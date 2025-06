Ottavi di finale all’Avvenire con cinque azzurrini ancora in corsa

Secondo turno di main draw dell’Avvenire Under 14 Super Categoria sui campi del Club Ambrosiano. Tra grandi vittorie dei favoriti, sconfitte a sorpresa e soprattutto vittorie italiane contro pronostico, il tabellone principale del torneo Tennis Europe di Milano si è allineato agli ottavi di finale.

Femminile. La seconda giornata dell’Avvenire ha regalato un derby azzurro nel tabellone femminile: Elisa Pieri ha sconfitto Giorgia Lanza per 6-0, 6-2. La toscana, sorella di Jessica e Tatiana (sono 4 sorelle, Elisa è la terza, la quarta ha ancora 10 anni) aveva sconfitto una sorpresa nel primo turno la testa di serie numero 6, la danese Henningsen (7-5, 6-1). Negli ottavi troverà l’israeliana Ofir Manhard . L’impresa odierna porta la firma di Benedetta Terzoli . La laziale ha vinto in rimonta la bulgara, testa di serie numero 14, Raya Markova : dopo aver ceduto il primo set 6-4, ha strappato il secondo 7-6 e poi ha chiuso al terzo con un netto 6-1. Terzoli se la vedrà con l’olandese Van Der Lecq che ha interrotto la favola di Altea Cieno , ma solo al terzo set: 4-6, 6-3, 7-5. Ha dovuto faticare tre set anche la favorita Matvejeva . La tennista lettone numero 1 al mondo, ha tremato contro la giapponese Ayaka Iwasa che ha vinto il primo set 6-3, salvo poi cedere 6-2, 6-0. Ha impressionato invece la numero 4, l’estone Elizaveta Anikina che ha concesso solo un gioco alla spagnola Sofia Kova. Niente da fare per le altre azzurre: Viola Severi ha perso contro l’ungherese Noemi Nogradi 6-3, 6-3, Giulia Lucchetti si è arresa 6-4, 7-6 all’americana Adeniran.

Maschile. Una vittoria netta che conferma le belle premesse: Edoardo Ghiselli, numero 1 d’Italia Under 14, infila la seconda vittoria rifilando un perentorio 6-1, 6-2 allo spagnolo Tomas Martin Duffek . Il capolavoro è andato in scena sul campo 2 del club di via Feltre, dove Emanuele Pilotto ha eliminato il numero 5 del seeding, l’ucraino Yuri Stoliarov con il punteggio di 6-4, 6-2. Al prossimo turno affronterà il tedesco Herrera Sanchez. Infine la grande rimonta per Raz Ty Posca che ha chiuso la giornata mettendo a segno la vittoria contro il ceco Ondrej Kacin, numero 13 del tabellone, dopo aver perso il primo set ha vinto al terzo: 2-6, 6-4, 6-1 il punteggio finale. Per Posca adesso c’è il forte olandese Laurens Drijver, testa di serie numero 3.

Niente da fare per l’azzurrino Alessandro Fronza che si è dovuto inchinare al greco Rafael Pagonis : il numero 1 del mondo si è imposto con un doppio 6-2.

La vittoria più netta della giornata l’ha firmata uno dei favoriti: la testa di serie numero 4, lo slovacco Max Lorincik ha rifilato un periodico 6-0 all’olandese Valentin Roodenburg.

La partita più lunga del giorno è durata 3 ore . La rumena Eva Maria Bulai , numero 12 del seeding, l’ha spuntata sulla francese Elsa Goy dopo aver perso il primo set al tie break: 6-7, 6-1, 6-4 lo score finale.