Roland Garros: oltre 5 milioni di spettatori per Sinner-Alcaraz

Record storico sui canali Warner Bros. Discovery per la finale del Roland Garros “SINNER-ALCARAZ” trasmessa ieri, domenica 8 giugno, dalle ore 15:00 in chiaro sul NOVE, e in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su discovery+.

Il match (la finale più lunga della storia del Roland Garros con 5 ore e 28 minuti, che ha visto vincitore Carlos Alcaraz su Jannik Sinner con il risultato di 4-6, 6-7, 6-4, 7-5, 7-6) è stato seguito complessivamente da oltre 5 milioni di spettatori e con il 38% di share sul pubblico totale è il programma più visto di sempre del portfolio WBD. Picco d’ascolto di 7,3 milioni di spettatori e picco di share del 44,4%.

RECORD nelle 24 ore sia per l’intero portfolio WBD che per i canali NOVE ed EUROSPORT che registrano rispettivamente il 24% di share, il 12,7% (Nove 3° canale nazionale) e il 5,3% (Eurosport 5° canale nazionale) di share sul pubblico totale.