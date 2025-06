Challenger Perugia, wild card a Stan Wawrinka. Il tre volte campione Slam tra i protagonisti in Umbria. Si parte sabato 7 giugno con il campo allestito in centro

La prima sorpresa degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup è arrivata: l’ex numero 3 del mondo e vincitore di 3 tornei dello Slam, Stan Wawrinka, ha ricevuto una wild card da parte di MEF Tennis Events e disputerà il Challenger 125 in programma dall’8 al 16 giugno. La decima edizione della rassegna umbra si arricchisce di uno dei nomi più prestigiosi della storia del tennis, aumentando ancor di più la curiosità di appassionati e addetti ai lavori che erano già pronti a riempire gli spalti del Tennis Club Perugia durante i giorni di torneo.

Slam, Davis, record: ‘Stan the Man’ arriva a Perugia – Stan Wawrinka fa parte di una ristretta lista di professionisti che non hanno bisogno di presentazioni. Lo svizzero classe 1985 conta oltre 570 vittorie nel circuito maggiore e ha disputato ben 4 finali a livello Slam, vincendone 3 sempre contro tennisti al primo posto della classifica ATP. Tra il successo agli Australian Open del 2014 contro Rafael Nadal e quello agli US Open del 2016 contro Novak Djokovic c’è la perla più preziosa della sua carriera, ovvero il trionfo al Roland Garros del 2015 contro una delle migliori versioni dello stesso ‘Nole’. Wawrinka ha in bacheca anche un Masters 1000, vinto in finale contro Roger Federer a Monte-Carlo nel 2014; è questo infatti il suo proverbiale anno d’oro, considerando che in quella stessa stagione condusse la Svizzera alla vittoria della Coppa Davis insieme a Federer stesso. Nonostante il passare degli anni, il sacro fuoco dello svizzero è rimasto immutato, tanto da continuare il suo percorso tennistico tra ATP e Challenger Tour. Wawrinka, 40 anni e oggi numero 138 del mondo, è reduce dalla finale disputata contro Borna Coric nel torneo di Aix-en-Provence, persa dopo una battaglia di oltre tre ore. Continuare a incantare il pubblico e rientrare in Top 100 sono gli obiettivi attuali di ‘Stan the Man’: Perugia non vede l’ora di ammirare uno dei tennisti più forti della storia.

La decima edizione si inaugura in centro a Perugia – In occasione della decima edizione degli Internazionali di Perugia, MEF tennis events in collaborazione con Gruppo Grifo e il Comune di Perugia, porterà il tennis al centro storico della città con l’allestimento di un campo da mini-tennis presso i Giardini Carducci. Sabato 7 giugno, dalle 15:00 alle 19:00, bambini e ragazzi delle scuole tennis del territorio e tutti i cittadini e turisti in visita alla città, potranno provare lo sport di racchetta, in una cornice davvero unica. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Le parole di Marco Raspati, CEO e Co-Founder di Regusto – “Siamo entusiasti di confermare, per il secondo anno consecutivo, la nostra partnership con gli Internazionali di Tennis Città di Perugia in qualità di Sustainability Partner. Il grande successo della passata edizione ha dimostrato quanto sia fondamentale integrare i valori della sostenibilità anche in eventi sportivi di rilievo. In Umbria, terra attenta all’ambiente e alla coesione sociale, questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni, imprese ed enti del territorio. Insieme a MEF Tennis Events, il torneo si conferma ufficialmente nel circuito degli eventi a Impatto Positivo, permettendo la distribuzione di 40.000 pasti equivalenti, evitando l’emissione di 20.000 kg di CO₂ e risparmiando 40.000 m³ di acqua e 60.000 m² di suolo. Un risultato concreto che consente di misurare, valorizzare e comunicare l’impatto generato sul territorio. Crediamo fermamente che il futuro degli eventi passi da qui: responsabilità, innovazione e valore condiviso”.

L’apertura della biglietteria sul sito ufficiale – È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto sul sito ufficiale, www.internazionaliperugia.it. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents.com.