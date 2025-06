La superstizione di papà Corey: da due anni i genitori di Coco Gauff non guardano le sue partite insieme nel box

Sono ormai quasi due anni che i genitori di Coco Gauff non assistono insieme, fianco a fianco, alle partite della figlia nel box. Nessun litigio o questione personale tra Corey e Candi Gauff: tutto nasce da una pura superstizione. Nel tempo, infatti, papà Corey ha sviluppato un vero e proprio rituale, convinto che la posizione dalla quale segue la partita possa influenzare il risultato.

La sua scaramanzia è arrivata a livelli tali che, da mesi, preferisce seguire i match in punti diversi dello stadio, spesso lontano dal resto della famiglia e del team. Che si tratti di sedersi cinque file più indietro o di infiltrarsi dall’altra parte dell’impianto, poco importa, purché non sia nel solito posto. L’episodio più curioso è arrivato proprio durante l’ultimo Roland Garros, in occasione del match point più importante della carriera di Coco.

“Durante quel momento avevo bisogno di stare tranquillo – ha raccontato Corey con un sorriso – così mi sono spostato nella zona dei trasporti, sono rimasto in macchina a seguire la partita sull’iPad, con il volume al minimo. Ho persino messo un po’ di musica per non sentire i commenti. Al primo match point sono corso verso il box, ma lo ha perso. Quando è arrivato il secondo, ho preferito non muovermi da dove ero, sono rimasto lì fino alla fine”.





Francesco Paolo Villarico