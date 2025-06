Struff supera Arnaldi: l’azzurro fuori al primo turno a Stoccarda. Jarry spegne i sogni di Darderi: Luciano cede in tre set in Olanda

Matteo Arnaldi saluta prematuramente il torneo ATP 250 di Stoccarda, cadendo al primo turno sotto i colpi del tedesco Jan-Lennard Struff. Il numero 41 del ranking mondiale è stato sconfitto dal padrone di casa, attualmente 103° ATP, ma più erbivoro dell’azzurro con un doppio 6-4 6-4 che non lascia spazio a interpretazioni sulla superiorità mostrata dal giocatore di casa sui campi in erba del BOSS Open.

Per l’azzurro si tratta di una battuta d’arresto non inaspettata. Struff ha però dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio sulla superficie erbosa e ha sfruttato al meglio il sostegno del pubblico tedesco per centrare un successo prezioso che gli vale l’accesso al secondo turno.

Il primo set ha seguito un copione abbastanza equilibrato fino al momento chiave del settimo game. Con il punteggio in parità sul 3-3, Struff ha trovato il break decisivo che ha cambiato l’inerzia del parziale. Il tedesco ha saputo sfruttare al meglio l’occasione concessa dall’italiano, prendendosi il vantaggio e amministrandolo senza particolari difficoltà. Da quel momento in poi, Struff ha gestito il proprio servizio con autorità, chiudendo la frazione sul 6-4 senza concedere altre opportunità all’avversario.

Il secondo set ha riservato ancora più amarezze per Arnaldi, che sembrava aver trovato la chiave giusta per rientrare nel match. L’azzurro era in vantaggio per 4-3 e sembrava aver ripreso in mano le redini dell’incontro. Nel game successivo, con Struff alla battuta e il punteggio sul 30 pari, tutto lasciava presagire un possibile allungo italiano.

Invece è arrivato il crollo più inaspettato. Dal 30-30 dell’ottavo game, Arnaldi ha subito un parziale di 10 punti a 0 che ha letteralmente spazzato via ogni sua velleità di rimonta. Struff ha trovato una serie di colpi vincenti che hanno prima pareggiato i conti sul 4-4, poi gli hanno consegnato il break per il 5-4 e infine la chiusura del match per 6-4.

ATP Stuttgart Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 4 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Struff 15-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Struff 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Struff 15-0 30-0 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 30-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 30-0 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 30-0 ace 0-0 → 1-0

L’avventura di Luciano Darderi al Libema Open 2025 si conclude già al primo turno. L’ottava testa di serie italiana è stata sconfitta dal cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(3) in una partita durata due ore e mezza sui campi in erba dell’Autotron Rosmalen. Una battuta d’arresto che macchia l’esordio azzurro nel torneo ATP 250 olandese, primo appuntamento della stagione su erba.

La partita sembrava aver preso la strada giusta per Darderi, bravo a conquistare il primo set nonostante un inizio equilibrato. Per gran parte del parziale d’apertura, entrambi i tennisti hanno amministrato i propri turni di servizio senza particolari difficoltà. Le prime crepe si sono intraviste nel settimo gioco, dove l’italiano ha sprecato tre chances per il break, e nell’ottavo, quando Jarry non è riuscito a capitalizzare una palla break.

Il break decisivo è arrivato sul 5 pari, che ha sfruttato la terza palla break dopo che il cileno ne aveva annullate due consecutive. Con il vantaggio acquisito, l’azzurro non ha tremato al servizio, chiudendo il primo set 7-5 dopo 49 minuti di gioco.

Il secondo set ha segnato l’inizio della risalita sudamericana. Darderi ha subito messo la freccia nel quinto game, conquistando il break ai vantaggi, ma la gioia è durata poco. Nel game seguente, Jarry ha scatenato tutta la sua determinazione in uno scambio di 18 punti che si è concluso con il controbreak alla sesta opportunità utile. L’inerzia del match è cambiata definitivamente nel decimo gioco, quando il cileno ha strappato nuovamente il servizio all’italiano sul punteggio di 15-40, chiudendo il set 6-4 in 46 minuti.

Il terzo e decisivo set ha vissuto un solo vero brivido nel nono game, momento che poteva riaprire completamente la partita. Darderi si è trovato con tre palle break consecutive e una quarta ai vantaggi, ma Jarry ha dimostrato nervi saldi annullando tutte le occasioni e mantenendo il servizio in un game cruciale che ha spento le ultime speranze italiane.

Senza ulteriori sussulti, il set è scivolato al tie-break dove l’esperienza e la solidità mentale di Jarry hanno fatto la differenza. Il cileno ha preso il comando con un minibreak di vantaggio iniziale (2-0), ha consolidato sul 4-2 al cambio campo e ha chiuso 7-3 dopo 55 minuti, completando una rimonta che sembrava impossibile dopo il primo set.

ATP 's-Hertogenbosch Nicolas Jarry Nicolas Jarry 5 6 7 Luciano Darderi [8] Luciano Darderi [8] 7 4 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 30-0 6-5 → 6-6 N. Jarry 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 L. Darderi 5-4 → 5-5 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 5-7 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Jarry 15-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 L. Darderi 1-0 → 1-1 N. Jarry 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi