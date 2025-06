Challenger 125 Ilkley: Il Tabellone Principale e di Quali con il programma di domani

Challenger 125 Ilkley – Tabellone Proncipale – Erba

(1) Kamil Majchrzak vs Sho Shimabukuro

James Trotter vs Chris Rodesch

(WC) Henry Searle vs Coleman Wong

Harold Mayot vs (7) Tristan Schoolkate

(4) Marin Cilic vs Qualifier

(Alt) Alex Bolt vs Qualifier

(PR) Leandro Riedi vs (WC) Jay Clarke

Qualifier vs (5) Christopher Eubanks

(8) Martin Landaluce vs Hady Habib

Ugo Blanchet vs (PR) Lloyd Harris

Mikhail Kukushkin vs (WC) Jack Pinnington Jones

Qualifier vs (3) Billy Harris

(6) Terence Atmane vs Qualifier

Shintaro Mochizuki vs (SE) Colton Smith

Jenson Brooksby vs Yosuke Watanuki

Qualifier vs (2) Brandon Holt

(1) Yasutaka Uchiyamavs (Alt) Kyle EdmundCharles Broomvs (8) Zachary Svajda

(2) Omar Jasika vs Giles Hussey

(WC) James Story vs (10) Paul Jubb

(3) Murphy Cassone vs (WC) Hamish Stewart

(WC) Harry Wendelken vs (11) Sascha Gueymard Wayenburg

(4) Arthur Bouquier vs Stuart Parker

(Alt) Ryan Seggerman vs (12) Oliver Crawford

(5) Fajing Sun vs Aidan McHugh

(WC) Lui Maxted vs (7) Borna Gojo

(6) Edas Butvilas vs Alastair Gray

Anton Matusevich vs (9) Johannus Monday

CENTRE COURT – ore 12:00

Yasutaka Uchiyama vs Kyle Edmund

James Story vs Paul Jubb

SHOW COURT 1 – ore 12:00

Anton Matusevich vs Johannus Monday

Fajing Sun vs Aidan McHugh

COURT 3 – ore 12:00

Charles Broom vs Zachary Svajda

Ryan Seggerman vs Oliver Crawford

Edas Butvilas vs Alastair Gray

Murphy Cassone vs Hamish Stewart

COURT 5 – ore 12:00

Omar Jasika vs Giles Hussey

Arthur Bouquier vs Stuart Parker

Harry Wendelken vs Sascha Gueymard Wayenburg

Lui Maxted vs Borna Gojo