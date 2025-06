Alcaraz trionfa a Roland Garros 2025, ma che amarezza Sinner! Jannik non ha chiuso l’incontro avanti due set a zero e con tre match point non sfruttati nel quarto. Super Tiebreak strepitoso di Alcaraz (Sintesi video della finale)

È Carlos Alcaraz il campione di Roland Garros 2025 al termine di una finale già diventata Leggendaria. Ma, inutile girarci intorno: pur esaltando la grandissima condizione atletica, classe e resistenza dello spagnolo, che alla fine si è meritato il successo giocando un Super Tiebreak ASSOLUTO, è Jannik Sinner che purtroppo non l’ha vinta perché non è riuscito a chiuderla quando l’aveva in pugno. E fa malissimo perché l’azzurro ha giocato una partita enorme, straordinaria, di una qualità e intensità eccezionali. Ma… l’ha giocata come la semifinale vs Djokovic con pochissimo aiuto del servizio e ha sprecato un vantaggio di due set a zero, un break all’avvio del terzo set e, soprattutto, non ha sfruttato tre match point consecutivi in risposta sul 5-3 del quarto set. In quel momento Jannik volava, con un parziale di 15 punti a 1 è arrivato ad un passo dal successo, clamoroso, a Parigi. Ma una risposta sul 15-40, lì ben rischiata, è andata fuori e poi sul 30-40 comandava lo scambio ma ha tirato in rete un diritto su di una difesa (buona). Salvate le chance Alcaraz si è incendiato, ha a sua volta inflitto a Jannik un gran parziale, ha vinto il tiebreak dominandolo e completato la rimonta nel quinto set giocando quasi in trance un Super Tiebreak assurdo, di soli colpi vincenti, trionfando per la seconda volta a Roland Garros per 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6, 10 punti a 2 al super tiebreak conclusivo. È difficilissimo e doloroso commentare a caldo una sconfitta così dura da digerire, anche perché Jannik clamorosamente era riuscito a riprendersi e strappare un contro break incredibile sul 5-4 del quinto con lo spagnolo a servire per il match. Ma non puoi portarti al rush finale un giocatore con tanta di quella dinamite e magia nel braccio da potersi prendere il punto in qualsiasi modo. Così ha fatto. Bravissimo tecnicamente ma anche mentalmente perché più di una volta ha rischiato il crollo, il collasso, ma invece ha retto e alla fine è stato troppo bravo. Più bravo di Sinner in questo “maledetto” ultimo gioco. Un dejà-vu di US Open (e anche della finale di Pechino, seppur un ATP 500) che fa ancor più male perché Sinner, su terra battuta, difficilmente può giocare meglio di così eccetto il rendimento del servizio. Questi due ragazzi ci regaleranno un futuro di emozioni enormi. È il quinto Slam per Carlos, e la prima sconfitta major per Jannik.

Jannik ha condotto una partita potente, intensa, coraggiosa, lucidissima, pronto a lottare su ogni punto e rimettersi in corsa dopo tanti vincenti dello spagnolo. Ha vinto due primi set eccellenti, in particolare il secondo dove è stato bravissimo a tenere mentalmente dopo aver sprecato l’occasione di servire per il set sul 5-4, vincendo poi un tiebreak spettacolare, portando allo stremo la tensione che ha mandato in tilt Alcaraz. Purtroppo anche Jannik, quello che tutti considerano una “macchina” per la sua resistenza e durezza, stavolta non è riuscito a tirare il colpo vincente, a reggere nello scambio, a trovare lo spazio giusto per chiuderla in quei tre maledetti match point, alla fine perdendola. Al quinto set Sinner fa fatica, il suo record negativo lo esemplifica, ed è scontato che sia così perché il suo tennis richiede tantissima energia e lucidità nella gestione, e quando hai spinto come un forsennato per oltre 3 ore e mezza è normale che possa arrivare un calo. Alcaraz al contrario, oltre ad essere fortissimo fisicamente, gioca un tennis talmente esplosivo da fare complessivamente meno fatica ed infatti il suo record al quinto è quasi immacolato (ha perso solo con Berrettini agli Australian Open). Però Sinner ha retto non ha mai mollato e si dato, da super campione, la chance per vincerla ristampando un break. Purtroppo al super tiebreak è andato subito sotto e l’altro è salito su di una nuvola, e non è più sceso.

