ATP 250 Stoccarda, Wta 500 Queen’s e Combined Hertogenbosch: I risultati completi del Day 4. Justin Engel scrive la storia a Stoccarda: a 17 anni vola nei quarti di finale e segue le orme di Becker In campo oggi anche Zverev e Medvedev (LIVE)

Incredibile impresa di Justin Engel all’ATP 250 di Stoccarda! Il giovane tedesco, appena 17enne, continua a sorprendere il mondo del tennis e conquista per la prima volta in carriera un posto nei quarti di finale di un torneo ATP. Engel, attualmente numero 281 del ranking mondiale, ha firmato una prestazione maiuscola contro l’americano Alex Michelsen (n.35 ATP), battuto con un doppio 6-4 in 1 ora e 18 minuti, senza mai dover affrontare una palla break.

Questo successo, oltre a valergli l’accesso ai quarti, lo inserisce direttamente nella storia del tennis: Engel è infatti il più giovane giocatore di questo secolo a raggiungere i quarti di finale in un torneo ATP sull’erba. Per trovare un tennista più giovane capace di un simile traguardo su questa superficie bisogna risalire addirittura al 1985, quando un certo Boris Becker iniziava il suo magico percorso verso il titolo di Wimbledon.

Ma i record non finiscono qui. Con i suoi 17 anni e 8 mesi, Engel si era già distinto come il secondo più giovane di sempre a vincere incontri in tabellone principale ATP su tutte le superfici, superato solamente da Rafael Nadal (che ci era riuscito a 17 anni e 2 mesi).

Il sogno di Justin Engel continua e la Germania può tornare a sognare in grande: il talento di casa si sta ritagliando un posto tra i nomi più promettenti della nuova generazione, e la sua avventura a Stoccarda è ancora tutta da vivere.

Centre Court – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Zizou Bergs (Non prima 13:00)



ATP 's-Hertogenbosch Alexei Popyrin [4] • Alexei Popyrin [4] 40 3 Zizou Bergs Zizou Bergs 15 4

Daniil Medvedev vs Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal vs Hubert Hurkacz



ATP 's-Hertogenbosch Mark Lajal Mark Lajal 0 Hubert Hurkacz [5] Hubert Hurkacz [5] 0 Vincitore: Lajal per walkover

Court 1 – ore 11:00

Daniel Evans vs Ugo Humbert



ATP 's-Hertogenbosch Daniel Evans Daniel Evans 5 3 Ugo Humbert [2] Ugo Humbert [2] 7 6 Vincitore: Humbert

Court 2 – ore 13:00

Reilly Opelka vs Nicolas Jarry



ATP 's-Hertogenbosch Reilly Opelka Reilly Opelka 0 7 5 Nicolas Jarry • Nicolas Jarry 30 6 2

Nikola Mektic / Michael Venus vs Zizou Bergs / Jesper de Jong



Il match deve ancora iniziare

ATP 's-Hertogenbosch Ivan Dodig / Sem Verbeek Ivan Dodig / Sem Verbeek 0 Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 0 Vincitore: Behar / Vliegen per walkover

Ivan Dodig/ Sem Verbeekvs Ariel Behar/ Joran Vliegen

Petr Nouza / Patrik Rikl vs Julian Cash / Lloyd Glasspool (Non prima 14:00)



ATP 's-Hertogenbosch Petr Nouza / Patrik Rikl • Petr Nouza / Patrik Rikl 15 1 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 15 4

Matthew Ebden / Jordan Thompson vs Sander Arends / Gregoire Jacq



Il match deve ancora iniziare

Center Court – ore 11:00

Alex Michelsen vs Justin Engel



ATP Stuttgart Alex Michelsen [7] Alex Michelsen [7] 4 4 Justin Engel Justin Engel 6 6 Vincitore: Engel

Giovanni Mpetshi Perricard vs Felix Auger-Aliassime



ATP Stuttgart Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 4 4 Felix Auger-Aliassime [4] Felix Auger-Aliassime [4] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime

Alexander Zverev vs Corentin Moutet (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Learner Tien vs Brandon Nakashima (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Colosseum – ore 12:00

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Stuttgart Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 6 6 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 4 4 Vincitore: Cabral / Miedler

Rohan Bopanna / Sander Gille vs Taylor Fritz / Jiri Lehecka



ATP Stuttgart Rohan Bopanna / Sander Gille [3] Rohan Bopanna / Sander Gille [3] 0 5 0 Taylor Fritz / Jiri Lehecka • Taylor Fritz / Jiri Lehecka 0 7 0

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alex Michelsen / Rajeev Ram



Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez / Austin Krajicek vs Rafael Matos / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 13:00

Maria Sakkari vs (3) Elise Mertens



WTA 'S-Hertogenbosch Maria Sakkari Maria Sakkari 15 3 0 Elise Mertens [3] • Elise Mertens [3] 30 6 4

Bianca Andreescu vs (7) Lulu Sun



Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell vs Yue Yuan



Il match deve ancora iniziare

WTA 'S-Hertogenbosch Carson Branstine • Carson Branstine 0 4 3 0 Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 6 6 0 Vincitore: Ruse

Carson Branstinevs Elena-Gabriela Ruse

(3) Nicole Melichar-Martinez / (3) Liudmila Samsonova vs Nadiia Kichenok / Magda Linette



WTA 'S-Hertogenbosch Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [3] Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [3] 5 6 5 0 Nadiia Kichenok / Magda Linette • Nadiia Kichenok / Magda Linette 3 2 7 0

Magali Kempen / Elena-Gabriela Ruse vs (4) Eri Hozumi / (4) Aldila Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

(1) Veronika Kudermetova / (1) Elise Mertens vs Katarzyna Piter / Nina Stojanovic



Il match deve ancora iniziare

Andy Murray Arena – ore 13:00

(5) Diana Shnaider vs Katie Boulter



WTA Queens Diana Shnaider [5] Diana Shnaider [5] 30 2 4 Katie Boulter • Katie Boulter 0 6 1

Heather Watson vs (4) Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare

Emma Raducanu vs Rebecca Sramkova



Il match deve ancora iniziare

(1) Qinwen Zheng vs McCartney Kessler



Il match deve ancora iniziare

WTA Queens Timea Babos / Luisa Stefani • Timea Babos / Luisa Stefani 15 6 0 Ellen Perez / Shuai Zhang [3] Ellen Perez / Shuai Zhang [3] 15 7 1

Timea Babos/ Luisa Stefanivs (3) Ellen Perez/ (3) Shuai Zhang

(4) Asia Muhammad / (4) Demi Schuurs vs Yulia Putintseva / Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare