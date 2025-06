Da Perugia: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Arriva Stan Wawrinka (con i risultati di oggi)

Che lo spettacolo abbia inizio. Con il sorteggio del tabellone principale e la disputa dei primi incontri delle qualificazioni, si è ufficialmente alzato il sipario sulla decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Tennis Cup, in programma in Umbria dall’8 al 15 giugno. Stan Wawrinka è la stella del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, ma cresce l’attesa di appassionati e addetti ai lavori anche per l’esordio dell’idolo di casa Francesco Passaro, uno dei nove italiani ammessi nel main draw. Non sono intanto mancate le sorprese nel tabellone cadetto, con le wild card Pierluigi Basile e Lucio Ratti in grado di sovvertire i pronostici della vigilia al primo turno.

Sorteggiato il tabellone principale – Andrà in scena martedì il debutto di Stan Wawrinka, il nome più altisonante di una manifestazione che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia troverà dall’altra parte della rete il moldavo Radu Albot – best ranking alla posizione n.39 – in un match tra veterani del circuito maggiore. Il tre volte vincitore Slam, in tabellone con un invito da parte di MEF Tennis Events, arriva in Umbria con l’obiettivo di andare fino in fondo e riavvicinare, a 40 anni compiuti, i primi 100 della classifica mondiale. Tra i più attesi, come sempre, anche Francesco Passaro: il ventiquattrenne perugino proverà a sfruttare il calore del pubblico nel derby di primo turno che lo vedrà opposto a Francesco Maestrelli. Sono in totale nove gli italiani al via, con il numero tre del seeding Luca Nardi, atteso dal georgiano Purtseladze, a guidare una truppa tricolore che vede la presenza tra gli altri anche delle wild card Giulio Zeppieri, che affronta Elias Ymer, e Lorenzo Carboni, sfidante del francese Luka Pavlovic. Gli altri azzurri nel tabellone principale sono Andrea Pellegrino, Lorenzo Carboni (wild card), Stefano Travaglia, Enrico Dalla Valle e Federico Arnaboldi.

Basile e Ratti le sorprese del giorno – In attesa dell’inizio degli incontri di main draw nella giornata di lunedì, sui campi è cominciata la lotta per conquistare i sei posti riservati ai qualificati. Si è immediatamente preso la scena Pierluigi Basile, uno dei migliori under 18 del panorama tennistico italiano. Il giovane pugliese, che ormai da anni si allena alla Tennis Training School di Foligno, ha eliminato Giovanni Fonio in due set molto lottati e terminati entrambi al tie-break: 7-6(3) 7-6(4) lo score finale. “Un match difficile, raramente mi capita di affrontare avversari con il rovescio a una mano – ha analizzato il classe 2007 di Martina Franca -. Ero molto teso, ma nonostante le tante piccole occasioni non sfruttate in risposta sono sempre rimasto concentrato nei miei game al servizio; è stato determinante in una partita che si è decisa su pochi punti”. Dopo il primo impatto con il professionismo avvenuto la passata stagione, in questo 2025 l’approccio è cambiato e Basile arriva a Perugia con le idee chiare: “Qui mi trovo alla grande, è tutto bellissimo. Pur continuando a pensare una partita alla volta, rispetto a prima c’è chiaramente un po’ più pressione e anche ambizione. Sono consapevole di avere il livello per giocarmela”. Tra il diciottenne e l’accesso al main draw si pone adesso un altro rovescio a una mano, quello dell’ex Top 20 Marco Cecchinato, vittorioso per 6-3 6-3 su Luca Castagnola. Il secondo exploit della mattinata porta la firma dell’argentino tesserato per il Tennis Club Perugia Lucio Ratti, anche lui in tabellone grazie a un invito. Il ventunenne ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 6 Gabriele Pennaforti, imponendosi per 7-6(5) 6-4, e contenderà la qualificazione a Gabriele Piraino. “È stata una partita molto dura, con un primo set combattuto in cui ho avuto tante difficoltà a mantenere il servizio e ho dovuto annullare due set point – ha detto Ratti –. Penso di aver giocato bene e con decisione il tie-break, e nel secondo set sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi hanno portato alla vittoria”. Il sudamericano classe 2004 a Perugia si sente a casa: “Gioco qui la Serie B1, mi trovo bene e mi fa molto piacere giocare il torneo, sono grato per l’opportunità che mi è stata concessa”. Nulla da fare per l’altra wild card Edoardo Betti, ko contro Andrea Picchione per 6-4 6-2; esordio ok, invece, per Stefano Napolitano, che con un duplice 6-2 ha sconfitto il greco Sakellaridis.

Il programma di domani

Center Court – ore 10:30

Pierluigi Basile vs Marco Cecchinato

vs Andrea Picchione

Stefano Travaglia vs Bernard Tomic (Non prima 15:00)

Elias Ymer vs Giulio Zeppieri (Non prima 18:00)

Luca Nardi vs Saba Purtseladze (Non prima 20:30)

Grand Stand – ore 10:30

Oriol Roca Batalla vs Stefano Napolitano

Alex Marti Pujolras vs Federico Bondioli

Lorenzo Carboni vs Luka Pavlovic (Non prima 14:30)

Court 4 – ore 10:30

Lucio Ratti vs Gabriele Piraino

vs

ATP Perugia Luca Castagnola Luca Castagnola 3 3 Marco Cecchinato [8] Marco Cecchinato [8] 6 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Castagnola 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Castagnola 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 1-2 → 1-3 L. Castagnola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Castagnola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Castagnola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 L. Castagnola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Castagnola 0-15 0-30 15-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Castagnola 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Marco Cecchinatovs Luca Castagnola

