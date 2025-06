BJK Cup Finals 2025: l’Italia campione in carica esordirà a Shenzhen contro la Cina il 16 settembre 2025

L’Italia si prepara a tornare in campo alle Billie Jean King Cup Finals per difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Malaga. Le ragazze di Tathiana Garbin esordiranno a Shenzhen martedì 16 settembre, alle ore 17 italiane, contro le padrone di casa della Cina. In caso di vittoria, nei quarti di finale, le azzurre affronteranno la vincente tra Spagna e Ucraina. Le semifinali si giocheranno venerdì 19 (ore 17) e sabato 20 settembre (ore 17), mentre la finalissima si disputerà domenica 21 (ore 17).

Ogni tie prevederà due singolari e un doppio. Tutti i match si disputeranno al meglio dei tre set con tie-break.

L’evento godrà anche di un’ampia copertura televisiva da parte di SuperTennis che trasmetterà le dirette degli incontri (canale Tv e SuperTennis Plus), offrendo contestualmente ai suoi spettatori studi dedicati e collegamenti con gli inviati a Shenzen, per un’esperienza sempre più completa e coinvolgente.