, Federico Bondioli che si conquista il match serale in programma alle 20:00 sul campo centrale contro il francese Sascha Gueymard Wayenburg. In campo anche i due giapponesi Taro Daniel (contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas) e Rei Sakamoto (opposto all’ecuadoregno Alvaro Guillen Meza).