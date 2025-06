Challenger 100 Poznan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger 100 Poznan – Tabellone Principale – terra

(1) Cristian Garin vs (Alt) Alexey Vatutin

(WC) Alan Wazny vs Sumit Nagal

Qualifier vs Qualifier

(WC) Fares Zakaria vs (6) Andrea Pellegrino

(4) Filip Misolic vs Maks Kasnikowski

Mili Poljicak vs Qualifier

(WC) Tomasz Berkieta vs (Alt) Daniel Michalski

Qualifier vs (7) Jurij Rodionov

(5) Henrique Rocha vs Radu Albot

Qualifier vs Qualifier

Timofey Skatov vs Matteo Martineau

Henri Squire vs (3) Dalibor Svrcina

(8) Facundo Mena vs Adolfo Daniel Vallejo

Valentin Vacherot vs Lorenzo Giustino

Viktor Durasovic vs Frederico Ferreira Silva

Denis Yevseyev vs (2) Thiago Agustin Tirante

(1) Nicolas Alvarez Varonavs Facundo JuarezMartin Krumichvs (11) Max Wiskandt

(2) Mateus Alves vs (WC) Alan Bojarski

Joris De Loore vs (12) Zdenek Kolar

(3) Daniel Dutra da Silva vs David Jorda Sanchis

(Alt) Maxim Mrva vs (9) Milos Karol

(4) Hynek Barton vs Michael Vrbensky

(WC) Milosz Sroka vs (10) Toby Kodat

(5) Rudolf Molleker vs Juan Pablo Paz

Andrew Paulson vs (8) Tiago Pereira

(6) Diego Dedura vs (WC) Karim-Mohamed Maamoun

(WC) Jasza Szajrych vs (7) Mats Rosenkranz

Jasza Szajrychvs Mats RosenkranzMilosz Srokavs Toby KodatRudolf Mollekervs Juan Pablo PazMateus Alvesvs Alan Bojarski

COURT 1 – ore 10:30

Nicolas Alvarez Varona vs Facundo Juarez

Hynek Barton vs Michael Vrbensky

Andrew Paulson vs Tiago Pereira

Maxim Mrva vs Milos Karol

COURT 4 – ore 10:30

Diego Dedura vs Karim-Mohamed Maamoun

Martin Krumich vs Max Wiskandt

Daniel Dutra da Silva vs David Jorda Sanchis

Joris De Loore vs Zdenek Kolar