Ovviamente se guardiamo la partita dal lato di Alcaraz, è una vittoria epica, incredibile, pazzesca, e così passerà alla storia perché la storia la fanno i vincitori, non gli sconfitti. Carlos ha sofferto alti e bassi nel corso del match, molto per merito della incredibile sostanza e pressing di Jannik, ma ha tenuto sino alla fine, di gambe e di braccio. Ha tenuto quando è stato contro brekkato sul 5-4 del quinto e lì Jannik, incredibilmente, sembrava averne di più ma non è mai riuscito a tornare a Match point, arrivando solo per due volte a due punti. Proprio il braccio ha portato alla vittoria Carlos: nessuno oggi come lui ha la superiore capacità di trovare una giocata vincente dal niente e trasformare il niente in Oro. Si è preso un rischio assurdo annullando per esempio una palla break nel quarto set con una pallata di rovescio sulla riga che poteva uscire e sarebbe stata forse una mazzata decisiva, e al super tiebreak è stato mostruoso. Il tennis aspettava la prima finale Slam Alcaraz – Sinner. Il tennis ha assistito ad uno spettacolo memorabile, partita eccezionale. Purtroppo, per Sinner e il tennis azzurro è anche una eccezionale delusione.

Alcaraz ha servizio meglio ed è stato bravissimo a trovare tanti vincenti col diritto. Proprio col diritto ha vinto la partita, tirando una serie incredibile di accelerazioni da ogni angolo e posizione. Non solo il tanto tenuto centro del campo, ha “spaccato” la palla dimostrando una superiorità tecnica sul colpo che nessuno ha nel tour. In particolare Alcaraz è stato fantastico nel mettere in grave difficoltà Sinner con l’accelerazione lungo linea da sinistra, trovando profondità e tanta di quella forza da rendere quasi impossibile la sua difesa nell’angolo. Ma ha retto piuttosto bene anche col rovescio e forse per assurdo la tanta sostanza di Jannik e l’aggressione continua l’ha portato a semplificare il suo gioco, cercare meno variazioni estemporanee ed affidarsi anche alla praticità perché quando sei spalle al muro non hai nemmeno il tempo per creare e toccare la palla. Infatti non tante sono state le palle corte o gli assalti in contro tempo, perché la potenza di Sinner poco gliel’ha concesso. Un Alcaraz davvero tosto, sorprendentemente tosto. Dopo il break subito all’avvio del terzo la partita sembrava davvero ben avviata verso il nostro giocatore, ma lì ha trovato una buona reazione, forse anche al primo leggero calo energetico di Jannik.

Ci sarà tempo per tornare su questa partita, così complessa, infinita e che ha vissuto mille vite in oltre 5 ore di show memorabile. Sinner esce dal campo sconfitto. Amaramente, perché tre match point non sfruttati sono un macigno che peserà per tanto tempo… Per altri giocatori meno duri mentalmente, una sconfitta così è un dramma sportivo da non riprendersi mai. Non sarà così per Sinner – lo speriamo! – ma sicuramente questa cocente delusione sarà difficile da metabolizzare. Potrà, speriamo essere benzina per ritrovare ancor più voglia di vincere già da Wimbledon. Il vero peccato originale di Jannik è stato anche oggi il servizio. Quando Sinner ha affrontato i suoi game servendo più prime palle, ha dominato perché si è creato un più comodo spazio per l’affondo. Purtroppo non ha servito sufficientemente bene, e di troppe seconde palle è finito sotto alle risposte aggressive del rivale e tutto è diventato troppo difficile. Nonostante questo handicap ha… quasi vinto. E questo è un metro della grandezza della sua prestazione. È mancato un solo maledetto 15. Un punto. Poteva essere una vittoria da Leggenda. Per Sinner resta solo una partita Leggendaria. Bellissima. È una differenza, purtroppo, enorme.

