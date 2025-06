Gael Monfils perde a Stoccarda, ma risponde con ironia all’ondata di odio social dopo la sconfitta

Gael Monfils è tornato a calcare i campi questa settimana all’ATP 250 di Stoccarda, dove lo attendeva un primo turno insidioso contro Alex Michelsen. Il match si è rivelato combattuto fino all’ultimo scambio, ma a spuntarla è stato il giovane statunitense, n.35 del ranking mondiale, che si è imposto in tre set: 6-4, 4-6, 6-3.

Se la delusione per l’eliminazione era comprensibile, per Monfils i veri problemi sono arrivati dopo la partita, nel consueto appuntamento con i commenti social. Non è una novità, purtroppo: l’odio e le critiche sui social media sono diventati una costante per molti atleti. Stavolta, però, il francese ha scelto la strada dell’ironia, rispondendo con la sua inconfondibile leggerezza.

monfils calling out bettors in his comments, i never want him to retire pic.twitter.com/rmkkejMnVZ — freya ⊬ (@_endlessfigure8) June 10, 2025

Monfils ha pubblicato un video sui suoi profili, rivolgendosi direttamente agli scommettitori delusi: “Davvero? Avete puntato su di me? In una partita sull’erba? Giocavo contro Alex Michelsen, che ha 20 anni ed è numero 35 al mondo. Siete completamente fuori strada. Non fatelo più…”, ha commentato Gael, strappando un sorriso ai suoi fan.

La risposta del francese dimostra ancora una volta la sua capacità di prendere con filosofia le sconfitte e di non lasciarsi abbattere dall'ondata di negatività che spesso invade i social.





Francesco Paolo Villarico