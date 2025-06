Toshihide Matsui, leggenda di longevità: a 47 anni insegue ancora punti ATP e sogni sul cemento di Guam

La passione per il tennis continua a guidare la vita di Toshihide Matsui, autentica leggenda della longevità del circuito mondiale. Il giapponese, ormai conosciuto in tutto il mondo per la sua incredibile carriera senza età, detiene da anni il record di tennista più anziano con un ranking ufficiale. Oggi, a 47 anni compiuti, Matsui occupa ancora la posizione numero 297 del ranking ATP in doppio, ma ha perso tutti i punti in singolare, e proprio questa settimana ha tentato ancora una volta di scrivere il suo nome nella storia.

Per ottenere almeno un punto in classifica e mantenere vivo il suo record, Matsui si è iscritto al torneo ITF M15 sull’isola di Guam, nel Pacifico. Sfortunatamente, la sua avventura in singolare si è fermata già al primo turno, rimandando così il sogno di superare un altro simbolo della longevità, l’americano Ryan Haviland, che a 44 anni è attualmente il giocatore più anziano con almeno 1 punto ATP.

Nonostante l’eliminazione precoce in singolare, Matsui ha ancora motivo di sorridere: in doppio, infatti, sta vivendo una settimana da protagonista in coppia con il connazionale Masakatsu Noguchi, con cui ha raggiunto le semifinali.





Marco Rossi