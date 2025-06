L’Italia vincerà il singolare maschile del Città di Crema. Fra le ragazze, Giappone in evidenza

C’è già una certezza, a metà settimana, in Via del Fante: l’Italia vincerà il singolare maschile nell’edizione numero 19 del Trofeo Città di Crema (internazionale Under 16 su terra). Un verdetto giunto al termine di una giornata poco fortunata per i due che stavano cercando di insidiare il dominio tricolore, gli sloveni Nejc Sustarsic Kalin e Patrik Semenic: il primo si è arreso nettamente al qualificato viterbese Jacopo La Piana (6-4 6-2), mentre il secondo – testa di serie numero 2 del torneo – ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di uno stiramento al muscolo della coscia sinistra che si trascinava da tempo, lasciando via libera al romano Leonardo Cicchinelli (quando l’azzurro era avanti per 6-5 nel set di apertura). Negli altri match, tutto facile per il terzo favorito Cesare Cattaneo, mentre il numero 2 Giorgio Ghia ha dovuto superare un’altra maratona per conquistare un posto nei quarti di finale. Il milanese, che già aveva sofferto all’esordio, ha rischiato persino di più contro Matteo Rusca, rimontando uno svantaggio di 7-5 4-2 e chiudendo al decimo game del terzo, con la solita determinazione che gli appassionati cremaschi stanno imparando ad apprezzare.

Tra le ragazze invece c’è un altro Paese, oltre all’Italia, che sta portando le sue giocatrici sotto i riflettori. Si tratta del Giappone, capace di arrivare con due atlete classe 2012 al traguardo dei quarti di finale. Continua a destare un’impressione molto positiva Shina Okuyama, in grado di superare anche l’ostacolo rappresentato da Clarissa Santi (6-3 7-6) e attesa adesso dalla polacca Emilia Lu Knapik (classe 2009). Ma non è da meno Ayaka Iwasa, già protagonista qualche giorno fa all’Avvenire di Milano, proveniente dalle qualificazioni e autrice di uno splendido successo su Isabella Johri, numero 2 del seeding. Per fronteggiare le due giovanissime asiatiche, l’Italia si affiderà soprattutto alla numero 1 Camilla Olga Castracani, avanti concedendo un solo game a Giulia Zoppas. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E bisognerà fare attenzione anche alla piemontese Bianca Baroglio, che ha vinto in due set un derby di qualità contro Matilde Lampiano Garbarini. Giovedì spazio ai quarti di finale dei due singolari e alle semifinali dei doppi, sempre con ingresso gratuito. La conclusione è prevista per la giornata di sabato.

Risultati di giornata

Tabellone maschile, secondo turno: L. Cicchinelli (Ita) b. P. Semenic (Slo, 1) 6-5 rit., G. Ghia (Ita, 2) b. M. Rusca (Ita) 5-7 7-5 6-4, J. La Piana (Ita) b. N. Sustarsic Kalin (Slo) 6-4 6-2, S. Cerani (Ita) b. R. Pretolani (Ita, 6) 5-7 7-5 6-1, C. Cattaneo (Ita, 3) b. L. Artemisia (Ita) 6-0 6-1, D. Longo (Ita) b. M. Giovagnoli (Ita) 6-1 6-1. Da concludere: S. Mantovani (Ita, 5) vs P. Mangiante (Ita), E. Bratomi (Ita, 4) vs M. Tranciuc (Ita).

Tabellone femminile, secondo turno: S. Okuyama (Jpn, 3) b. C. Santi (Ita) 6-3 7-6, C. Castracani (Ita, 1) b. G. Zoppas (Ita) 6-0 6-1, E. Lu Knapik (Pol) b. F. Fuzio (Ita, 7) 5-7 6-1 6-0, C. Volante (Ita) b. M. Ossani (Ita) 6-1 6-1, A. Iwasa (Jpn) b. I. Johri (Ita, 2) 6-1 7-5, B. Baroglio (Ita) b. M. Lampiano Garbarini (Ita) 6-4 6-3, S. De Maria (Ita) b. C. Cavicchioli (Ita) 6-1 6-0, F. Montorsi (Ita) b. O. Rotteglia (Ita) 6-2 6-1.