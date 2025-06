Bublik, il genio anomalo: “Io sono normale, sono gli altri tennisti ad essere diversi”

Alexander Bublik non era nelle previsioni di nessuno per la seconda settimana del Roland Garros 2025, eppure eccolo agli ottavi di finale dopo un percorso straordinario. Il kazajo ha prima battuto James Duckworth 3-0, poi ha realizzato una rimonta epica contro il top 10 Alex De Miñaur (2-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-2) e infine ha dominato Henrique Rocha con un netto 7-5, 6-1, 6-2. Ora lo attende Jack Draper, ma Bublik si sente pronto per tutto in un torneo dove non aveva mai superato il secondo turno.

Nella conferenza stampa dopo la vittoria su Rocha, il tennista kazako si è raccontato senza filtri, confermando di essere uno dei personaggi più autentici e originali del circuito. Bublik ha spiegato il momento difficile vissuto dopo aver toccato il numero 17 del ranking a Wimbledon 2024: “Se tornassi indietro mi prenderei alcune settimane di riposo. Iniziai a fare troppi sacrifici e a mettermi molta pressione addosso. La mia uscita dal top 50 non è stata per cattiva attitudine, è stato esattamente il contrario: mi sono bruciato aspettando grandi risultati che non arrivavano. Così sono andato a Indian Wells e al Challenger di Phoenix e ho passato dei bei giorni di festa a Las Vegas.”

Sul numero 5 del mondo che lo attende agli ottavi, Bublik ha mostrato il suo caratteristico mix di rispetto e ironia: “Jack è incredibile. L’ho visto giocare al primo turno e ho pensato: ti stai preparando per l’UFC? Era numero 40 l’anno scorso e ora è top 5 e non sembra che si fermerà lì. Non so cosa devo fare per battere Draper, voglio solo divertirmi e dimostrare di cosa sono capace. Ho giocato contro di lui nelle qualificazioni del Queen’s nel 2018, era solo un bambino e già colpiva la palla così forte.”

La riflessione più interessante riguarda la sua percezione di essere “diverso” dagli altri tennisti: “Loro mi fanno sentire diverso. Non so se sono loro i diversi o sono io, perché per me le mie prospettive sono molto normali. Puoi vedermi divertirmi la sera prima di una partita, non diventerò pazzo ma sono una persona sociale. Salto gli allenamenti se non mi sento di farlo e credo sia molto normale. Nella mia opinione, sono super normale e sono i tennisti a farmi sentire diverso. Se voglio dormire, dormo. Alcuni generano 100 milioni di dollari e vincono 25 titoli e ne vogliono ancora di più: per me quello non è normale.”

Bublik è consapevole dei suoi limiti fisici e ha sviluppato una filosofia di gioco unica: “Non sono capace di giocare cinque ore e mezza contro Draper, quindi devo lavorare sulle mie armi perché fisicamente non resisto. Letteralmente, potrei morire in campo. Non riesco neanche a sopportare i 45 gradi del sole australiano e mi preoccupo per la mia salute in campo. Tuttavia, trovo soluzioni per battere i migliori e credo di avere un grande arsenale di risorse. A volte devo ricorrere a colpi di pazzia, ma è l’unica opzione che ho.”

Infine, una riflessione lucida sui livelli del tennis: “Semplicemente il livello è più lento fuori dalla top 100. Tuttavia, a volte vedi giocatori che non arriveranno mai tra i migliori, glielo dici e non gli importa. Servono una serie di abilità e se non le hai è impossibile arrivare. Eppure, alle 9 del mattino sono già in palestra perché vogliono dare la migliore versione di se stessi.”





Francesco Paolo Villarico