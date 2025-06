ATP 500 Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Mattia Bellucci n.3 del seeding cadetto

ATP 500 Queen’s – Tabelone Qualificazione – erba

(1) Yunchaokete Bu vs (WC) Henry Searle

Mackenzie McDonald vs (5) Aleksandar Kovacevic

(2) Hamad Medjedovic vs Adam Walton

Juan Manuel Cerundolo vs (6) Aleksandar Vukic

(3) Mattia Bellucci vs Corentin Moutet

(WC) Johannus Monday vs (8) Arthur Rinderknech

(4) Rinky Hijikata vs (WC) Jay Clarke

James Duckworth vs (7) Christopher O’Connell

Court 1 – ore 13:00

Johannus Monday vs Arthur Rinderknech

Yunchaokete Bu vs Henry Searle

Rinky Hijikata vs Jay Clarke

Court 5 – ore 13:00

Mattia Bellucci vs Corentin Moutet

James Duckworth vs Christopher O’Connell

Hamad Medjedovic vs Adam Walton

Court 6 – ore 13:00

Mackenzie McDonald vs Aleksandar Kovacevic

Juan Manuel Cerundolo vs Aleksandar Vukic