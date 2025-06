WTA 125 Grado: Il Tabellone Principale. 6 azzurre al via (con i risultati del primo turno di quali)

WTA 125 Grado – Tabellone Principale – terra

(1) Renata Zarazua vs Susan Bandecchi

Selena Janicijevic vs Tereza Valentova

Veronika Erjavec vs Ana Bogdan

Noma Noha Akugue vs (6) Astra Sharma

(4) Panna Udvardy vs Petra Marcinko

Tatiana Prozorova vs Giorgia Pedone

Kathinka Von Deichmann vs (WC) Tyra Caterina Grant

(WC) Tatiana Pieri vs (5) Jana Fett

(7) Sinja Kraus vs Qualifier

Taylah Preston vs (WC) Dalila Spiteri

Dominika Salkova vs Nuria Brancaccio

Qualifier vs (3) Chloe Paquet

(8) Julia Grabher vs Qualifier

Miriam Bulgaru vs (WC) Federica Urgesi

Barbora Palicova vs Tessah Andrianjafitrimo

Qualifier vs (2) Taylor Townsend

Risultati Primo Turno Qualificazione

WTA Grado 125 Aurora Piccinini Aurora Piccinini 0 0 0 0 Eva Vedder [6] • Eva Vedder [6] 0 6 6 0 Vincitore: Vedder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eva Vedder 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Eva Vedder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Aurora Piccinini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Eva Vedder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Aurora Piccinini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Eva Vedder 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Aurora Piccinini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Eva Vedder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Aurora Piccinini 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Eva Vedder 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Aurora Piccinini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Eva Vedder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Aurora Piccinini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA Grado 125 Alessandra Mazzola Alessandra Mazzola 2 7 6 Katarina Zavatska [7] Katarina Zavatska [7] 6 5 2 Vincitore: Mazzola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Alessandra Mazzola 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alessandra Mazzola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Alessandra Mazzola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alessandra Mazzola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Alessandra Mazzola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Alessandra Mazzola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Alessandra Mazzola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alessandra Mazzola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Alessandra Mazzola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alessandra Mazzola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Alessandra Mazzola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Alessandra Mazzola 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alessandra Mazzola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alessandra Mazzola 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Grado 125 Kaja Juvan Kaja Juvan 15 6 2 Tara Wuerth [5] • Tara Wuerth [5] 40 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tara Wuerth 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Tara Wuerth 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-15 5-0 → 6-0 Tara Wuerth 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Tara Wuerth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tara Wuerth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

WTA Grado 125 Georgia Craciun • Georgia Craciun 0 0 4 0 Mei Yamaguchi [8] Mei Yamaguchi [8] 0 6 6 0 Vincitore: Yamaguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Georgia Craciun 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Georgia Craciun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Georgia Craciun 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Georgia Craciun 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Georgia Craciun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Georgia Craciun 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Georgia Craciun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Georgia Craciun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Georgia Craciun 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(4) Maria Timofeeva vs Ekaterina Ovcharenko