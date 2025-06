Da Perugia: Il resoconto di giornata. Basile: “Non ho giocato con Wawrinka, ma i quarti vanno bene”

È sempre più a tinte tricolori la 10ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Sono già tre gli azzurri ai quarti di finale del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia. Dopo il trionfo di Luca Nardi nella giornata di ieri, alla lista si sono aggiunti Pierluigi Basile e Federico Arnaboldi. Per il pubblico umbro la notizia più lieta è la vittoria del classe 2007 Basile, che si allena a Foligno da quando ha 14 anni. Il giovane talento dal rovescio a una mano si è imposto per 6-3 7-6(7) su Radu Albot, raggiungendo così il primo quarto di finale Challenger della carriera. Poco prima, Federico Arnaboldi aveva sconfitto per 6-2 6-4 l’ex numero 1 del mondo junior Rodrigo Pacheco Mendez. Il numero di italiani tra i migliori otto salirà sicuramente a quattro dopo il derby tra Andrea Pellegrino e Federico Bondioli, ma potrebbe arrivare addirittura a cinque se alle ore 20.30 Francesco Passaro dovesse battere Viktor Durasovic.

Basile: “Non ho giocato con Wawrinka, ma i quarti vanno bene” – Personalità, estro e un rovescio a una mano che fa scintille. Pierluigi Basile ha tutto per divertirsi e far divertire. E lo ha dimostrato appieno nel match di secondo turno, superando Radu Albot con il punteggio di 6-3 7-6(7), dopo aver annullato ben quattro set point in un secondo parziale carico di colpi di scena. Classe 2007, 18 anni da Martina Franca, si allena da quando ne aveva 14 alla Tennis Training School di Foligno. Attualmente è numero 821 del ranking ATP e numero 35 tra gli Junior. Con questa vittoria, però, si è già garantito il nuovo best ranking: sarà almeno numero 657 del mondo. “Uno dei set point magari l’ho annullato con un pizzico di fortuna, ma su quelli con il mio servizio ero più tranquillo – ha raccontato a fine match -. Il primo quarto di finale in un Challenger non è niente male. Mi sarebbe piaciuto giocare contro Wawrinka, perché forse un’occasione così non capita più. Ma ora penso solo a fare le mie cose e vediamo fin dove posso arrivare. L’Umbria mi porta bene? Forse sì, magari è merito dei tornei MEF Tennis Events”. Domani alle 15.30 sfiderà Federico Arnaboldi per un posto in semifinale. Un’eventuale vittoria lo proietterebbe tra i primi 600 del ranking mondiale.

Risultati giovedì 12 giugno

2° turno

Pierluigi Basile (Q) b. Radu Albot 6-3 7-6(7)

Federico Arnaboldi b. Rodrigo Pacheco Mendez 6-2 6-4