ATP 500 Halle: Il Tabellone Principale di singolare e doppio. Jannik Sinner il giocatore da battere. L’azzurro in coppia con Sonego nel doppio. In tutto sono 4 gli azzurri impegnati in singolare

ATP 500 Halle – Tabellone Principale – erba

(1) Jannik Sinner vs Qualifier

Alexandre Muller vs Alexander Bublik

Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic

Hubert Hurkacz vs (7) Tomas Machac

(4) Andrey Rublev vs Qualifier

Pedro Martinez vs Tomas Martin Etcheverry

Felix Auger-Aliassime vs Qualifier

Zizou Bergs vs (8) Karen Khachanov

(5) Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen

Stefanos Tsitsipas vs Luciano Darderi

Quentin Halys vs Qualifier

(WC) Daniel Altmaier vs (3) Daniil Medvedev

(6) Ugo Humbert vs Denis Shapovalov

(WC) Joao Fonseca vs Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego vs (WC) Jan-Lennard Struff

Marcos Giron vs (2) Alexander Zverev

ATP 500 Halle – Tabellone Principale – doppio

(1) Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Andre Goransson / Sem Verbeek

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego vs Karen Khachanov / Alex Michelsen

(4) Sadio Doumbia / Fabien Reboul / Andrey Rublev

Qualifier / Qualifier vs (WC) Joao Fonseca / Petros Tsitsipas

(WC) Max Schoenhaus / Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs (3) Christian Harrison / Evan King

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Tomas Machac / Jan Zielinski

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs (2) Simone Bolelli / Andrea Vavassori