Marco Mazzoni

La cronaca

Jannik Sinner alza la prima palla della finale 2025 di Roland Garros. Subito sportellate, come la partenza di un GP di Formula 1, a tutto gas, e lo vince Alcaraz. Molto aggressivo Carlos, attacca col diritto sul diritto di Jannik dalla risposta. Un rovescio lungo sul 30 pari costa all’italiano una palla break immediata. La cancella Jan con la prima di servizio, essenziale in questa partita per… fare e restare in partita. Pochi minuti e già la lotta è intensa, si gioca a grande velocità e il primo che trova profondità si prende il punto col colpo successivo. 5 prime in gioco in 13 punti non ci siamo per Jannik… numeri tremendi ed è costretto a salvare altre due palle break, la terza con un passante vincente in avanzamento. 12 minuti per vincere un game, 1-0. Molto aggressivo in risposta Jannik, si prende un gran primo punto attaccando la rete, poi è sfortunato sul 15-30 con il nastro che gli porta via la palla. Ancora gran risposta col rovescio di Sinner, ha fretta Alcaraz e spedisce in rete col rovescio. Palla break Sinner (30-40). Gran servizio esterno, precisissimo. 1 pari. Carlos gioca uno schema d’attacco strepitoso sul 15 pari, risposta in totale anticipo che diventa un attacco mortale per Jannik, 15-30. Alcaraz si prende il 15-40 con un rovescio lungo linea eccellente e poi palla corta con chiusura comoda sul net. Col servizio salva la prima chance, e poi anche la seconda, con una seconda di battuta al centro molto aggressiva che punisce una posizione molto avanzata dello spagnolo. FINALMENTE un gran rovescio di Sinner, lungo linea che prende in contro piede il rivale, deve insistere con questa soluzione, deve sorprendere Carlos. Con la 1a in campo è un altro andare… 2-1. Livello di gioco molto alto. Jan risponde, e bene, Charlie esagera con un tocco poco coordinato. 0-30… Sinner tira una mazzata col diritto lungo linea che lascia immobile Alcaraz ma la palla gli esce di poco poco. Peccato. Idem col rovescio, sarebbe stato W, ma esce di qualche cm. Fantastico il rovescio vincente di Carlos, rimonta da difesa e si prende il punto. 4 punti di fila, 2 pari. Rischia fin troppo Sinner… cerca la massima velocità a braccio sciolto ma commette qualche errore di troppo, del resto la componente di rischio è massima. Oggi non va di solidità, vuole andare sopra alla palla di Alcaraz. Intensità massima, grande spettacolo. Diversi errori ma… quanto corre la palla. Con un grande attacco da una risposta potente, Carlos si prende un’altra palla break (30-40). Devastante il diritto lungo linea da sinistra di Jannik, potenza e controllo favolosi, con un rovescio stupendo che gli ha aperto lo spazio. Alcaraz col diritto è incontenibile, nemmeno lo sbarramento di Sinner riesce ad arginarlo. Altra PB (la settima del set). Stavolta il diritto di Sinner è largo, mal centrato. BREAK Alcaraz, 3-2. Un break complessivamente meritato, ha fatto di più. Carlos sta facendo di più, col diritto è incontenibile. Sinner serve troppo male (52%) e siamo convinti che tirare tutto a tutta sia la tattica migliore? “Invita il matto alle sassate”, invece di mettergli dubbi. Con due ottime risposte Jannik si porta 0-30, resta sempre lì, ma Alcaraz finora col diritto è inavvicinabile quando accelera, e bravo anche a toccare sul net dopo un buon servizio. Con una risposta nei piedi Sinner si prende la chance del contro break (scelta opinabile il S&V di Carlitos…). Seconda palla… Risposta col rovescio cross, Alcaraz stavolta trema e sbaglia. Contro BREAK. 3 pari. La durezza di Sinner, sempre lì, sempre pronto. BELLISSIMA la stop volley di Sinner sul 30-0, un game finalmente sostenuto dal servizio e con scelte di gioco ottime. Turno a zero. Finalmente. 4-3 Sinner. Che Livello di gioco. Il contro break sembra aver segnato Carlos, un doppio fallo nell’ottavo game e poi un diritto pessimo sull’ennesima gran risposta dell’italiano. 15-30. Ottimo schema sulle diagonali di Jan, si scambia alle condizioni e si prende un interessante 30-40… chance per l’allungo. Servizio vincente, la cancella così CA. 4 pari. Segue un altro ottimo turno di Jannik, molto offensivo e pronto ad avanzare dopo un affondo di grande potenza, e qualche servizio in più in gioco (5-4). Arriva il medico, si lavora sull’occhio destro di Carlos con un collirio, probabilmente terra rossa. Nel decimo game risponde JS, spreca sul 15 pari quando era in controllo dello scambio, poi si va 30 pari. Su di una risposta profonda col diritto, Alcaraz stavolta ha fretta e il diritto esce. Palla Break che è Set Point Sinner!!! SET SINNER!!! Il rovescio di Alcaraz, colpito un po’ rigido, s’impenna sul nastro e atterra in corridoio. CHE BATTAGLIA, che LIVELLO di gioco. Massimo. 50% di prime per JS, ma scelte di gioco sempre ottime, e una risposta molto molto molto incisiva.

