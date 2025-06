Ecco i finalisti che si contenderanno il titolo dell’Avvenire 2025

Ultimo atto dell’edizione numero 58 del Trofeo Avvenire, torneo Under 14 Categoria Super. Sui campi del Club Ambrosiano di Milano pronostici rispettati, ma fino a un certo punto. A contendersi il prestigioso e “piatto” del torneo di Milano ci saranno i numeri 1 del mondo e del torneo, Rafael Pagonis e Darina Matvejeva, ma se la vedranno rispettivamente contro il numero ??? e la numero 4, Elizaveta Anikina.

Femminile . Poteva essere la finale scritta alla vigilia, tra le prime due del seeding, invece l’estone Elizaveta Anikina ha sconfitto la numero 2, la britannica Sofia Tatu . Una vittoria netta, senza storia, dove il punteggio finale racconta un equilibrio nel secondo set frutto della paura di vincere. Perché Anikina, era in vantaggio 6-0, 5-0, prima di infilare una serie di errori che hanno in maniera inaspettata riportato la tennista inglese in partita arrivando addirittura ad avere la palla del 5 pari. Poi la tennista estone ha chiuso il discorso e ha liberato tutta la gioia e allontanato la paura per una partita perfetta macchiata sul finale.

Ancora più agevole la marcia della Under 14 più forte del mondo al momento: Darina Matvejeva . Che ha appena concesso tre game alla tedesca Lilly Greinert che aveva impressionato e fatto vacillare i pronostici grazie a un percorso netto che l’aveva portata in semifinale senza perdere un set, a differenza della lettone che aveva tremato al secondo turno contro la giapponese Iwasa. Dunque finale femminile sull’asse Lettonia – Estonia, la numero 1 del mondo e del torneo contro la numero 4 dell’Avvenire e 11 del mondo. E sarà la finale femminile ad aprire il programma delle finalissime, a partire dalle 10,30 sul campo Centrale del circolo di via Feltre 33 .

Maschile. Il numero 1 del mondo e del torneo da una parte, il numero 3 del draw e 5 del mondo dall’altra: sarà Rafael Pagonis contro Laurens Drijver l’ultimo atto della 58esima edizione del torneo Avvenire. Il favorito arriva alla finale con una prestazione solida in semifinale contro il kazako Akhmadi Makhanov, testa di serie numero 8, battuto per 6-2, 6-4 in un match sempre in controllo. Ci sono voluti invece tre set all’olandese Laurens Drijver per superare il russo Nikita Berdin (12): primo set per il tennista orange 6-3, secondo round per il russo con lo stesso punteggio. Nel terzo Drijver ha trovato il break al nono game e ha chiuso 6-4 e porterà l’Olanda in finale contro la Grecia.

Tabelloni di doppio . Sventolerà il Tricolore italiano nel finale di doppio maschile: Tyson Grant e Bruno Condorelli si giocheranno il titolo a coppie contro i tedeschi Luys Calin e Daniel Czarnecki. Nella finale di doppio femminile la coppia formata da Anikina e Tatu affronterà il duo composto da Manhard e Matvejeva.

Tutti i risultati Semifinali finali Ragazze:

Matvejeva (LAT) b. Greinert (GER) 6-3, 6-0

Anikina (EST) b. Tatu (GBR) 6-0, 6-4

Tutti i risultati Semifinali di finale Ragazzi:

Pagonis (GRE) b. Makhanov (KAZ) 6-2, 6-4

Drijver (NED) b. Berdin (RUS) 6-3, 3-6, 6-4