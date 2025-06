Joao Fonseca guarda avanti: “Studio Sinner e Alcaraz per imparare. Voglio essere il terzo protagonista di questa rivalità”

Il tennis mondiale sta vivendo un periodo d’oro grazie a una nuova generazione di talenti pronti a scrivere pagine importanti nella storia dello sport. Tra questi c’è Joao Fonseca, giovanissimo brasiliano dalle grandi ambizioni, che si prepara a debuttare sull’erba dell’ATP 500 di Halle con un obiettivo chiaro: imparare dai migliori per un giorno raggiungerli e, perché no, inserirsi nella loro rivalità.

Fonseca non fa mistero della sua ammirazione per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due campioni che stanno già segnando una nuova era nel circuito. La finale del Roland Garros 2025 tra l’italiano e lo spagnolo è stata per lui un’occasione di crescita: “Mi piace molto vedere giocare Jannik e Carlos, stanno facendo cose incredibili per il nostro sport. Mi appassiona analizzare le loro partite, i gesti tecnici, il modo in cui gestiscono la pressione e le situazioni più delicate. Sono cose che da giocatore, in campo, spesso non riesci a vedere, ma seguirle da casa, insieme alla mia famiglia e al mio allenatore, è stato utilissimo per capire quando sono positivi, quando si innervosiscono, come reagiscono nei momenti chiave,” racconta Fonseca.

Il brasiliano ha vissuto la finale di Parigi come una vera lezione di tennis, prendendo nota insieme al suo team di ogni dettaglio che potesse servirgli per migliorare. “Durante il match, commentavo ogni momento con il mio allenatore: cercavamo spunti utili da inserire nel mio gioco. È stata un’esperienza molto positiva,” aggiunge Fonseca, consapevole che il livello di Sinner e Alcaraz rappresenta il riferimento assoluto per chiunque voglia arrivare in alto oggi.

“Il mio sogno è affrontare presto Sinner e Alcaraz sul campo: stanno facendo qualcosa di molto importante per il tennis e sarebbe straordinario diventare il ‘terzo uomo’ capace di inserirsi nella loro rivalità. Lavoro ogni giorno con questo obiettivo e sono pronto a sfruttare ogni occasione di crescita,” conclude il giovane brasiliano, pronto a vivere la sua prima stagione sull’erba con il bagaglio di chi studia, sogna e vuole sorprendere.

Il tennis, insomma, ha già due stelle. Ma, con la fame di Fonseca, una nuova pagina potrebbe essere pronta a essere scritta.





Francesco Paolo Villarico