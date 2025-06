Alcaraz, super favorito al Queen’s 2025: fuori Dimitrov, il tabellone si apre

Carlos Alcaraz si presenta da assoluto protagonista all’ATP 500 del Queen’s Club. Lo spagnolo, fresco campione di Wimbledon e reduce da un’ottima stagione su tutte le superfici, è il grande favorito per il titolo londinese. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe ulteriormente spianargli la strada: Grigor Dimitrov, uno dei nomi di spicco nella sua parte di tabellone e potenziale avversario in semifinale, ha annunciato il proprio ritiro dal torneo per via di persistenti problemi fisici.

L’assenza del bulgaro, tra i giocatori più talentuosi sull’erba, rimescola le carte nella parte alta del tabellone. Dimitrov verrà sostituito da un lucky loser, aprendo così nuove opportunità anche per altri tennisti che puntano in alto al Queen’s: tra questi spiccano Gael Monfils, Holger Rune, Roberto Bautista Agut, Jakub Mensik e Cameron Norrie. Tutti potrebbero beneficiare di un percorso leggermente meno proibitivo verso la fase finale.

Md

(1) Carlos Alcaraz vs Alejandro Davidovich Fokina

Jordan Thompson vs Jaume Munar

(PR) Reilly Opelka vs Camilo Ugo Carabelli

Qualifier / Lucky Loser vs (6) Ben Shelton

(4) Holger Rune vs Matteo Arnaldi

Qualifier / Lucky Loser vs Gael Monfils

Roberto Bautista Agut vs Nuno Borges

(WC) Cameron Norrie vs (8) Jakub Mensik

(5) Alex de Minaur vs Jiri Lehecka

Gabriel Diallo vs (WC) Billy Harris

Jacob Fearnley vs Qualifier / Lucky Loser

Qualifier / Lucky Loser vs (3) Taylor Fritz

(7) Frances Tiafoe vs (WC) Daniel Evans

Brandon Nakashima vs Giovanni Mpetshi Perricard

Alexei Popyrin vs Qualifier / Lucky Loser

(PR) Jenson Brooksby vs (2) Jack Draper