Secondo set, Sinner to serve. Esplode Carlos dopo un errore in risposta sul 30 pari… “Charlie che xxxx giochi col diritto ‘sta palla, la devi prendere di rovescio” urla contro se stesso guardando il suo angolo. Applausi ad Alcaraz che cancella il segno e assegna l’Ace ai vantaggi. BRAVO. 1-0. Fantastica la risposta vincente col diritto di Jannik sul 15 pari, CA è fulminato (15-30). Se un’altra ottima risposta, velocissima, nei piedi, non riesce a fare spazio alla palla lo spagnolo. 15-40, due Palle Break. Cerca addirittura ail S&V ma gli esce (forse era meglio se entrava…) ma Sinner è una VOLPE tanto è reattivo a buttarsi sulla risposta di diritto, altra palla consistente e il diritto di Carlos vola via. BREAK SINNER!!! 2-0 e quarto game di fila. In questa fase Sinner fa tutto ad una velocità folle, e pure il servizio ora c’è, e questo l’asso nella manica perché gli apre il campo e anestetizza la risposta – ottima – di Alcaraz. PAZZESCO IL PUNTO DI SINNER sul 30-15, pallate di una velocità e profondità incredibili, con un diritto lungo linea in allungo su palla bassa MISTERIOSO per controllo, poi chiuso a rete. 3-0 Sinner. Incontenibile in questa fase. “Non metto mai la prima, percentuale del 20%” urla Carlos… in realtà serve il 62% di prime… furibondo tira due pallate a tutto braccio e gli stanno in campo. Jannik però è diverso, resta lì anche se è sotto nel game e trova una risposta di rovescio vincente, in salto, da cineteca. Non basta a rimontare il game, 3-1. interrompe la serie di cinque persi il murciano. Alcaraz cerca il dialogo continuo col suo angolo per cercare di cambiare qualcosa, interrompere l’ondata, anzi lo Tsunami di Jannik che dalla riga di fondo bombarda come una santa barbara impazzita. Braccio sciolto, piedi quasi sulla riga, le sua traiettorie sono a 20 cm dalle righe. Sfonda col diritto, e la prima palla di JS ora è solida, è l’architrave che sostiene la sua spinta. 4-1. Sul 30 pari è sfortunato Jannik: dopo una risposta eccellente entra a tutta col rovescio cross ma stavolta il nastro gli dice di no, devia la palla larga, peccato… l’esecuzione era favolosa. Il game va ai vantaggi per il doppio fallo di Carlitos. Rischia Sinner ancora col rovescio, corretto vista l’apertura di campo, ma gli esce di un dito e sarebbe stata W. 4-2. Nel settimo game Jannik commette un grave errore di volo, sul 15, sbaglia sia esecuzione che angolo della volata (era da fare stretta con CA molto dietro). 15-30. La prima non entra in questo game a Jannik… per fortuna la risposta di CA è lunga, molto carica la palla dell’italiano, è subdola… 30 pari. Alza il muro col rovescio Sinner, non sbaglia niente e le sue traiettorie sono profonde. 5-2 Sinner. Carlos vince un buon game di battuta, resta in scia all’azzurro che sul 5-3 serve per il secondo set. Non mette la prima palla Jannik e Carlos entra con una risposta di rovescio troppo profonda per essere gestita. 0-15. Attenzione: altra risposta e diritto vincente. 0-30. Ancora niente prima palla… uff… esce di poco un rovescio di Carlos, di pochissimo… 15-30. Si alza Vagnozzi, fa il punto, è IL momento di dare tutto. BELLISSIMO il diritto cross di Jannik, in corsa, sull’accelerazione lungo linea da sinistra dello spagnolo, la situazione che nel primo set era tutta a favore di CA. 30 pari. Ancora seconda palla, altra gran risposta di Alcaraz e palla break. NON si può giocare senza prima palla. Non si può. Niente prima palla… ancora. Alcaraz risponde, nel solito angolo destro e si prende il punto. PESSIMO game di Jannik, l’ha abbandonato il servizio nel momento cruciale e con solo la seconda questa finale NON la vinci. 