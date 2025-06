Queen’s: forfait di Musetti e Berrettini

Brutte notizie per il tennis azzurro in vista dell’importante torneo del Queen’s, storica tappa di avvicinamento ai Championships di Londra. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno deciso di non giocare il torneo londinese per problemi fisici. Berrettini si è infortunato ai muscoli addominali a Madrid e quindi ha giocato menomato gli Internazionali d’Italia, costretto al ritiro all’inizio del secondo set contro Ruud al terzo turno. Davvero una disdetta per Matteo che su erba è uno dei tennisti più forti al mondo e il suo avvicinamento a Wimbledon è nuovamente molto complicato. Oltre al danno anche la beffa: Berrettini non avendo giocato questa settimana Stoccarda perderà i 165 punti della finale e quindi scivolerà al n.33 ATP, posizione che rischia di non garantirgli una testa di serie a Wimbledon.

Musetti invece sta cercando di recuperare dal problema all’adduttore della gamba sinistra sofferto nel corso della semifinale di Roland Garros contro Alcaraz, ma una risonanza magnetica effettuata dopo i primi controlli eseguiti a Parigi non lascia per niente tranquilli, visto che è stata confermata una “lesione di 1° grado”. Il suo coach Simone Tartarini così la parlato a Tuttosport: “La risonanza ha confermato quanto già emerso dagli esami di Parigi. Esistono tempi tecnici per il recupero e forzare non avrebbe senso” Incerto il rientro: “Non facciamo previsioni, né in un senso né in un altro. I prossimi giorni saranno importanti per prendere delle decisioni definitive, sempre in assonanza con quanto di ranno i medici”.

Davvero un peccato per Musetti che l’anno scorso proprio nella breve stagione su erba affinò i suoi meccanismi di gioco e brillò come mai in carriera, compiendo un importantissimo salto di qualità. Con l’assenza al Queen’s Lorenzo perderà i 330 punti conquistati con la finale dello scorso anno, oltre a quelli della semifinale di Stoccarda. Anche per il toscano un avvicinamento a Wimbledon terribile, con la semifinale del 2024 da difendere.

Oltre a Musetti e Berrettini, anche lo statunitense Tommy Paul avrebbe deciso di saltare il Queen’s per infortunio e questo gli costerà la perdita dei 500 punti della vittoria dello scorso anno, in finale proprio vs. Musetti.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 500 Queens (MD) Inizio torneo: 16/06/2025 | Ultimo agg.: 12/06/2025 13:29 Main Draw (cut off: 41 - Data entry list: 19/05/25 - Special Exempts: 0/0) 2. C. Alcaraz

C. Alcaraz 4. T. Fritz

T. Fritz 5. J. Draper

J. Draper 8. L. Musetti

L. Musetti 9. A. de Minaur

A. de Minaur 10. H. Rune

H. Rune 12. T. Paul

T. Paul 13. B. Shelton

B. Shelton 15. F. Tiafoe

F. Tiafoe 16. G. Dimitrov

G. Dimitrov 19. J. Mensik

J. Mensik 21. N. Kyrgios*pr

N. Kyrgios*pr 23. S. Korda

S. Korda 25. A. Popyrin

A. Popyrin 26. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 28. M. Berrettini

M. Berrettini 29. B. Nakashima

B. Nakashima 32. G. Mpetshi Perricard

G. Mpetshi Perricard 33. R. Opelka*pr

R. Opelka*pr 37. J. Lehecka

J. Lehecka 38. J. Thompson

J. Thompson 39. M. Arnaldi

M. Arnaldi 41. N. Borges

N. Borges Alternates 1. G. Monfils (42)

G. Monfils (42) 2. A. Bublik (51)

A. Bublik (51) 3. C. Ugo Carabe (52)

C. Ugo Carabe (52) 4. J. Brooksby (52)*pr

J. Brooksby (52)*pr 5. G. Diallo (53)

G. Diallo (53) 6. J. Fearnley (54)

J. Fearnley (54) 7. T. Martin Etc (55)

T. Martin Etc (55) 8. F. Marozsan (56)

F. Marozsan (56) 9. R. Bautista A (57)

R. Bautista A (57) 10. J. Munar (58)

J. Munar (58) 11. L. Djere (59)

L. Djere (59) 12. M. Bellucci (68)

M. Bellucci (68) 13. Y. Bu (70)

Y. Bu (70) 14. A. Rinderknec (72)

A. Rinderknec (72) 15. H. Gaston (74)

H. Gaston (74) 16. Y. Nishioka (75)

Y. Nishioka (75) 17. C. Moutet (76)

C. Moutet (76) 18. H. Medjedovic (77)

H. Medjedovic (77) 19. A. Vukic (78)

A. Vukic (78) 20. R. Hijikata (79)

R. Hijikata (79) 21. A. Kovacevic (80)

A. Kovacevic (80) 22. C. O'Connell (82)

C. O'Connell (82) 23. J. de Jong (87)

J. de Jong (87) 24. K. Majchrzak (88)

K. Majchrzak (88) 25. B. van de Zan (89)

B. van de Zan (89)



(Clicca per vedere l'entry list) ATP 500 Queens (Q) Inizio torneo: 16/06/2025 | Ultimo agg.: 12/06/2025 13:29 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/05/25 - Special Exempts: 0/0) 55. J. Fearnley

J. Fearnley 64. F. Comesana

F. Comesana 68. M. Bellucci

M. Bellucci 70. Y. Bu

Y. Bu 73. C. Moutet

C. Moutet 74. H. Medjedovic

H. Medjedovic 75. A. Rinderknech

A. Rinderknech 76. A. Kovacevic

A. Kovacevic 78. R. Hijikata

R. Hijikata 80. A. Vukic

A. Vukic 81. C. Norrie

C. Norrie 82. C. O'Connell

C. O'Connell 85. B. Coric

B. Coric

Alternates 1. A. Walton (91)

A. Walton (91) 2. J. Duckworth (92)

J. Duckworth (92) 3. M. McDonald (98)

M. McDonald (98) 4. B. Harris (102)

B. Harris (102) 5. A. Shevchenko (103)

A. Shevchenko (103) 6. E. Quinn (106)

E. Quinn (106) 7. S. Ofner (108)

S. Ofner (108) 8. J. Manuel Cer (109)

J. Manuel Cer (109) 9. N. Basilashvi (133)

N. Basilashvi (133) 10. Y. Hanfmann (142)

Y. Hanfmann (142) 11. P. Herbert (147)

P. Herbert (147) 12. N. Jarry (149)

N. Jarry (149) 13. H. Mayot (151)

H. Mayot (151) 14. S. Napolitano (160)*pr

S. Napolitano (160)*pr 15. J. Brooksby (161)

J. Brooksby (161) 16. L. Tu (168)

L. Tu (168) 17. M. Trungellit (177)

M. Trungellit (177) 18. C. Lestienne (184)

C. Lestienne (184) 19. L. Klein (190)

L. Klein (190) 20. U. Blanchet (193)

U. Blanchet (193) 21. J. Choinski (196)

J. Choinski (196) 22. Y. Uchiyama (204)

Y. Uchiyama (204)



Marco Mazzoni