Sinner, la forza per ripartire

“Fa male. Ma sono queste le partite che ti forgiano, che definiscono chi sei.”

La parole con cui coach Simone Vagnozzi inizia un bellissimo post Instagram, un abbraccio virtuale ma allo stesso tempo caldissimo, al suo assistito Jannik Sinner sono le migliori che si possono trovare e scrivere per il “day after” di una partita tanto eccezionale quanto crudele. La finale di Roland Garros 2025 è entrata dritta nei libri di storia dello sport, non solo nel tennis. Epica, perché dopo quasi 5 ore e mezza di spettacolo altissimo non si può chiedere di meglio. Bellissima, perché il livello medio tecnico e tattico espresso dai due atleti è stato sublime. Avvincente, perché è successo di tutto e di più… nemmeno il miglior sceneggiatore della “grande” Hollywood si sarebbe spinto a tanto… Crudele, sì. Per noi appassionati italiani molto, molto crudele, perché quando giochi un tennis surreale per qualità ed efficacia, andando oltre il limite di un servizio che proprio non ne voleva sapere di sostenere il gioco di Jannik ma comunque domini lo spagnolo, il più forte sul “rosso”, per larghissimi tratti e arrivi a 3 match point di fila e non vinci…. se non è crudele perdere questa partita non so francamente cosa lo sia. E oltre ai tre match point, c’è pure la rimonta clamorosa e non disperata quando Alcaraz ha servito per il match, ritrovando energie in modo inimmaginabile e tornando a due punti dalla vittoria, per due volte. C’è pure quel break non consolidato all’avvio del terzo set, quando Jannik volava sul campo dopo aver giocato un tiebreak perfetto e Carlos aveva la faccia smarrita, esplodeva in scatti d’ira imprecando contro il suo angolo, incapace di trovare una soluzione ad una partita che gli stava scivolando via, con Sinner più forte in tutto (eccetto il rendimento del servizio…). Quello smash un po’ buttato via, un diritto… Il tennis è uno sport bellissimo, crudele, “del diavolo”. Come 5 ore e 20 minuti di tensione e agonismo possono essere decise da 4-5 palle. Quella risposta di rovescio sul secondo MP che esce di una decina di cm, e poi quella difesa di Carlos sul terzo, il diritto che cade nei piedi di Jan poteva uscire di un niente e oggi saremmo tutti più leggeri, e celebrare una vittoria assoluta… È lo sport. Lo sport dà e toglie, regala emozioni uniche e dolori veri, profondi.

“Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c’è dietro ogni colpo, ogni scatto, ogni salto, ogni pugno: una dedizione totale. Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis, ma anche un cuore e una resilienza da numero uno. Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più.” Così continua il Vagno, e queste devono essere le parole scolpite sul marmo per provare a voltare pagina, anche se quella pagina è pesante come una lapide michelangiolesca, ma è necessario trovare la forza per farlo girarla quella pagina. Per ripartire.

Chi segue e ama Jannik Sinner da sempre conosce molto bene la parola attesa. Anche sofferenza. Il n.1 del mondo è diventato tale lottando, soffrendo, migliorando. Perdendo. Masticando amaro e materializzando tante cose che non funzionavano per ripartire e migliorare. Non c’è gloria senza sofferenza e Jannik come nessuno segue questo mantra. Lui ha costruito la sua scalata imparando, ogni giorno, da chi era più bravo di lui. Studiando, lavorando al meglio delle sue capacità sul gioco e su se stesso, diventando sempre più forte e consapevole. “Devo Migliorare” le parole più usate nel proprio lessico, una visione del mondo umile e sincera, che lo porta a mettersi sempre in condizione di capire il contesto e reagire. Proprio come in campo, quando riesce a generare colpi fenomenali per profondità e precisione. C’è arrivato per gradi, non per un tocco degli Dei. C’è arrivato faticando e lavorando. “Sono destinato, condannato al lavoro” ha affermato in più interviste. Molti lo descrivono come un macchina. Niente di più sbagliato. Jannik è umano, terribilmente umano, una persona straordinaria che riesce come pochi altri nella storia del gioco a diventare la visione di quello che vuole essere e così muovere ogni muscolo, ogni tendine, alla massima efficienza ed efficacia per giocare il miglior tennis possibile, sfruttando la sua esplosività, una coordinazione innata, una percezione della palla e delle geometrie delle traiettorie spettacolare. Non c’è niente di meccanico in questo, c’è poesia in movimento e anche fragilità perché Jannik spinge tutto al massimo e l’errore è sempre dietro l’angolo.