5-4, ma serve Alcaraz. Lo spagnolo fa il pugno dopo il diritto vincente che lo porta 5 pari. La partita è girata, Jannik Sinner non ha chiuso il set servendo malissimo e ha rimesso in gara lo spagnolo che ora è on fire. Con un punto splendido Sinner si porta 30-15 nel game #11, difficilissimo uno smash di giustezza controllato in modo clamoroso dopo tanta spinta. Ora trova l’Ace, 6-5, ma… serviva due game fa. Buona reazione al grave momento di difficoltà. Sarà sufficiente? Game a zero per Carlos, Tiebreak. Inizia Jannik con la “solita” seconda palla, ma poi un diritto vincente spettacolare. 1-0. Due ottimi servizio di Alcaraz (…una certa differenza…), 2-1. ACE finalmente, per Sinner, in un momento importante. 2 pari. Ma era meglio averlo tirato sul 5-4, eh. Ottimo attacco col rovescio dopo un servizio esterno, 3-2. SI! Bellissimo diritto vincente lungo linea, in faccia all’assalto di Alcaraz dopo una gran risposta di Jannik. Punto Strepitoso per esecuzione ma ancor più per il momento. Incredula la faccia di Carlo mentre vede sfilare la palla. 4-2 JS. FOLLIA TOTALE di Carlos…!??! cerca una smorzata assurda col diritto scappando a sinistra… la palla è in corridoio. 5-2 JS e serve. Terribile un’altra risposta di Charlie su l’ennesima seconda di Jannik, al corpo. 6-2, 4 Set Point Jannik! Sbaglia il primo Sinner, esagera col diritto lungo linea. 6-3. Uff!??! non chiude sulla volée Sinner, spinta non abbastanza e col secondo passante lo spagnolo ce la fa. 6-4. GRANDISSIMO DIRITTO CROSS, dall’angolo, da difesa ad attacco. Fulminato Alcaraz. SET SINNER 7 punti a 4. Che durezza… Il n.1 è a un set dalla vittoria.

Terzo set, Alcaraz to serve. Con un diritto eccezionale Jannik si prende il terzo punto, poi la sua difesa è mortale. 15-40. SI!!! Il diritto di Alcaraz è largo, largo, LARGO! BREAK SINNER!!! Può fare corsa di testa, 1-0. Carlos non è affatto morto, fa il pugno dopo una progressione micidiale col diritto, che porta il secondo game sul 30 pari. Tanto per cambiare la prima palla di JS non c’è… ma il diritto c’è, è davvero pesantissimo in cross e col lungo linea provoca l’errore dell’iberico. È un punto di un peso specifico importantissimo, 40-30. Gli esce però l’accelerazione a Jan, si va ai vantaggi. Gran diritto vincente di Carlos, si prende una palla break, attenzione. Scappa stavolta il diritto cross all’italiano, CONTRO BREAK, 1 pari. L’allungo che poteva essere fondamentale si è vanificato. Un po’ caotica questa fase, più gli errori delle ottime esecuzioni, normale dopo due ore e mezza a tutta. Alcaraz col secondo Ace sorpassa sul 2-1. Si complica il quarto game per Jan dal 40-15, prima uno smash in rete da fondo campo (scelta errata, la palla era bassa), poi una stecca col diritto porta il game ai vantaggi. C’è lotta, tocca un’ottima smorzata Alcaraz, è ancora bello carico, ci crede e non è affatto un’ottima notizia per il nostro. Seconda stecca di diritto del game, ancora col diritto sulla risposta a tutto braccio dello spagnolo. Palla break Alcaraz. Duro scambio, Sinner rallenta un diritto e subito Carlos entra forte e si prende di forza un BREAK che lo manda avanti 3-1. Terzo game di fila. Calo di Sinner, anche energetico probabilmente. Da possibile 2-0, è sotto 3-1. Jannik cerca l’immediata reazione, spara un paio di risposte molto aggressive, porta il game 30 pari, 4-1 Alcaraz, quarto game di fila. Sinner in difficoltà nel set, con quell’errore sul 40-30 del secondo game poteva consolidare il vantaggio, e ora tutto è cambiato, è nettamente sotto. Buon game per l’italiano, con un rovescio vincente interrompe l’emorragia durata quattro game, 4-2. Nel settimo game Alcaraz commette doppio fallo sul 15 pari, 15-30. Si cava dal piccolo buco lo spagnolo con un diritto vincente lungo linea dopo la battuta. 