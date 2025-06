Sinner, il Milan e quell’incontro spoiler: ricordate chi salutò un anno fa?

Chi lo avrebbe mai detto? Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, vanto italiano, uno dei più forti atleti del nostro paese e del nostro tempo, è anche un grande tifoso del Milan e quasi un anno fa incontrò Massimiliano Allegri. Oggi Allegri è proprio il nuovo allenatore dei rossoneri. Per lui si tratta di un ritorno romantico. La società lo ha scelto per ripartire e ricostruire tornando a vincere. Se lo augura anche Sinner, abituato ai trionfi. Da tifoso, per lui è una sofferenza vedere il Milan degli ultimi mesi.

Sinner, il Milan e la nascita di una fede

Sinner ha sempre ammesso la sua fede rossonera. L’aveva spiegata un po’ di tempo fa: “Il mio compagno di stanza a Bordighera era un milanista sfegatato, così mi sono appassionato anch’io”. Non solo. Sinner aveva anche elogiato il dirigente rossonero, Ibrahimovic, per cui era un idolo, un riferimento sportivo. “Mi piace Ibra perché è capace di andare oltre lo sport” un’altra frase di Sinner legata al mondo del calcio. Sinner è stato anche a Milanello e non perde occasione per sostenere la sua squadra e seguirla quando ha tempo e ne ha la possibilità. Ora, come tutti i tifosi, è molto curioso di sapere come andrà a finire con Allegri. Cosa riuscirà a fare l’allenatore toscano. I due si incontrarono a ottobre a Torino in occasione delle Atp Finals dopo il duello contro Fritz. Dopo la sfida l’incontro tra i due con abbracci e strette di mano. “Ho visto un gran rovescio ieri” aveva esordito Sinner da lontano. Allegri ha sorriso e ha risposto: “Avevo previsto un 6-2, però bravo”. Sguardi, ironia, sorrisi. Tutto in pochi secondi, come fosse calcio live o uno scambio in diretta tra le risate dei presenti all’incontro. Pochi mesi dopo, ecco la svolta. Allegri, che allora era senza squadra, in attesa di ripartire, ricomincia proprio dal Milan, la squadra del cuore del numero uno del Ranking ATP.

La domanda su Modric: Sinner e il calciomercato

Lo stesso Sinner, nei giorni in cui è stato impegnato in Francia al Roland Garros, ha risposto anche ad alcune domande sul calcio, sul Milan e sul mercato. Non è entrato troppo nello specifico ma ha commentato la notizia dell’interesse del club rossonero per Luka Modric, play croato che ha vinto tutto con il Real Madrid e che arriverebbe da svincolato: “Luka al Milan? Perché no, sarebbe bello, è un giocatore molto esperto e ovviamente uno dei migliori giocatori al mondo, quindi sarebbe bello” le parole di Sinner a Eurosport. L’intervista è stata anche l’occasione per ribadire la nascita della sua fede rossonera le cui radici sono legate a quando “sono andato via di casa”. E qui ritorna la storia del compagno di stanza a Bordighera. Altri tempi. Ma a volte ritornano. Come l’allenatore che è una vecchia conoscenza. Sinner aveva nove anni quando Allegri per la prima volta si sedeva sulla panchina del Milan. Oggi ne ha 23 e ne ha fatta di strada. Vale lo stesso per il tecnico che ha conosciuto in rossonero ma soprattutto a Torino, alla Juve, i suoi anni d’oro.

Allegri e la sua storia al Milan

Vale la pena un riepilogo, il passato che ritorna: Allegri aveva già allenato il Milan dal 2010 al 2014 conquistando uno scudetto nel 2011. Il primo dei suoi sei. Gli altri cinque li ha ottenuti alla guida della Juventus. In questi mesi era fermo in attesa di una chiamata. Era arrivata dal Napoli. Allegri era la prima scelta di De Laurentiis in caso di addio di Conte. Poi la conferma in panchina e così Allegri è tornato al Milan che, dopo Fonseca e Conceicao, ha scelto di puntare su uno dei tecnici più vincenti della storia recente per tornare, appunto, al trionfo, al successo. Allegri sarà chiamato a risollevare le sorti e il morale di una squadra che intanto si prepara a perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Ma nello sport nulla è impossibile, lo sa bene Allegri e lo sa bene anche Sinner, numero uno al mondo.