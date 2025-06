Challenger 50 Santa Cruz de la Sierra 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 50 Santa Cruz de la Sierra 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Murkel Dellien vs Pedro Boscardin Dias

Mariano Kestelboim vs Gonzalo Villanueva

Franco Roncadelli vs (Alt) Tomas Farjat

Gonzalo Bueno vs (6) Juan Carlos Prado Angelo

(4) Genaro Alberto Olivieri vs Qualifier

Qualifier vs Guido Ivan Justo

Qualifier vs Luciano Emanuel Ambrogi

Maximus Jones vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva

(5) Renzo Olivo vs Qualifier

Qualifier vs Nicolas Kicker

(WC) Federico Zeballos vs Alex Barrena

(WC) Raul Garcia vs (3) Juan Bautista Torres

(7) Lautaro Midon vs Alvin Nicholas Tudorica

Qualifier vs Juan Carlos Aguilar

Alex Hernandez vs Hernan Casanova

(WC) Facundo Bagnis vs (2) Matheus Pucinelli De Almeida

[1] 🇪🇸 Juan Manuel La Serna vs 🇨🇴 Diego Munoz [WC]🇦🇷 Santiago Lora [WC] vs 🇦🇷 Bautista Vilicich [12]

[2] 🇵🇪 Conner Huertas del Pino vs 🇵🇪 Santiago De La Fuente

🇦🇷 Thiago Cigarran vs 🇵🇪 Johan Alexander Rodriguez [7]

[3] 🇦🇷 Lucas Gerch vs 🇨🇦 Christopher Li

🇦🇷 Carlos Maria Zarate [ALT] vs 🇵🇹 Pedro Rodrigues [9]

[4] 🇦🇷 Lorenzo Joaquin Rodriguez vs 🇨🇴 Miguel Tobon

🇵🇪 Arklon Huertas Del Pino Cordova [ALT] vs 🇺🇸 John Sperle [10]

[5] 🇺🇸 Bruno Kuzuhara vs 🇧🇷 Lucas Trigo [WC]

🇪🇸 Luis Carlos Alvarez vs 🇺🇾 Igor Gimenez [8]

[6] 🇨🇴 Diego Augusto Barreto Sanchez vs 🇦🇷 Leonardo Suarez [WC]

🇦🇷 Juan Sebastian Gomez vs 🇪🇸 Mateo Barreiros Reyes [11]

CANCHA 2 – ore 17:00

Carlos Maria Zarate vs Pedro Rodrigues

Lucas Gerch vs Christopher Li

Luis Carlos Alvarez vs Igor Gimenez

Thiago Cigarran vs Johan Alexander Rodriguez

CANCHA 3 – ore 17:00

Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Miguel Tobon

Arklon Huertas Del Pino Cordova vs John Sperle

Juan Sebastian Gomez vs Mateo Barreiros Reyes

Conner Huertas del Pino vs Santiago De La Fuente