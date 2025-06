Challenger 125 Perugia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Diversi azzurri al via

Challenger 125 Perugia – Tabellone Principale – terra

(1) Hugo Dellien vs Qualifier

Vitaliy Sachko vs Qualifier

Viktor Durasovic vs Qualifier

Francesco Maestrelli vs (7) Francesco Passaro

(3) Luca Nardi vs (Alt) Saba Purtseladze

Elias Ymer vs (WC) Giulio Zeppieri

(WC) Lorenzo Carboni vs Luka Pavlovic

Qualifier vs (8) Taro Daniel

(5) Dalibor Svrcina vs Daniel Rincon

(Alt) Stefano Travaglia vs Bernard Tomic

Qualifier vs Andrea Pellegrino

Rei Sakamoto vs (4) Dusan Lajovic

(WC) (6) Stan Wawrinka vs Radu Albot

Qualifier vs Carlos Sanchez Jover

Enrico Dalla Valle vs Rodrigo Pacheco Mendez

Federico Arnaboldi vs (2) Chun-Hsin Tseng

(1) Nerman Faticvs (PR) Francesco Forti(WC) Edoardo Bettivs (9) Andrea Picchione

(2) Oriol Roca Batalla vs (PR) Carlos Gimeno Valero

(Alt) Stefano Napolitano vs (12) Stefanos Sakellaridis

(3) Alex Marti Pujolras vs Alessandro Pecci

Federico Bondioli vs (11) Samuel Vincent Ruggeri

(4) Masamichi Imamura vs Gerard Campana Lee

Alexander Weis vs (10) Gianluca Mager

(5) Giovanni Fonio vs (WC) Pierluigi Basile

(WC) Luca Castagnola vs (8) Marco Cecchinato

(6) Gabriele Pennaforti vs (WC) Lucio Ratti

Gabriele Piraino vs (7) Manuel Guinard

Grand Stand – ore 10:00

Giovanni Fonio vs Pierluigi Basile

Stefano Napolitano vs Stefanos Sakellaridis

Federico Bondioli vs Samuel Vincent Ruggeri

Nerman Fatic vs Francesco Forti

Court 4 – ore 10:00

Oriol Roca Batalla vs Carlos Gimeno Valero

Gabriele Piraino vs Manuel Guinard

Alex Marti Pujolras vs Alessandro Pecci

Masamichi Imamura vs Gerard Campana Lee