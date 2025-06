WTA 125 Ilkley: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lucrezia Stefanini nel Md

WTA 125 Ilkley – Tabellone Principale – erba

(1) Alexandra Eala vs Qualifier

Sara Saito vs Qualifier

(WC) Emily Appleton vs Simona Waltert

Jessika Ponchet vs (8) Rebecca Marino

(4) Olivia Gadecki vs (WC) Amarni Banks

Ana Konjuh vs (WC) Mingge Xu

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (7) Antonia Ruzic

(6) Leolia Jeanjean vs Varvara Lepchenko

Rebeka Masarova vs Iva Jovic

Whitney Osuigwe vs Talia Gibson

Daria Snigur vs (3) Yuliia Starodubtseva

(5) Diane Parry vs (WC) Ranah Stoiber

Harriet Dart vs Qualifier

Sijia Wei vs Elsa Jacquemot

Lucrezia Stefanini vs (2) Viktorija Golubic

(1) Manon Leonardvs Ella McDonaldNaiktha Bainsvs (10) Han Shi

(2) Kyoka Okamura vs Vitalia Diatchenko

Kayla Day vs (11) Himeno Sakatsume

(3) Celine Naef vs (WC) Ruby Cooling

(WC) Freya Christie vs (7) Kayla Cross

(4) Linda Klimovicova vs Petra Hule

Amelia Rajecki vs (12) Kajsa Rinaldo Persson

(5) Sayaka Ishii vs Alana Smith

(WC) Allegra Korpanec Davies vs (9) Valentina Ryser

(6) Lizette Cabrera vs (WC) Flora Johnson

Tereza Martincova vs (8) Leonie Kung