Lui è talmente bravo che sbaglia pochissimo e non perde quasi mai. E… per questo, le sue rare sconfitte suonano come condanne perché arrivano di pochissimo, spesso di un niente. Come ieri. Una spanna, una manciata di cm, un alito di vento. Poteva essere vittoria e non lo è stato. La sensazione che Sinner sia ferito dentro, perché ci credeva, perché se lo meritava, perché è arrivato a sfiorare la Coppa dei Moschetteri e se la sarebbe strameritata. Fa male pensarlo e dirlo ma… se avesse confermato quel break nel terzo set e Carlos si fosse smarrito nell’impossibilità di trovare una chiave e reagire, ossia lo scenario più plausibile, Sinner avrebbe vinto RG25 senza perdere un set. Battendo il fortissimo Alcaraz nel suo terreno di caccia preferito. Sarebbe stato qualcosa di superiore. Non lo è stato, oggi “Fa Male”. Tanto. Ma proprio il fatto che Jannik Sinner dopo tre mesi stop sia riuscito a giocare un Roland Garros di altissimo livello, battendo anche un irriducibile Djokovic, dominando tutti gli altri, e sbattendo Carlos Alcaraz a un millimetro dal burrone a furia di pallate a tutta, beh… deve farci vedere il bicchiere molto più che mezzo pieno. Quasi all’orlo, anche se oggi è operazione complicatissima farlo.

È da questo che si deve ripartire. Fidandoci oggi più che mai delle qualità umane prima che tecniche di Jannik Sinner. Un ragazzo straordinariamente normale che come nessuno è bravo a imparare dai propri errori e migliorare, costantemente. Da questa crudele sconfitta Sinner imparerà molte cose. Su se stesso, sulla gestione delle emozioni e dei pochi punti e situazioni che non è riuscito a sfruttare. Anche di come Alcaraz al contrario sia riuscito a salvare punti quasi disperati. Sinner rivedrà il match e la sua pressione arriverà a livelli di guardia… ma capirà il perché abbia giocato una finale così importante con pochissimo aiuto del servizio. Non è retorica affermare che servendo anche solo un 10% in più di prime palle in campo avrebbe vinto, molto probabilmente in tre set: quando la prima di servizio è entrata, ha dominato. Sarà importante capire come mai sia vs. Djokovic che vs. Alcaraz la battuta si sia inceppata. Ha trovato qualche Ace, molte seconde palle ottime e qualche prima in momenti importanti, ma… la prima palla doveva sostenere di più il suo tennis e far sì che NON si arrivasse a giocarsela punto su punto, contro un “mostro” di bravura come Carlos che può farti il punto da qualsiasi posizione quando entra in trance agonistica, forte di un talento spropositato. C’era lo spazio per farlo, lo ha fatto agli Australian Open di gennaio e ancor più a US Open 2024, dove in molti match proprio con la battuta ha tenuto a bada gli avversari.

Jannik troverà la forza per ripartire analizzando a freddo le tantissime cose buone di questo Roland Garros. Ha brillato in moltissimi match gestendo mai così bene la terra battuta e le difficoltà negli spostamenti e nella gestione degli scambi. Ha giocato alla pari, a tratti dominato, il più forte su questa superficie, reggendo all’urto dei tre maledetti MP non sfruttati e andando a strappare un contro break clamoroso nel rush finale. Ha retto fisicamente ritrovando addirittura più smalto negli ultimi 20 minuti di partita, quando il morale poteva far sentire ogni palla pesante tonnellate. Sinner ha giocato un torneo eccezionale ed una finale stratosferica. L’ha persa perché non ha sfruttato le occasioni, perché davanti ha trovato un avversario epocale animato da un talento vero, purissimo, affascinante, uno che gioca così bene e ha un sorriso così limpido da non potergli volere male. Nel tennis si vince sfruttando un match point, è una legge dura ma chiarissima. Carlos Alcaraz è stato in qualche modo più bravo e ce l’ha fatta. Applausi a lui. Jannik Sinner ha giocato alla pari, complessivamente forse anche meglio, ma non ha colto quell’attimo che gli è sfuggito via. Fa male. Fa malissimo. Ma c’è così tanto buono in queste due settimane e in questa finale che Jannik troverà la forza per ripartire. L’unico dubbio è che possa insinuarsi in lui un tarlo: per le occasioni non sfruttate, per questo fortissimo avversario che negli ultimi match ufficiali in qualche modo l’ha spuntata. In questo sarà il lavoro più difficile, per Jannik, per Vagnozzi, Cahill, Badio e Panichi: riuscire trasformare la difficoltà in opportunità, per crescere ancora e diventare sempre più forte, come tennista e persona. Come altre volte ha fatto in passato.

Marco Mazzoni