WTA 125 Grado e Valencia: I Tabelloni di Qualificazione con il programma di domani

WTA 125 Grado – Tabellone Qualificazioni – Terra Battuta

Primo Turno Qualificazioni

(1) Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 vs **Bye**

(WC) Aurora Piccinini 🇮🇹 vs (6) Eva Vedder 🇳🇱

(2) Sada Nahimana 🇧🇮 vs **Bye**

Alessandra Mazzola 🇮🇹 vs (7) Katarina Zavatska 🇺🇦

(3) Despina Papamichail 🇬🇷 vs **Bye**

Georgia Craciun 🇷🇴 vs (8) Mei Yamaguchi 🇯🇵

(4) Maria Timofeeva 🇷🇺 vs Ekaterina Ovcharenko 🇷🇺

Kaja Juvan 🇸🇮 vs (5) Tara Wuerth 🇭🇷

—

Center Court Degrassi – ore 10:00

Aurora Piccinini vs (6) Eva Vedder Inizio 10:00

Alessandra Mazzola vs (7) Katarina Zavatska

Kaja Juvan vs (5) Tara Wuerth

Court 4 – ore 10:00

Georgia Craciun vs (8) Mei Yamaguchi Inizio 10:00

(4) Maria Timofeeva vs Ekaterina Ovcharenko

(1) Aoi Ito 🇯🇵 vs Ariana Geerlings 🇪🇸Diletta Cherubini 🇮🇹 vs (7) Alevtina Ibragimova 🇷🇺

(2) Alina Charaeva 🇷🇺 vs Maria Kozyreva 🇷🇺

Alicia Herrero Linana 🇪🇸 vs (5) Berfu Cengiz 🇹🇷

(3) Angela Fita Boluda 🇪🇸 vs (WC) Sofia Montesinos 🇪🇸

(WC) Ane Mintegi Del Olmo 🇪🇸 vs (6) Ylena In-Albon 🇨🇭

(4) Ekaterine Gorgodze 🇬🇪 vs Makenna Jones 🇺🇸

Ekaterina Kazionova 🇷🇺 vs (8) Lucia Cortez Llorca 🇪🇸

Ekaterina Kazionovavs (8) Lucia Cortez Llorca(3) Angela Fita Boludavs Sofia MontesinosAne Mintegi Del Olmovs (6) Ylena In-Albon(1) Aoi Itovs Ariana Geerlings

Court 5 – ore 11:00

(4) Ekaterine Gorgodze vs Makenna Jones Inizio 11:00

Diletta Cherubini vs (7) Alevtina Ibragimova

Alicia Herrero Linana vs (5) Berfu Cengiz

(2) Alina Charaeva vs Maria Kozyreva