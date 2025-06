Potito Starace vince la prima edizione dell’ATV Legends Open; Averni pronto ad ospitare l’evento anche nel 2026

Potito Starace è il vincitore della prima edizione dell’ATV Legends Open. L’ex numero 27 ATP ha sconfitto in finale Paolo Lorenzi per 6-4, divenendo il primo storico campione del torneo-esibizione organizzato da Sport Club, patrocinato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Nel corso della cerimonia di premiazione sul Campo Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo, teatro di tutto l’evento, è stata annunciata la seconda edizione della kermesse che si terrà a giugno del 2026.

La commozione di Starace – C’è stato un momento, durante la finale della prima edizione dell’ATV Legends Open, in cui il tempo sembrava essere fermato. Tutto identico a qualche anno fa, quando Potito Starace e Paolo Lorenzi combattevano tra circuito Challenger ed ATP. Vorrei ringraziare innanzitutto il Circolo Antico Tiro a Volo per l’ospitalità, il presidente Giorgio Averni, il Consigliere allo Sport Giuseppe Centro e tutti i soci che ci hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno, dalla Cena di Gala che ha dato il via a questo straordinario evento – ha detto un commosso Starace, ex numero 27 del mondo –. Siamo stati davvero bene, soprattutto è stato bello ritrovarci in campo dopo tanto tempo. È stato fantastico poter condividere questi giorni con quelli che sono prima di tutto degli amici, con cui abbiamo condiviso momenti indimenticabili”. Il vincitore di 11 trofei del circuito cadetto ha inoltre ricevuto un premio da Claudio Di Benedetto, responsabile delle flotte di Audi L’Automobile Roma, per il noleggio a lungo termine di una macchina: “Sono davvero emozionato, perché con Lorenzi ieri abbiamo giocato il doppio; l’ultima volta che era accaduto si trattava di una finale di un torneo ATP vinto insieme. Lui oggi è il direttore degli Internazionali BNL d’Italia, mentre io lavoro al Foro Italico. Con Giorgio Galimberti abbiamo giocato insieme in Coppa Davis, mentre con Daniele Bracciali abbiamo fatto semifinale al Roland Garros Voglio ringraziare tutti per questa iniziativa incredibile e speriamo di rivederci il prossimo anno”.

Il supporto di Villa Claudia al torneo – Tra gli sponsor della manifestazione è stato fondamentale l’aiuto del partner medico Villa Claudia. “Il nostro gruppo è sempre al fianco dello sport perché è fondamentale per il benessere fisico e mentale – ha detto Laura Melis, direttrice generale dell’azienda –. Il nostro impegno è volto a incentivare uno stile di vita sano e attivo. Durante l’evento abbiamo messo a disposizione dei soci e di tutti i partecipanti i nostri professionisti, che prontamente sono intervenuti nel corso delle gare per risolvere qualche piccolo infortunio”.

Luca D’Agostino guarda al futuro: “Il progetto crescerà” – Tra i principali organizzatori dell’ATV Legends Open c’è Luca D’Agostino, il quale ha creduto fortemente nel progetto insieme a Tommaso Poliandri e al direttore dello Sport Club, Luigi Capasso: “Questa è un’idea che nasce dalla grande passione nell’organizzare eventi e soprattutto dall’amore per il tennis. Con Tommaso e Luigi ci siamo confrontati e abbiamo detto ‘proviamoci’. La prima persona che abbiamo coinvolto nel progetto è stata Vincenzo Santopadre, il quale ha risposto con grandissimo entusiasmo e ha contagiato tutti noi. Man mano i giocatori si sono aggiunti al torneo, che è diventato realtà in poco tempo, e la risposta è stata assolutamente positiva. L’obiettivo è quello di far crescere il progetto, questo è solo l’inizio e siamo contenti per come è andato.