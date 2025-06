Cocciaretto inizia l’erba con il brivido: vittoria in rimonta contro Hartono ad Hertogenbosch

Elisabetta Cocciaretto ha dato il via alla sua stagione su erba nel migliore dei modi, superando al primo turno del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch la padrona di casa Arianne Hartono con il punteggio di 7-6(11) 7-5 dopo una battaglia durata quasi tre ore sul Centre Court dell’Autotron Rosmalen.

La numero 123 del ranking WTA è stata costretta a sudare ogni singolo punto contro un’avversaria determinata a sfruttare il fattore campo. Hartono, entrata nel tabellone principale grazie a una wild card degli organizzatori e numero 177 del mondo, ha messo in difficoltà fin da subito la favorita italiana con un tennis aggressivo e coraggioso, sostenuta dal caloroso pubblico olandese andando avanti per 5 a 2 ha l’azzurra ha recuperato il break ed ha impattato sul 5 pari.

Il tie-break che ne è seguito sarà ricordato come uno dei più lunghi ed emozionanti della stagione. Ben 24 punti giocati con un’intensità incredibile, con entrambe le giocatrici che hanno avuto multiple occasioni per chiudere il set. Il punteggio è oscillato continuamente, con mini-break e contro-mini-break. Alla fine, è stata l’esperienza e la freddezza nei momenti chiave di Cocciaretto a fare la differenza, chiudendo 13-11 dopo aver annullato quattro set point all’avversaria.

Nel secondo set l’azzurra dopo aver perso un break di vantaggio nel terzo game, piazzava il break decisivo nel dodicesimo gioco chiudendo set e match per 7 a 5.

Questa vittoria rappresenta un ottimo inizio per Cocciaretto nella sua preparazione verso Wimbledon. L’italiana ha già dimostrato di saper esprimere un buon tennis sull’erba, raggiungendo la semifinale a Birmingham nel 2024 e il terzo turno nei Championships nel 2023.

Al secondo turno, l’azzurra affronterà la vincente del match tra la polacca Magda Linette, testa di serie numero 4, e l’americana Bernarda Pera. Linette partirà favorita essendo la giocatrice con ranking più alto, ma l’erba può sempre riservare sorprese.

WTA 'S-Hertogenbosch Arianne Hartono • Arianne Hartono 0 6 5 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 7 7 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Arianne Hartono 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Arianne Hartono 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Arianne Hartono 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Arianne Hartono 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Arianne Hartono 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Arianne Hartono 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Arianne Hartono 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 9*-8 9-9* 10-9* 10*-10 10*-11 11-11* 11-12* 6-6 → 6-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Arianne Hartono 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Arianne Hartono 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Arianne Hartono 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Arianne Hartono 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Arianne Hartono 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arianne Hartono 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi