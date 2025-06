Pellegrino batte Passaro nella notte di Perugia: “Bella atmosfera e pubblico rispettoso”. Avanza anche Nardi: sono tre gli italiani in semifinale

La 10ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Tennis Cup è giunta alle fasi decisive e sono ben tre gli italiani che andranno a caccia del titolo nella giornata di semifinali. Nella sessione serale Andrea Pellegrino ha staccato il passaggio battendo Francesco Passaro per 6-4 7-6(4). 1 ora e 55 minuti di grande spettacolo, che alla fine hanno premiato il pugliese, capace di mettere fine al torneo del perugino; per il secondo anno consecutivo sconfitto ai quarti. Già nel tardo pomeriggio gli spalti del TC Perugia si erano riempiti per la sfida che ha visto Luca Nardi imporsi su Luka Pavlovic con lo score di 6-3 7-5. Domani il derby tra il pesarese e Pellegrino promette spettacolo (ore 20.30), mentre alle 18 è attesa la sfida tra Pierluigi Basile e Nerman Fatic. La penultima giornata del torneo ATP Challenger 125, organizzato da MEF Tennis Events, però si aprirà alle ore 16 con la finale di doppio che vedrà in campo Romain Arneodo e Manuel Guinard contro Robin Haase e Vasil Kirkov.

Semifinali con tre azzurri, domani derby Pellegrino-Nardi – Nella splendida notte di Perugia, con il Centrale di nuovo gremito a festa, si ferma ai quarti di finale il sogno di Francesco Passaro. Il tennista perugino, numero 141 del mondo, si è arreso ad Andrea Pellegrino per 6-4 7-6(4). Alla vigilia i precedenti erano fermi sul 2-2, il tennista pugliese ha ottenuto la terza vittoria negli scontri diretti, confermando l’ottimo momento di forma. Recentemente finalista al Challenger 175 di Estoril, dove ha battuto un giocatore del calibro di Auger-Aliassime, Pellegrino sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera: “Quella contro Passaro è stata una partita tosta, come sempre d’altronde. Io sto esprimendo un ottimo tennis in questo momento e sono felice di andare avanti. Il pubblico tutto per lui? Devo dire che è stato molto rispettoso nei miei confronti ed è stato bello giocare con questa atmosfera. Spero che domani possa essere di nuovo così. Chi è adesso il favorito? La semifinale contro Nardi sarà impegnativa, ma a questo punto possiamo tutti provare ad alzare il trofeo”.

Risultati venerdì 13 giugno

Quarti di finale

Andrea Pellegrino (9) n. Francesco Passaro (7) 6-4 7-6(4)

Luca Nardi (3) contro Luka Pavlovic 6-3 7-5

Pierluigi Basile (Q) n. Federico Arnaboldi 6-4 7-5

Narman Fatic (Q) b. Dalibor Svrcina (5) 6-4 7-6(6)