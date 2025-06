Alcaraz e il gesto di classe: cede il punto a Shelton dopo aver lasciato la racchetta (Video)

Carlos Alcaraz ha regalato uno dei momenti più belli di questo Roland Garros 2025, dimostrando ancora una volta perché sia considerato non solo un campione straordinario, ma anche un esempio di fair play per tutto il tennis mondiale. Durante il match di ottavi di finale contro Ben Shelton, lo spagnolo si è reso protagonista di un gesto di sportività che ha lasciato incredulo lo stesso avversario americano.

L’episodio è avvenuto nel primo game del secondo set, quando Alcaraz si è lanciato su una volee complicata sul suo lato del rovescio. Nel tentativo di raggiungere la palla, lo spagnolo ha avuto il riflesso istintivo di lasciare la racchetta, ma la pallina è comunque entrata nel campo avversario, ma il murciano ha immediatamente fatto qualcosa di straordinario.

Too much class from Carlitos, who gave the point to Ben Shelton after telling the chair umpire he did not have his racket in his hand when contact was made with the ball 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ctCh7Lrrmq

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2025