30 pari. Regala poi Jannik con la risposta, lungo il rovescio, non era forse da rischiare così tanto in questo momento. 5-2 Alcaraz, ancora col solito diritto lungo linea da sinistra, colpo che gli è valso più punti nella partita. Lo spagnolo serve per il set sul 5-3. Inizia bene lo spagnolo con la palla corta, 15-0. Bellissimo il recupero sulla destra di Sinner e poi rovescio lungo linea, 15 pari. Gran contro piede. Durissimo lo scambio sul terzo punto, esagera Carlos col diritto e termina 1 metro lungo. 15-30. Attenzione… Seconda di servizio… NO!! Attacca bene col diritto Sinner ma poi si fa trovare impreparato e sbaglia un diritto con i piedi in campo. 30 pari. ERA LA CHANCE per arrivare a palla break!?! La Palla Break arriva lo stesso: palla corta non perfetta e lo scatto in avanti di JS è ottimo. 30-40! SI!!! Bellissimo diritto difensivo cross, lo mette nell’angolino e BREAK!!!! Stavolta è Sinner strappare il contro break con l’altro alla battuta per chiudere. 5-4, e serve il n.1. Inizia con un errore col diritto Sinner, un po’ di fretta (ma sarebbe stato vincente). Poi a rete ancora la volée non è decisa, e il nostro la impenna e il passante dello spagnolo è comodo. 0-30. Era da toccare stretta col taglio… Bravo Alcaraz, spinge, allarga il campo e vola 0-40, Tre Set Point. Mamma mia i primi due punti del game… Avanza e chiude di volo Alcaraz. Terzo break nel set e soprattutto SET Alcaraz. 6-4. Che peccato, Jannik l’aveva ripreso per i capelli ma gli errori nei primi due punti sono stati decisivi. La vera brutta notizia è che Jannik sembra aver perso energia. Si va al quarto… È il primo set perso da Sinner nel torneo. Per ora.

Il quarto set inizia con un’ottima volée di Sinner. Era meglio giocarla sul 0-15 del game precedente… Purtroppo. Il game va ai vantaggi. Alcaraz tira una seconda palla al corpo che Jannik non riesce a gestire, si vede da queste piccole cose che la reattività dell’italiano è calata, nel secondo set era un fulmine nell’avventarsi sulla palla. 1-0 Alcaraz. Buon turno anche per Sinner, 1 pari. Sul 15 pari Jannik trova un rovescio lungo linea, in spaccata, eccezionale, anche Cahill si alza in piedi, che esecuzione! 15-30. Arriva un duro scambio, lo comanda JS ma non trova la zampata vincente e alla fine sbaglia per primo. Con un angolo strettissimo col diritto, chiuso col polso su di un back corto, Sinner si prende una Palla Break sul 30-40. UFFFF prende la riga Alcaraz con un rovescio tirato a tutto braccio. Classe, anche un pizzico di fortuna. 2-1 Alcaraz. Bellissimo il punto sul 15-0, palla corre impazzita, comanda JS e chiude con uno smash perentorio, non così facile. Prova ad attaccare la rete Sinner sul 40-15, ma scegliere l’angolo del diritto è un suicidio… 40-30. Chiude il game con un bel passante di diritto, lo scambio si era messo male, che giocata! 2 pari. Fase interlocutoria, entrambi tirano leggermente il fiato in risposta, per la prima volta nel match pochi bei punti e lotta. Settimo game. Sinner inizia il game con una gran scivolata, gli vale il punto. Poi gestisce lo scambio e se lo prende con una smorzata di diritto in avanzamento perfetta. 