ATP 250 Stoccarda, Wta 500 Queen’s e Combined Hertogenbosch: Tatjana Maria e Gabriel Diallo, le favole del tennis sull’erba: trionfi storici al Queen’s Club e a s’Hertogenbosch. Elise Mertens trionfa a s’Hertogenbosch: decimo titolo in carriera e primo successo sull’erba

Il tennis sull’erba regala spesso storie indimenticabili e questa settimana ne ha viste due che entreranno di diritto negli annali. A Londra, al Queen’s Club, la 37enne Tatjana Maria ha completato una delle imprese più incredibili della storia recente del tennis femminile, mentre a s’Hertogenbosch il giovane canadese Gabriel Diallo ha festeggiato il suo primo titolo ATP, segnando una svolta nella propria carriera.

La leggenda di Tatjana Maria: dalla qualificazione al titolo WTA 500

Tatjana Maria, attuale numero 86 del mondo, ha sorpreso tutti trionfando nel prestigioso WTA 500 londinese. Dopo essere partita dalle qualificazioni, la tedesca ha superato in sequenza quattro finaliste Slam—Leylah Fernandez, Karolina Muchova, Elena Rybakina e Madison Keys—dimostrando una volta di più di essere una delle giocatrici più ostiche e intelligenti quando si tratta di tennis sull’erba.

In finale, Maria ha completato la sua settimana da sogno battendo Amanda Anisimova (numero 15 WTA) con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. Forte di un gioco ricco di variazioni, slice e letture tattiche, la tedesca—già semifinalista a Wimbledon nel 2022— entra nuovamente nella top 50 WTA. Un esempio di resistenza e passione, che dimostra come il tennis possa riservare favole senza tempo.

Gabriel Diallo, primo titolo ATP e best ranking a s’Hertogenbosch

Settimana indimenticabile anche per Gabriel Diallo. Il canadese di 23 anni ha conquistato il suo primo titolo ATP a s’Hertogenbosch, imponendosi nella finale contro Zizou Bergs con il punteggio di 7-5 7-6(8). Un percorso solido e maturo, culminato nella vittoria più importante della sua giovane carriera. Grazie a questo successo, Diallo sale fino al numero 44 del ranking mondiale, il miglior piazzamento di sempre per lui.

Settimana da incorniciare per Elise Mertens, che conquista il titolo al WTA 250 di s’Hertogenbosch e scrive una nuova pagina nella sua carriera. La tennista belga, attuale numero 25 del mondo, ha completato un percorso straordinario in Olanda, alzando il trofeo dopo aver superato una durissima semifinale—nella quale aveva annullato ben 11 match point—e imponendosi in finale sulla sorprendente qualificata Elena-Gabriela Ruse con il punteggio di 6-3 7-6(4).

Per la 29enne di Lovanio si tratta del decimo titolo in carriera, ma soprattutto del primo conquistato sull’erba, a testimonianza di una crescita continua su tutte le superfici. Anche in finale, Mertens ha dovuto fare appello a tutta la sua esperienza: dopo un primo set vinto con autorità, la belga si è trovata sotto di due set point nella seconda partita, ma è riuscita a salvarli con sangue freddo, prima di chiudere la pratica al tiebreak.

Non c’è tempo per riposare: la stagione sull’erba entra nel vivo e già la prossima settimana Mertens sarà protagonista al WTA 250 di Nottingham, dove affronterà al primo turno l’ucraina Dayana Yastremska. La belga arriva al nuovo appuntamento con una fiducia ritrovata e la consapevolezza di poter essere una delle protagoniste anche nei tornei che precedono Wimbledon.

🎾 🎾 🎾 🇳🇱 ATP 250 S-Hertogenbosch Olanda





Erba 🌱 🏆

ATP 250 👨

Finale 🌦️ Previsioni meteo S-Hertogenbosch 21°C min. 13°C

Centre Court – ore 14:30

Zizou Bergs vs Gabriel Diallo (Non prima 14:30)



ATP 's-Hertogenbosch Zizou Bergs Zizou Bergs 5 6 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 7 7 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Diallo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 G. Diallo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 250 Stoccarda Germania





Erba 🌱 🏆

ATP 250 👨

Finali 🌧️ Previsioni meteo Stoccarda 26°C min. 14°C

Center Court – ore 12:00

Alexander Zverev vs Taylor Fritz



ATP Stuttgart Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 3 6 Taylor Fritz [2] Taylor Fritz [2] 6 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Stuttgart Alex Michelsen / Rajeev Ram Alex Michelsen / Rajeev Ram 4 4 Santiago Gonzalez / Austin Krajicek Santiago Gonzalez / Austin Krajicek 6 6 Vincitore: Gonzalez / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Michelsen / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

🎾 🎾 🎾 🇳🇱 WTA 250 S-Hertogenbosch Olanda





Erba 🌱 🏆

WTA 250 👩

Finale 🌦️ Previsioni meteo S-Hertogenbosch 21°C min. 13°C

Alex Michelsen/ Rajeev Ramvs Santiago Gonzalez/ Austin Krajicek

Centre Court – ore 12:00

Elena-Gabriela Ruse vs Elise Mertens



WTA 'S-Hertogenbosch Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 3 6 0 Elise Mertens [3] • Elise Mertens [3] 0 6 7 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-5 → 3-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 WTA 500 London Regno Unito





Erba 🌱 🏆

WTA 500 👩

Finali ☀️ Previsioni meteo London 24°C min. 14°C

Andy Murray Arena – ore 14:30

(8) Amanda Anisimova vs Tatjana Maria



WTA Queens Amanda Anisimova [8] Amanda Anisimova [8] 0 3 4 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 6 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tatjana Maria 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Tatjana Maria 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 1-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Tatjana Maria 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 30-30 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(4) Asia Muhammad / (4) Demi Schuurs vs (2) Anna Danilina / (2) Diana Shnaider