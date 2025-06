La lettera di Ons Jabeur scuote il tennis: la CEO della WTA Portia Archer prende posizione

La lettera aperta di Ons Jabeur in difesa e valorizzazione del tennis femminile continua a far discutere e raccogliere consensi nel circuito internazionale. L’ultima a sostenere apertamente il messaggio della campionessa tunisina è stata Portia Archer, CEO della WTA, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa e ribadire l’impegno dell’organizzazione a favore dell’equità e della crescita del movimento femminile.

“Ons ha condiviso un messaggio davvero eloquente. Credo che sarà fondamentale aprire tavoli di confronto con gli organizzatori degli Slam e con quei tornei che, secondo noi, non stanno ancora rispondendo alle reali richieste dei fan e del pubblico,” ha dichiarato Archer in un’intervista rilasciata alla BBC. “Incoraggio anche i tifosi a far sentire la propria voce. Questo è un tema su cui continueremo a insistere e per cui continueremo a lottare,” ha concluso la CEO della WTA.

Ons Jabeur, nella sua lettera aperta, aveva sollevato con forza questioni cruciali per il tennis femminile, rilanciando un dialogo che chiede attenzione su più fronti:

Maggiore riconoscimento e visibilità : ha sottolineato la necessità di garantire alle giocatrici spazi adeguati sui grandi palcoscenici, con orari e court allocation equi per valorizzare il loro talento.

Investimenti coerenti: ha puntato il dito contro disparità ancora presenti in premi, sponsor e diritti mediatici, invitando organizzatori e media a rivedere il loro impegno verso il torneo femminile.

Pressione dal basso: Jabeur ha incoraggiato i fan a far sentire la loro voce, perché una mobilitazione dal pubblico possa tradursi in cambiamenti concreti.





Marco Rossi