0-30. Attenzione, non entra la 1a all’iberico… Sinner spacca tutto dalla risposta, mette un ritmo clamoroso difendendosi nell’angolo destro ed entrando in campo. 0-40, Tre Palle Break!!! Largo sbaglia il rovescio lo spagnolo, sente la tensione e sparacchia via come nei peggiori suoi momenti. BREAK a zero, avanti 4-3 e servizio Jannik. Il fatidico settimo game ha spaccato il set. Sinner inizia l’ottavo game con un errore col rovescio, bella la difesa di Carlos però. Poi è lo spagnolo a sbagliare col rovescio, ottimo perché JS era scivolato e sarebbe arrivato in ritardo sulla palla. 15 pari. Gran passante di Jannik, non era male l’attacco dello spagnolo, pronto a colpire col diritto. 30-15. Servizio e diritto, FINALMENTE IL SERVIZIO, esterno, preciso. 40-15. Con un diritto potentissimo, pizzica la riga e poi ne tira un altro, 5-3 Sinner, a un passo dalla coppa dei Moschettieri. Fantastica la risposta di Jannik, lungo linea col diritto, Alcaraz niente può. 0-15. Doppio fallo!??!? Quinto del match, lo spagnolo è spalle al muro 0-30. A Due Punti. 2 PUNTI Jannik… Niente prima in campo, di nuovo per Carlos… sbaglia lo spagnolo, lungo il diritto. Parziale di 15 punti a 1!!! TRE MATCH POINT!!! Non va il primo errore dell’azzurro. 15-40. Rischia la risposta Jannik, ma è lunga. 30-40. Rischio onesto ma… non è andata. Ce n’è ancora uno. NOOOO! Sinner sbaglia un diritto in rete, era lunga la palla di Carlos ma si poteva far meglio. Che tensione… Ace Alcaraz. Quarto del match. Altro super vincente, Carlos resta in vita salvando tre match, rimpianti per Jannik sulla risposta di rovescio e quel diritto tirato in rete dopo una bella risposta. 5-4. Sinner serve per il titolo di Roland Garros 2025. 3 ore e 48 minuti di partita. Errore col diritto di Sinner nel primo punto, 0-15. BRAVO!!! Due smash per Sinner e poi volée corta per niente facile come il secondo smash. 15 pari. Altro diritto lungo di Sinner, dopo una gran difesa di Alcaraz. 15-30. Ancora seconda palla per Sinner, attacca Alcaraz e chiude di volo. 15-40, due palle per riaprire la partita per Alcaraz. Niente la prima palla è scomparsa. Alcaraz ancora col solito diritto lungo linea da sinistra sfonda. BREAK Alcaraz. ATROCE dopo 3 match point. 5 pari. Atroce. Sinner da il punto ad Alcaraz su di una palla chiamata lunga. 30-0. In un amen Carlos si ritrova dalla morte in faccia con 3 match contro sul 5-3 in vantaggio per 6-5. Adesso il parziale è 13 punti a 1 per Alcaraz. Crollo Sinner da un punto per la vittoria. Un punto. Sinner si rimette in corsa quando scatta la quarta ora di gioco. Sparacchia un diritto in rete, nonostante la prima palla continui a non andare l’azzurro si prende almeno la chance di giocare il tiebreak. Inizia con un errore in rete Alcaraz, 1-0 e servizio Sinner. Altro errore di Carlos, stavolta vince il braccio di ferro col rovescio Jannik, 2-0. Gran diritto vincente cross di Carlos, 2-1. Si gioca di talento e di nervi. Di tutto. Ace Alcaraz, 2 pari, la palla salta male sulla riga. Altro Ace, 3-2. Proprio ora, due ace sulla riga. Invece Sinner? Seconda palla e… largo il diritto in difesa, ancora col solito imprendibile diritto lungo linea da sinistra che Sinner quasi MAI è riuscito a gestire. Si gira 4-2 Alcaraz, da 2-0 Sinner. Si butta avanti Jannik e chiude comodo, 4-3. Bruttissima risposta di rovescio, Sinner la tira 3 metri fuori, peggior esecuzione di tutta la sua partita. 5-3 Alcaraz. Altro rovescio fuori. 6-3 Alcaraz, tre set point Alcaraz. Chiude 7 punti a 3 Alcaraz. Si va al quinto.

