WTA 125 Madrid: Il Tabellone Principale con i risultati del primo turno di qualificazione

WTA 125 Valencia – Tabellone Principale – terra

(1) Solana Sierra vs Qualifier

Qualifier vs Laura Pigossi

Hanne Vandewinkel vs Lea Boskovic

Qualifier vs (8) Oksana Selekhmeteva

(4) Maria Lourdes Carle vs Haruka Kaji

Louisa Chirico vs (WC) Charo Esquiva Banuls

Patricia Maria Tig vs Leyre Romero Gormaz

Mona Barthel vs (5) Xiyu Wang

(6) Xinyu Gao vs (WC) Alina Korneeva

Raluka Serban vs Berfu Cengiz

(WC) Kaitlin Quevedo vs Qualifier

Iryna Shymanovich vs (3) Darja Semenistaja

(7) Victoria Jimenez Kasintseva vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales

(WC) Carlota Martinez Cirez vs Sara Bejlek

Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Korpatsch

Anastasiia Sobolieva vs (2) Nuria Parrizas Diaz

WTA Valencia 125 Ekaterina Kazionova • Ekaterina Kazionova 0 6 7 0 Lucia Cortez Llorca [8] Lucia Cortez Llorca [8] 0 1 5 0 Vincitore: Kazionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Kazionova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ekaterina Kazionova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Lucia Cortez Llorca 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lucia Cortez Llorca 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ekaterina Kazionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Lucia Cortez Llorca 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Lucia Cortez Llorca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ekaterina Kazionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Cortez Llorca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ekaterina Kazionova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Lucia Cortez Llorca 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ekaterina Kazionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Lucia Cortez Llorca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Ekaterina Kazionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Lucia Cortez Llorca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ekaterina Kazionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Lucia Cortez Llorca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Ekaterina Kazionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Valencia 125 Angela Fita Boluda [3] Angela Fita Boluda [3] 0 6 6 0 Sofia Montesinos • Sofia Montesinos 0 0 2 0 Vincitore: Fita Boluda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Montesinos 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sofia Montesinos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Angela Fita Boluda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Sofia Montesinos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Angela Fita Boluda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sofia Montesinos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Angela Fita Boluda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Sofia Montesinos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Angela Fita Boluda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Sofia Montesinos 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Angela Fita Boluda 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Sofia Montesinos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Angela Fita Boluda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Sofia Montesinos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Angela Fita Boluda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Valencia 125 Ane Mintegi Del Olmo Ane Mintegi Del Olmo 0 7 7 0 Ylena In-Albon [6] • Ylena In-Albon [6] 0 6 5 0 Vincitore: Mintegi Del Olmo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ylena In-Albon 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ylena In-Albon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ylena In-Albon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Ylena In-Albon 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Ylena In-Albon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ylena In-Albon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ylena In-Albon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Ylena In-Albon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Ylena In-Albon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Ylena In-Albon 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ylena In-Albon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Ylena In-Albon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Ylena In-Albon 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

WTA Valencia 125 Aoi Ito [1] • Aoi Ito [1] 30 5 Ariana Geerlings Ariana Geerlings 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 5-5 Ariana Geerlings 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ariana Geerlings 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ariana Geerlings 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Ariana Geerlings 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Aoi Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ariana Geerlings 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Valencia 125 Ekaterine Gorgodze [4] Ekaterine Gorgodze [4] 0 6 6 0 Makenna Jones Makenna Jones 0 2 1 0 Vincitore: Gorgodze Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Makenna Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Makenna Jones 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Ekaterine Gorgodze 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Makenna Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Makenna Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ekaterine Gorgodze 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Makenna Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Ekaterine Gorgodze 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Makenna Jones 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Ekaterine Gorgodze 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Makenna Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ekaterine Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Makenna Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Valencia 125 Diletta Cherubini Diletta Cherubini 6 3 6 Alevtina Ibragimova [7] Alevtina Ibragimova [7] 4 6 4 Vincitore: Cherubini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Alevtina Ibragimova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Diletta Cherubini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Alevtina Ibragimova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Diletta Cherubini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Alevtina Ibragimova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Diletta Cherubini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Alevtina Ibragimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Diletta Cherubini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Alevtina Ibragimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Diletta Cherubini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alevtina Ibragimova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Diletta Cherubini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Alevtina Ibragimova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Diletta Cherubini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Alevtina Ibragimova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Diletta Cherubini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Alevtina Ibragimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Diletta Cherubini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Alevtina Ibragimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Diletta Cherubini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Alevtina Ibragimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Diletta Cherubini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Alevtina Ibragimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Diletta Cherubini 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Alevtina Ibragimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Diletta Cherubini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Alevtina Ibragimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Diletta Cherubini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alevtina Ibragimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Valencia 125 Alicia Herrero Linana Alicia Herrero Linana 0 3 7 0 Carmen Lopez Martinez • Carmen Lopez Martinez 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Carmen Lopez Martinez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Carmen Lopez Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Alicia Herrero Linana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Carmen Lopez Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Alicia Herrero Linana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Carmen Lopez Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Alicia Herrero Linana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Carmen Lopez Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Alicia Herrero Linana 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Carmen Lopez Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Alicia Herrero Linana 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Carmen Lopez Martinez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alicia Herrero Linana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Carmen Lopez Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Alicia Herrero Linana 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Carmen Lopez Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Alicia Herrero Linana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Carmen Lopez Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alicia Herrero Linana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Carmen Lopez Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alicia Herrero Linana 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Carmen Lopez Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare