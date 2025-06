Challenger 100 Bratislava: il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà presente

Challenger 100 Bratislava – Tabellone Principale – terra

(1) Alexander Shevchenko vs Christoph Negritu

Jan Choinski vs Jozef Kovalik

Qualifier vs (NG) Federico Cina

(Alt) Andrej Martin vs (6) Emilio Nava

(4) Valentin Royer vs Qualifier

Valentin Vacherot vs (WC) Alex Molcan

Marek Gengel vs Facundo Mena

Qualifier vs (7) Zsombor Piros

(5) Cristian Garin vs Abdullah Shelbayh

Luka Mikrut vs Filip Cristian Jianu

(WC) Lukas Pokorny vs Qualifier

Qualifier vs (3) Jaime Faria

(8) Lukas Klein vs (WC) Milos Karol

Dino Prizmic vs Jurij Rodionov

Qualifier vs Henrique Rocha

Alexey Vatutin vs (2) Tomas Barrios Vera

(1) Daniel Michalskivs (WC) Tomas Lanik(Alt) Stefan Latinovicvs (7) Bernabe Zapata Miralles

(2) Ricardas Berankis vs (WC) Radovan Michalik

(WC) Daniel Bien vs (8) Hynek Barton

(3) Oleg Prihodko vs Maximilian Neuchrist

Vadym Ursu vs (12) Toby Kodat

(4) Mateus Alves vs Oleksii Krutykh

(Alt) Daniel Cukierman vs (9) Matej Dodig

(5) Norbert Gombos vs (Alt) Michal Krajci

(Alt) Pawel Juszczak vs (10) Mats Rosenkranz

(6) Marko Topo vs (Alt) Andrew Paulson

(Alt) Jan Jermar vs (11) Gabi Adrian Boitan

Court 8 – ore 10:00

Vadym Ursu vs Toby Kodat

Daniel Bien vs Hynek Barton

Daniel Michalski vs Tomas Lanik

Jan Jermar vs Gabi Adrian Boitan

Court 9 – ore 10:00

Mateus Alves vs Oleksii Krutykh

Daniel Cukierman vs Matej Dodig

Stefan Latinovic vs Bernabe Zapata Miralles

Pawel Juszczak vs Mats Rosenkranz