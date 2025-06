ITF $30.000 a Cattolica: in campo Caniato, derby Picchione-Mecarelli e Mazza contro Ruggeri. Morolli vicino al main draw

Entra subito nel vivo il torneo ITF M25 ‘The Over’s Guys’ con montepremi di 30.000 dollari scattato sui campi in terra del Queen’s Club di Cattolica, dove terrà banco sino a sabato 21 giugno (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione, con tribune dedicate agli allievi delle scuole tennis).

Sono tre infatti gli incontri del primo turno del tabellone principale in singolare più cinque incontri del torneo di doppio (tra i quali l’esordio del duo riccionese Pecci-Serafini chiamati a misurarsi con la coppia Mazzola-Morolli, giocatori che fanno base all’academy dell’ex davisman azzurro) in cartellone lunedì nel centro sportivo della “Regina dell’Adriatico”, realizzato nell’area del vecchio Circolo Tennis di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi). Ad aprire il menu di giornata, nel pomeriggio, sul Centrale il 19enne Carlo Alberto Caniato, ferrarese di nascita e forlivese d’adozione (fa base per gli allenamenti all’Accademia del Villa Carpena), opposto al trentino Stefano D’Agostino.

Quindi, non prima delle 19, il derby targato Galimberti Tennis Academy fra Andrea Picchione (n.418 Atp), terzo favorito del seeding e finalista 12 mesi fa, e l’under 18 marchigiano Michele Mecarelli, in gara con una wild card. E in serata, dalle 21, il match clou della prima giornata del main draw, protagonisti Samuel Vincent Ruggeri (n.439), quinto favorito del seeding e finalista nel 2023, e il riminese Manuel Mazza, dieci giorni fa vincitore del 15.000 dollari a Messina e reduce dai quarti a Caltanissetta.

Nel tabellone sorteggiato dal supervisor Itf Pier Luigi Grana a guidare la lista dei pretendenti al successo c’è il romano Gabriele Pennaforti (n.402 del ranking mondiale), che attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni (lunedì le sfide decisive), con seconda testa di serie andata al francese Lilian Marmousez (n.414), opposto a Luca Castagnola (n.589). Già detto di Picchione e Vincent Ruggeri, il n.4 del seeding è invece Tommaso Compagnucci (n.429), che dovrà vedersela con il bulgaro Yanaki Milev, mentre il riccionese Alessandro Pecci (n.487), sesta testa di serie e semifinalista la settimana scorsa a Klagenfurt, debutterà affrontando Niccolò Baroni, e il trentino Giovanni Oradini (n.540), campione in carica e n.8 del seeding, comincerà la sua difesa del titolo misurandosi con il toscano Samuele Pieri.

Attendono invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (n.519), settima testa di serie, il forlivese Jacopo Bilardo e Lorenzo Rottoli, che conosce bene la Romagna essendo da anni portacolori del Ct Massa Lombarda in serie A, mentre uno dei primi turni più interessanti agli occhi degli appassionati più attenti è quello che vede impegnati il giovane ligure Filippo Romano, finalista qualche settimana fa nel M25 della Polisportiva 2000 Cervia, e Lorenzo Sciahbasi, in tabellone come special exempt dopo la brillante finale raggiunta nel M15 di Caltanissetta.

Intanto la terza edizione del torneo internazionale a Cattolica ha preso il via con gli incontri delle qualificazioni, che vedevano ben 30 italiani sui 32 giocatori a caccia degli otto pass per il tabellone principale. E’ approdato al turno decisivo, in particolare, il riminese Alberto Morolli, impostosi 7-5 6-3 su Matteo Vavassori (seguito in tribuna dal padre coach Davide), fratello minore del davisman azzurro Andrea e recente trionfatore in doppio misto al Roland Garros con Sara Errani, nel match che ha richiamato tanti appassionati locali al Queen’s Club. Morolli si gioca un posto in tabellone principale con il siciliano Giorgio Tabacco.

Disco rosso invece per i riccionesi Jacopo Antonelli e Jacopo Fiorini, entrambi classe 2006, sconfitti rispettivamente da Matteo Mesaglio e Alessandro Spadola, come pure per Sevan Bottari, che nella prima frazione ha mancato un set point e un vantaggio di 5-2 nel tie-break prima di calare vistosamente sul piano fisico nel secondo parziale.

RISULTATI 1° TURNO QUALIFICAZIONI

Alberto Morolli (Ita) b. Matteo Vavassori (Ita) 7-5 6-3, Matteo Mesaglio (Ita) b. Jacopo Antonelli (Ita) 6-2 6-0, Alessandro Spadola (Ita) b. Jacopo Fiorini (Ita) 6-3 6-0, Fabrizio Karol Pio Osti (Ita) b. Sevan Bottari (Ita) 7-6(5) 6-2, Andrea Meduri (Ita) b. Fabio Leonardi (Ita) 7-5 6-3, Leonardo Primucci (Ita) b. Matteo Sabbatini 6-1 6-4, Andrea Paolini (Ita) b. Nicolò Romano (Ita) 6-2 6-2, Maximilian Figl (Ita) b. Chinmaya Dev Chauhan (Ind) 6-3 6-1, Andrea Motta (Ita) b. Andrea Militi Ribaldi (Ita) 3-6 6-3 10-4, Pietro Pampanin (Ita) b. Stefano Vedovelli (Ita) 6-2 6-0, Giorgio Tabacco (Ita) b. Erwin Troebinger (Ita) 6-1 3-6 10-4, Gabriele Vulpitta (Ita) b. Samuel Junior Estevez (Ita) 6-1 6-3, Nicola Rispoli (Ita) b. Yaniche Francis Boagnon (Ita) 7-5 6-1.