Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale ad s’Hertogenbosch: battuta anche Bernarda Pera

Ottima settimana per Elisabetta Cocciaretto, che conquista l’accesso ai quarti di finale dopo aver superato due turni nel torneo WTA 250 di Hertogenbosch. La 24enne di Fermo, attualmente n.123 del ranking WTA, aveva già superato all’esordio l’olandese Arianne Hartono (n.177 WTA) in due set molto combattuti. Al secondo turno, l’azzurra ha alzato ulteriormente il livello, imponendosi sulla mancina statunitense Bernarda Pera (n.79 WTA) con il punteggio di 6-1 7-6(4).

Ai quarti di finale affronterà Lamens (72) o Li (53).

Nel primo set, Cocciaretto è partita fortissimo: tre break messi a segno e un solo game concesso all’avversaria, chiudendo la frazione per 6-1. Nel secondo parziale, la sfida si è fatta più equilibrata. L’azzurra ha dovuto rincorrere un break di svantaggio ed ha piazzato il controbreak nel quarto gioco, ed è stata brava a recuperare e a riportarsi in parità. Cocciaretto ha poi avuto l’occasione di chiudere il match sul 6-5, procurandosi una palla match con la statunitense al servizio, ma Pera ha annullato e portato il set al tie-break. Qui Elisabetta è rimasta lucida, conquistando il tie-break per 7 punti a 4 e chiudendo l’incontro in due set.

WTA 'S-Hertogenbosch Bernarda Pera Bernarda Pera 0 1 6 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 7 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 1*-6 2-6* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi