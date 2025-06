Todoni e Teichmann accedono ai quarti di finale dell’Open delle Puglie di Bari

Non mancano le sorprese alla quarta edizione dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra, il torneo internazionale Wta125 di tennis femminile, in corso di svolgimento al Circolo Tennis di Bari. Fuori al primo turno la testa di serie numero uno, la russa Polina Kudermetova, sconfitta nettamente (6/1, 6/1) dalla australiana Astra Sharma, proveniente dalle qualificazioni. Anche quest’anno il torneo non sarà vinto da una italiana: dopo i forfait di Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto, sono state eliminate la barlettana Eleonora Alvisi, la giovane Federica Urgesi e la barese Vittoria Paganetti. Quest’ultima, con il supporto del numeroso pubblico di casa, è riuscita a mettere in difficoltà la quotata avversaria, la svizzera Jil Teichmann, che ha prevalso grazie alla maggiore esperienza da ex numero 21 al mondo. Intanto, la prima atleta ad accedere ai quarti di finale è la bielorussa Iryna Shymanovich che ha superato in rimonta (2/6, 6/4, 6/1) l’austriaca Sinja Kraus, al termine di un match vissuto tra alti e bassi. Prosegue il cammino nel torneo barese anche l’ungherese Anna Bondar (testa di serie numero 3) che ha battuto la francese Tessah Andrianjafitrimo in due parziali molto combattuti (7/5, 6/4). Avanza la svizzera Jil Teichmann (tds n.5) che l’ha sputata in rimonta sulla spagnola Angela Fita Boluda, al termine di una maratona tennistica durata tre set conclusi 3/6, 6/1, 7/6. Nell’ultimo match di giornata, infine, è la rumena Anca Todoni ad imporsi sulla ceca Dominika Salkova in due set molto combattuti e terminati 7/5 e 7/6.

«L’Open delle Puglie si conferma imprevedibile – spiega il direttore del torneo, Enzo Ormas -. Quest’anno il livello tecnico è più alto rispetto al passato, e questo porta a risultati a sorpresa come l’eliminazione della numero uno del seeding. Altro elemento che fa capire come il torneo di Bari è tra i migliori del circuito Wta125, lo dimostra l’iscrizione della francese Boisson che non è più venuta da noi, perché è arrivata alle semifinali del Roland Garros. Peccato per le giovani tenniste italiane, che hanno incontrato avversarie molto quotate e questo servirà loro per fare ulteriore esperienza internazionale. A fare da contorno all’evento c’è anche lo spettacolo fuori dal campo, che regala un clima di festa all’intera struttura sportiva. In questi primi tre giorni di torneo, c’è stata tanta gente, con appassionati arrivati anche da altre province. Ricordiamo che l’accesso al circolo è gratuito fino a venerdì, mentre sabato e domenica è previsto un ticket d’ingresso».

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Si parte alle ore 15 con 4 partite di singolare e 2 di doppio, sui campi in terra rossa della struttura di via Martinez. I primi incontri sono quelli che vedono all’opera la polacca Maja Chwalinska contro la rumena Ana Bogdan, e l’australiana Astra Sharma contro la tennista del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann. A seguire la sfida tra la spagnola Nuria Parrizas Diaz e la giapponese Ena Shibahara. Ultimo appuntamento serale con il match tra la bulgara Viktoriya Tomova (testa di serie n.2) e la francese Elsa Jacquemot.