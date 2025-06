Challenger 125 Sassuolo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 16 azzurri tra Md e Quali

Challenger 125 Sassuolo – Tabellone Principale – terra

(1) Carlos Taberner vs Jozef Kovalik

Sascha Gueymard Wayenburg vs (WC) Federico Bondioli

Geoffrey Blancaneaux vs Luca Van Assche

(NG) Rei Sakamoto vs (8) Alvaro Guillen Meza

(4) Francesco Passaro vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Federico Arnaboldi vs Dino Prizmic

Qualifier vs (WC) (6) Stan Wawrinka

(5) Taro Daniel vs Alejandro Moro Canas

Michael Geerts vs Francesco Maestrelli

Santiago Rodriguez Taverna vs Albert Ramos-Vinolas

Qualifier vs (3) Dusan Lajovic

(7) Lukas Neumayer vs (Alt) Stefano Travaglia

Daniel Rincon vs Nerman Fatic

(WC) Giulio Zeppieri vs Qualifier

Rodrigo Pacheco Mendez vs (2) Vilius Gaubas

(Alt) (1) Zsombor Pirosvs Kaichi UchidaRyan Nijboervs (12) Gianluca Mager

(2) Bernard Tomic vs Maxime Janvier

(WC) Alex Molcan vs (9) Raul Brancaccio

(3) Marko Topo vs (WC) Alexander Weis

(WC) Stefano Napolitano vs (7) Jacopo Berrettini

(4) Andrej Martin vs Stefanos Sakellaridis

Gabriele Piraino vs (10) Marco Cecchinato

(5) Oleg Prihodko vs Gianluca Cadenasso

Gerard Campana Lee vs (11) Laurent Lokoli

(6) Oriol Roca Batalla vs Ryan Seggerman

(WC) Federico Iannaccone vs (8) Giovanni Fonio

Court 4 – ore 10:00

Oleg Prihodko vs Gianluca Cadenasso

Alex Molcan vs Raul Brancaccio

Marko Topo vs Alexander Weis

Ryan Nijboer vs Gianluca Mager

Court 5 – ore 10:00

Gerard Campana Lee vs Laurent Lokoli

Andrej Martin vs Stefanos Sakellaridis

Federico Iannaccone vs Giovanni Fonio

Oriol Roca Batalla vs Ryan Seggerman