Sinner conferma Halle: video messaggio dopo la sconfitta al Roland Garros

Con un video messaggio, Jannik Sinner ha confermato la sua partecipazione al torneo ATP 500 di Halle, un tempo considerato il tempio di Roger Federer, dopo la sconfitta di domenica al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. L’azzurro ha voluto rassicurare i suoi tifosi sulla sua presenza al prestigioso torneo tedesco sull’erba, dimostrando ancora una volta la sua professionalità e la voglia di rimettersi subito in gioco.

La decisione di Sinner di confermare la sua presenza a Halle arriva a due giorni dalla finale persa contro lo spagnolo in una delle partite più belle e combattute della storia recente del tennis. Nonostante la delusione per il risultato parigino, l’altoatesino ha scelto di guardare immediatamente avanti, concentrandosi già sulla prossima sfida della stagione.

Halle rappresenta per Sinner un’opportunità importante per iniziare al meglio la stagione sull’erba. Il torneo tedesco, che si svolge dal 1993, ha sempre avuto un fascino particolare grazie soprattutto al legame speciale che Roger Federer aveva instaurato con questo evento. Lo svizzero ha vinto il torneo per ben dieci volte, rendendo Halle una delle sue case tennistiche preferite e trasformando il torneo in un suo vero e proprio tempio del tennis sull’erba.





Francesco Paolo Villarico