Lucio Ratti vs Gabriele Pennaforti



ATP Perugia Gabriele Pennaforti [6] Gabriele Pennaforti [6] 6 4 Lucio Ratti Lucio Ratti 7 6 Vincitore: Ratti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Ratti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Pennaforti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Ratti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 G. Pennaforti 0-15 0-30 0-40 df df 3-3 → 3-4 L. Ratti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Pennaforti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Ratti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Pennaforti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 L. Ratti 15-30 0-1 → 1-1 G. Pennaforti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 G. Pennaforti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 L. Ratti 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 G. Pennaforti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 L. Ratti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Pennaforti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Ratti 15-0 30-0 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 G. Pennaforti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 L. Ratti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Pennaforti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Ratti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Pennaforti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Ratti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Andrea Picchione vs Edoardo Betti



ATP Perugia Edoardo Betti Edoardo Betti 4 2 Andrea Picchione [9] Andrea Picchione [9] 6 6 Vincitore: Picchione Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Picchione 15-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 E. Betti 15-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 A. Picchione 0-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 E. Betti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Picchione 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 E. Betti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 E. Betti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 E. Betti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Picchione 15-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Betti 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-3 → 3-4 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Betti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 E. Betti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Betti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Alexander Weis vs Gianluca Mager



ATP Perugia Alexander Weis Alexander Weis 7 7 Gianluca Mager [10] Gianluca Mager [10] 5 6 Vincitore: Weis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 5*-5 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Weis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Weis 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Weis 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Mager 15-0 15-15 2-2 → 2-3 A. Weis 0-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Weis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Mager 0-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Weis 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 G. Mager 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Weis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Weis 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Weis 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Mager 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Weis 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Mager 1-1 → 1-2 A. Weis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1









Grand Stand – ore 10:00

Pierluigi Basile vs Giovanni Fonio



ATP Perugia Giovanni Fonio [5] Giovanni Fonio [5] 6 6 Pierluigi Basile Pierluigi Basile 7 7 Vincitore: Basile Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Basile 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 G. Fonio 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Basile 15-0 15-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Basile 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 G. Fonio 15-0 30-0 2-3 → 3-3 P. Basile 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Basile 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Basile 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 3-6* df ace 6-6 → 6-7 P. Basile 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Basile 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 G. Fonio 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 P. Basile 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Basile 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Basile 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 G. Fonio 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 P. Basile 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

Stefano Napolitano vs Stefanos Sakellaridis



ATP Perugia Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Stefanos Sakellaridis [12] Stefanos Sakellaridis [12] 1 2 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-2 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Sakellaridis 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Sakellaridis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Federico Bondioli vs Samuel Vincent Ruggeri



ATP Perugia Federico Bondioli Federico Bondioli 6 6 Samuel Vincent Ruggeri [11] Samuel Vincent Ruggeri [11] 3 2 Vincitore: Bondioli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 F. Bondioli 15-0 30-0 4-1 → 5-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-15 df 40-15 4-0 → 4-1 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Vincent Ruggeri 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Bondioli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Vincent Ruggeri 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Bondioli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Vincent Ruggeri 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 F. Bondioli 15-0 30-0 4-2 → 5-2 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Bondioli 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Bondioli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Vincent Ruggeri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Bondioli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Nerman Fatic vs Francesco Forti



ATP Perugia Nerman Fatic [1] Nerman Fatic [1] 6 6 Francesco Forti Francesco Forti 4 4 Vincitore: Fatic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Fatic 15-0 30-0 5-4 → 6-4 F. Forti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 5-4 N. Fatic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 F. Forti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Forti 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Fatic 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Forti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Forti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Forti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Forti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Forti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 N. Fatic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Forti 0-15 0-30 0-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Forti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1









Court 4 – ore 10:00

Oriol Roca Batalla vs Carlos Gimeno Valero



ATP Perugia Oriol Roca Batalla [2] Oriol Roca Batalla [2] 6 6 Carlos Gimeno Valero Carlos Gimeno Valero 1 2 Vincitore: Roca Batalla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Roca Batalla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Gimeno Valero 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 O. Roca Batalla 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Gimeno Valero 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 O. Roca Batalla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Gimeno Valero 0-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Gimeno Valero 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 C. Gimeno Valero 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 O. Roca Batalla 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Gimeno Valero 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Gimeno Valero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Roca Batalla 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Gabriele Piraino vs Manuel Guinard



ATP Perugia Gabriele Piraino Gabriele Piraino 4 6 6 Manuel Guinard [7] Manuel Guinard [7] 6 1 2 Vincitore: Piraino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Piraino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Piraino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Guinard 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Piraino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Guinard 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 G. Piraino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Guinard 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Piraino 30-0 ace 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 M. Guinard 15-0 15-15 15-40 30-40 4-1 → 5-1 G. Piraino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Guinard 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 G. Piraino 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Guinard 15-0 1-0 → 1-1 G. Piraino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 G. Piraino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Guinard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 3-4 → 3-5 G. Piraino 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Piraino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 G. Piraino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Piraino 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alex Marti Pujolras vs Alessandro Pecci



ATP Perugia Alex Marti Pujolras [3] Alex Marti Pujolras [3] 6 6 6 Alessandro Pecci Alessandro Pecci 3 7 2 Vincitore: Marti Pujolras Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Pecci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Pecci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Pecci 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Marti Pujolras 0-15 df 15-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Pecci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Pecci 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Pecci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Pecci 15-0 30-0 40-15 df 3-3 → 3-4 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Pecci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Marti Pujolras 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Pecci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Marti Pujolras 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pecci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Pecci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Marti Pujolras 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Pecci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Marti Pujolras 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pecci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Masamichi Imamura vs Gerard Campana Lee