E… La partita di Sinner sembra finita nel quarto set. Troppa la fatica fatta. Troppa la amarezza per le tantissime chance non sfruttate, il break nel terzo set, i tre match point sul 5-3 del quarto. Sinner infatti va sotto 15-40 e subisce il break sul 30-40 con una smorzata di Carlos sulla quale arriva con poche gambe e mette in corridoio. 1-0 Alcaraz. Jannik ha quasi i crampi, sia per la fatica che la l’amarezza. Lo spagnolo consolida il vantaggio sul 2-0. Sinner non crolla, prova a restare aggrappato alla partita (2-1) e poi nel quarto game con tanta grinta porta il game ai vantaggi. Irriducibile Sinner, lotta come un leone e si prende una chance del contro break tirando un paio di spallate e tutto braccio, ma Alcaraz regge mentalmente e la cancella, a sua volta di forza. Bellissima la palla corta di Carlos ai vantaggi, la terza del game, ormai cerca di far correre l’italiano vedendolo stanco. Alcaraz regala, doppio fallo e c’è un’altra palla break per l’italiano. Incredibile. Lo spagnolo fa correre l’italiano che non è più rapido come all’avvio e alla fine sbaglia. 3-1 Alcaraz. Sinner prova con quel poco che ha a strappare una chance per riaprire la partita, e sul 3-2 si porta 15-30 ma Carlos regge, eccome se regge… 4-2. Gioca un ottimo settimo game l’azzurro, lo vince ritrovando ottimi colpi. Fa di tutto per darsi ancora una chance in questa partita diventata una maledizione. (4-3), ma non ci riesce. Alcaraz serve per il titolo sul 5-4. Sinner non molla. Non molla! Spacca la palla dalla risposta, pallate a tutta e vola 0-30! Il pubblico è impazzito. Bravo Alcaraz a trovare un cross stretto col diritto che Jannik con 5 ore di tennis nella gambe non riesce a rimettere in gioco. 15-30. Pazzesco come Sinner corre avanti sulla smorzata, si allunga come tira-molla e rimette la palla di là vincente!??! Pandemonio, 15-40, due palle del contro break!!? Non è ancora finita! 5 ore e 4 minuti. Non entra la prima palla a Carlos… BREAK Sinner, risposta di rovescio nei piedi, CINQUE PARI. PAZZESCO. PAZZESCO. Jannik non muore mai anche quando è trafitto al cuore da tre match point non sfruttati. 5 pari. ACE di Sinner. Poi diritto cross vincente di Alcaraz, 15 pari. Altro Ace di Jannik, 30-15 e poi 40-15. Vola via il diritto dell’italiano, 40-30. Ormai non c’è più logica, si gioca solo di nervi prendendo le energie da ogni tendine o muscolo. Esagera poi Sinner col diritto da sinistra, c’era spazio ma esagera. Parità. Vola sul campo Sinner, non ha senso quanto corra adesso, girando intorno alla palla e trovando una mazzata vincente alla quarta, quinta accelerazione. Alcaraz non molla a sua volta, risposta splendida. Ancora parità. Altro diritto inside out, molto potente, Adv Sinner. DIRITTO, ancora vincente. SORPASSO SINNER, 6-5. Incredibile. Alcaraz si butta a rete e “para” di volo, poi gran risposta di Jannik, 15 pari. Incredibile Demi-Volée di Sinner, attacco garibaldino e si prende il punto. 15-30!!! Sbaglia poi l’azzurro un diritto, correndo verso destra. 30 pari. Niente prima palla per Carlos… Incredibile la difesa dello spagnolo, la rimette nell’angolo profondissima e sorprende l’azzurro dopo una risposta super. 40-30. Riga di Sinner, risposta vincente, 40 pari! Ancora due punti della vittoria JS. Di nuovo. 5 ore e 18 minuti. Ancora gran risposta di Sinner ma Alcaraz la rimette lunga e profonda e poi avanza e forza l’errore del nostro. Passante bellissimo di Alcaraz. SUPER TIEBREAK. Che qualità nell’ultimo game, tutti colpi belli ma due zampate di Alcaraz lo portano al gioco decisivo.

SUPER TIEBREAK dopo 5 ore e 20 minuti. Servono 10 punti per alzare la coppa. Il primo se lo prende Alcaraz, bordata col diritto dal centro. 1-0. Altro diritto vincente di Alcaraz, 2-0. Lungo il rovescio di Sinner in scambio, 3-0 Alcaraz. Meglio lo spagnolo in questo avvio, più incisivo. Smorzata di Alcaraz, bellissima, Sinner ci arriva ma è troppo bravo lo spagnolo, 4-0. Tutto riesce allo spagnolo, 5-0. Inarrestabile. Sbaglia un altro diritto Sinner, ormai impietrito. 6-0. Altra riga. Assurdo. 7 punti a 0. Come nel tiebreak di Pechino 2024, tira tutte pallate e tutto gli sta in campo. Finalmente vince un punto Jannik, buono per le statistiche. 7-1. Poi 7-2, un errore finalmente per lo spagnolo dopo 5 minuti irreali. Esce di poco il rovescio di Sinner, sarebbe stato vincente. 8 punti a 2. Ecco i match point per lo spagnolo, sette sul 9 punti a 2. Finisce qua. Alcaraz disteso in terra. Rimonta Epica. Ancora battendo Sinner. Ancora annullando match point. Partita splendida, ma la fiele da mandare giù non è mai stata così amara.

ATP Paris Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 4 6 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 4 6 6 7 7 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 0*-7 1*-7 2-7* 2-8* 2*-9 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0