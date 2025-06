Umberto Ferrara riparte da Federico Cina: nuova sfida dopo Sinner e Berrettini

Dopo essere stato coinvolto tra i nomi più discussi nell’ambito della sospensione che aveva toccato Jannik Sinner e dopo una collaborazione durata appena sei mesi con Matteo Berrettini, Umberto Ferrara è pronto a rimettersi in gioco al fianco di una delle grandi promesse del tennis italiano: Federico Cina. A riportarlo è il giornalista Lorenzo Ercoli del Corriere dello Sport, secondo cui il preparatore atletico starebbe per iniziare una nuova avventura con il giovane azzurro, tra le maggiori speranze della Next Gen tricolore.

Per Ferrara, si tratta senza dubbio di una nuova occasione importante dopo un periodo decisamente turbolento. Da una parte, l’addio a Sinner aveva fatto scalpore, con diverse polemiche alimentate dalle voci circolate attorno al suo nome. Dall’altra, il rapporto con Berrettini si è interrotto molto presto, senza mai decollare veramente né portare a risultati significativi.

Ora l’attesa è tutta per capire se questa nuova collaborazione con Federico Cina possa essere l’opportunità giusta per rilanciare la sua carriera e lasciarsi alle spalle le vicende del recente passato. Il giovane Cina, considerato tra i talenti più interessanti del panorama italiano, potrebbe beneficiare dell’esperienza di Ferrara per proseguire la sua crescita nel circuito maggiore.

Non resta che vedere se la scelta si rivelerà vincente sia per il preparatore atletico, desideroso di tornare protagonista, sia per il giovane atleta, alla ricerca del definitivo salto di qualità.





Francesco Paolo Villarico